DESEMPREGO? saiba como solicitar e GARANTIR seu benefício após demissão

O seguro-desemprego é um benefício crucial para trabalhadores que foram demitidos sem justa causa, proporcionando uma assistência financeira temporária enquanto buscam uma nova oportunidade de emprego.

Saber como solicitar e garantir esse benefício é essencial para manter a estabilidade financeira nesse período de transição.Com mudanças frequentes nas regras e nos valores, é importante estar atualizado sobre o que é necessário para se qualificar e como proceder com a solicitação.

Este artigo vai detalhar os critérios de elegibilidade, o passo a passo para pedir o seguro-desemprego e as formas de recebimento do benefício.

Você pode acompanhar a liberação do seu seguro-desemprego diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, conferindo valores, parcelas e datas de pagamento. Foto: Jeane de Oliveira

Quem Tem Direito?

Para se qualificar ao seguro-desemprego, é necessário atender a alguns critérios específicos. Primeiramente, o trabalhador deve ter sido dispensado sem justa causa. Isso inclui demissões convencionais e dispensas indiretas, onde o empregado solicita a demissão por descumprimento de obrigações pelo empregador.

Além disso, o trabalhador precisa estar desempregado no momento da solicitação do benefício e não possuir renda suficiente para a sua subsistência e de sua família. Outro requisito é não estar recebendo nenhum outro benefício previdenciário de prestação continuada, como aposentadoria, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Os períodos mínimos de trabalho também variam conforme a quantidade de vezes que o benefício foi solicitado. Na primeira solicitação, é necessário ter trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. Na segunda solicitação, o tempo de trabalho exigido é de 9 meses nos últimos 12 meses. A partir da terceira solicitação, são necessários 6 meses de trabalho contínuo antes da demissão​.

Como Solicitar o Seguro-Desemprego

O processo para solicitar o seguro-desemprego é relativamente simples e pode ser feito de várias maneiras, incluindo online, por e-mail ou presencialmente. Para começar, o trabalhador deve reunir a documentação necessária, que inclui o Requerimento do Seguro-Desemprego fornecido pelo empregador, CPF, RG, Carteira de Trabalho e o número do PIS/PASEP.

Uma das formas mais práticas de solicitar o benefício é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. Após fazer login com a conta do gov.br, o trabalhador deve autorizar o uso dos dados pessoais, acessar a seção de benefícios e selecionar a opção “Seguro-Desemprego”. A partir daí, é só seguir as instruções para concluir a solicitação.

Também é possível fazer o pedido pelo portal gov.br ou por e-mail, enviando a documentação para as Superintendências Regionais do Trabalho. Presencialmente, o pedido pode ser feito em unidades do Ministério do Trabalho, mediante agendamento pelo telefone 158.

Valor e Pagamento do Seguro-Desemprego

O valor do seguro-desemprego é calculado com base na média dos salários dos últimos três meses trabalhados antes da demissão. Para 2024, o valor mínimo do benefício é de R$ 1.412,00, que corresponde ao salário-mínimo vigente. O valor máximo pode chegar a R$ 2.313,74, dependendo da faixa salarial do trabalhador.

O número de parcelas varia conforme o tempo de trabalho. Trabalhadores que comprovarem entre 6 e 11 meses de trabalho recebem três parcelas. Aqueles que comprovarem entre 12 e 23 meses de trabalho recebem quatro parcelas, e para quem tem 24 meses ou mais, são pagas cinco parcelas.

O pagamento pode ser feito por depósito em conta bancária indicada pelo trabalhador, conta poupança da Caixa Econômica Federal, ou ainda ser retirado em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, usando o cartão cidadão​.

Se mantenha bem informado

Solicitar o seguro-desemprego é um direito de todo trabalhador formal que foi dispensado sem justa causa. Estar bem informado sobre os critérios de elegibilidade e o processo de solicitação é fundamental para garantir que você possa acessar esse benefício de forma rápida e eficiente.

Utilize as informações deste artigo para entender melhor como proceder e assegurar que você receba o suporte necessário durante o período de desemprego. Com organização e atenção aos detalhes, você pode garantir o recebimento do seguro-desemprego e manter sua estabilidade financeira enquanto busca uma nova oportunidade de trabalho.

Para mais informações e detalhes específicos, visite o portal gov.br ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.