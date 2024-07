Limpar um fogão NUNCA foi TÃO FÁCIL; veja dicas que vão agilizar o seu dia-a-dia

Saiba como limpar o fogão de maneira eficiente e prolongar sua vida útil. Confira dicas práticas para remover gordura e manchas sem danificar o acabamento.

Manter o fogão limpo é essencial para prolongar sua vida útil e evitar arranhões no acabamento. Muitas vezes, a limpeza pode parecer uma tarefa complicada, especialmente quando há acúmulo de gordura e líquidos derramados.

No entanto, com os produtos certos e a técnica adequada, é possível realizar a manutenção de maneira eficiente. A limpeza regular evita que resíduos de alimentos grudem e se tornem difíceis de remover, além de impedir manchas no acabamento, preservando a boa aparência de marcas como Brastemp, Electrolux e Consul.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre o que pode ou não ser feito durante a limpeza do fogão, e com que frequência isso deve ser feito, preparamos um guia completo. Aqui, você encontrará orientações detalhadas sobre os materiais mais indicados para cada tipo de fogão, seja ele de vidro, inox ou cooktop. A seguir, veja como limpar o fogão corretamente e mantenha seu eletrodoméstico em ótimo estado.

Encontre as melhores técnicas para manter seu fogão impecável. Aprenda a limpar vidros, bocas, grades e forno, preservando a aparência e funcionalidade. (Foto: divulgação).

O que é bom para limpar fogão?

Utilizar os materiais corretos é fundamental para uma limpeza eficaz do fogão. Esponjas macias e panos de microfibra são ideais, pois não causam arranhões, seja em superfícies de metal ou vidro.

Para remover sujeira e gordura, detergente neutro e limpadores específicos para fogões, como desengordurantes e produtos para inox, são recomendados. A água quente também é uma aliada, ajudando a amolecer resíduos sem a necessidade de raspagem.

Além disso, vinagre e bicarbonato de sódio são frequentemente usados para remover manchas de gordura resistentes. É importante ler o manual do fabricante antes de usar qualquer produto, especialmente em fogões de inox da Electrolux, onde substâncias ácidas ou alcalinas podem causar manchas se não forem usadas corretamente.

O que pode ou não fazer no fogão?

O que pode fazer no fogão:

Usar produtos recomendados: Siga sempre as orientações do fabricante.

Siga sempre as orientações do fabricante. Utilizar vinagre e bicarbonato de sódio: Para manchas difíceis, aplique a mistura, deixe agir e esfregue com cuidado.

Para manchas difíceis, aplique a mistura, deixe agir e esfregue com cuidado. Empregar limpadores específicos: Produtos adequados para inox mantêm o brilho e evitam manchas.

Produtos adequados para inox mantêm o brilho e evitam manchas. Remover peças para limpeza: Higienize queimadores, grades e outras peças separadamente.

O que não pode fazer no fogão:

Usar produtos abrasivos ou inflamáveis: Eles podem danificar a superfície do aparelho.

Eles podem danificar a superfície do aparelho. Colocar muita água: Especialmente perto de componentes elétricos, para evitar danos e curtos-circuitos.

Especialmente perto de componentes elétricos, para evitar danos e curtos-circuitos. Misturar produtos químicos: Nunca misture amônia e cloro, pois podem gerar vapores tóxicos.

Nunca misture amônia e cloro, pois podem gerar vapores tóxicos. Deixar resíduos de produto: Enxágue bem para evitar contaminação dos alimentos.

De quanto em quanto tempo devo limpar o fogão?

A frequência de limpeza do fogão depende do uso e do tipo de receitas preparadas. Uma higienização superficial diária é ideal para remover líquidos e resíduos de alimentos facilmente.

Limpezas mais detalhadas, incluindo a remoção e lavagem de queimadores e grades, devem ser feitas semanalmente para evitar acúmulo de sujeira e gordura.

Limpezas profundas, incluindo a desmontagem de peças e a higienização interna do forno, são recomendadas mensalmente. Isso garante que o fogão continue funcionando bem e com aparência limpa. Verifique e limpe os orifícios dos queimadores regularmente para evitar entupimentos.

Como limpar o fogão?

Antes de iniciar a limpeza, desligue o fogão e espere que esfrie. Retire grades e queimadores para limpeza separada. Para a superfície, use um pano de microfibra ou esponja macia umedecida em água morna com detergente neutro.

Para manchas resistentes, utilize uma mistura de vinagre branco e bicarbonato de sódio. Aplique, deixe agir e esfregue suavemente.

Se o fogão tiver botões removíveis, retire-os e limpe separadamente. Para áreas difíceis, use uma escova de cerdas macias com detergente. Remova todos os resíduos de sabão com um pano limpo e seque bem antes de recolocar queimadores e grades.

Como limpar fogão de vidro?

Para fogões de vidro, é necessário um cuidado extra para evitar riscos. Comece removendo queimadores e grades, e use um pano seco ou papel toalha para retirar resíduos soltos. Em seguida, use uma esponja umedecida com detergente neutro para higienizar a superfície. Para manchas difíceis, utilize um limpador multiuso adequado.

Se necessário, use um raspador próprio para fogões de vidro, segurando-o em um ângulo de 45 graus para remover suavemente os resíduos. Finalize com um pano úmido para retirar produtos de limpeza e seque bem. Um spray de limpeza específico pode dar um acabamento brilhante.

Como limpar fogão inox?

Para fogões de inox, comece removendo grades e queimadores. Use um pano de microfibra ou esponja macia umedecida com água morna e detergente neutro. Limpe com movimentos suaves no sentido da textura do inox para evitar arranhões.

Para manchas de água ou resíduos persistentes, borrife uma mistura de vinagre branco e água sobre a superfície e limpe com um pano de microfibra. O vinagre ajuda a dissolver resíduos e a dar brilho ao inox. Seque bem antes de recolocar as peças.

Como limpar o fogão cooktop?

Para cooktops, desligue e espere esfriar completamente. Se o cooktop tiver peças removíveis, retire-as e faça a limpeza separadamente. Para a mesa, use um pano de microfibra ou esponja macia umedecida com água morna e detergente neutro. Se for de vidro ou cerâmica, limpe no sentido da textura.

Para manchas difíceis, aplique uma pasta de bicarbonato de sódio e água, deixe agir e esfregue suavemente. Use um raspador específico para cooktops, segurando em um ângulo de 45 graus para remover resíduos sem riscar. Seque com um pano limpo para evitar manchas de água.

Como limpar forno de fogão?

Para limpar o forno, desligue e espere esfriar. Retire grelhas e bandejas para limpeza separada. Aplique uma pasta de bicarbonato de sódio e água no interior do forno, evitando elementos de aquecimento e aberturas de ventilação. Deixe agir por 12 horas.

Após o tempo de espera, use um pano úmido ou esponja para remover a pasta. Para manchas persistentes, use uma espátula plástica ou escova para esfregar. Finalize com um pano úmido para retirar resíduos e seque antes de recolocar as grelhas.

Como limpar as bocas do fogão?

Desligue o fogão, remova os queimadores e deixe de molho em água morna com detergente neutro. Após 15-30 minutos, esfregue com esponja macia ou escova, enxágue e seque com pano limpo. Para manchas difíceis, use uma pasta de bicarbonato de sódio e água. Se necessário, desentupa as bocas com uma agulha ou clipe de papel.

Como limpar as grades do fogão?

Para limpar as grades, retire-as e deixe de molho em água morna com vinagre ou detergente neutro. Esfregue com escova de cerdas firmes, enxágue e seque bem antes de recolocar. Produtos desengordurantes podem ser usados para remover gordura acumulada.

Como tirar a gordura do fogão?

Para remover gordura, use desengordurantes apropriados para a superfície do fogão. Água quente com sabão neutro é eficaz para gorduras superficiais. Receitas caseiras, como vinagre branco misturado com água quente, também são eficientes. Seque bem após a limpeza para evitar manchas.

Manter o fogão limpo e bem cuidado é essencial para o bom funcionamento e aparência do eletrodoméstico. Seguindo essas dicas, você garantirá uma limpeza eficiente e preservará a durabilidade do seu fogão.

