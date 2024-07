Banco INTER convoca clientes para promoção INCRÍVEL; veja como participar

A super promoção do Banco Inter está acabando. Garanta vantagens exclusivas ao abrir sua conta e explore benefícios incríveis com o Duo Gourmet até o dia 26.

A promoção especial do Banco Inter está chegando ao fim, com ofertas imperdíveis até o dia 26. Esta é a oportunidade perfeita para abrir sua conta e garantir vantagens exclusivas. Se você gosta de explorar novos sabores e quer desfrutar de benefícios exclusivos enquanto economiza, essa promoção é para você.

Em parceria com o Duo Gourmet, o Banco Inter oferece um desconto incrível e um cartão de crédito com vantagens inigualáveis.

Com apenas um download do aplicativo Duo Gourmet ou acessando o aplicativo do Banco Inter, você pode utilizar o código de desconto ANIVERSARIOMD. Este código garante um desconto de R$ 60 no plano anual, permitindo que você aproveite imediatamente os benefícios oferecidos aos amantes da boa culinária. Após a ativação, você pode solicitar o cartão Inter Black em apenas uma semana.

Quais são os benefícios de aderir ao Duo Gourmet?

O Duo Gourmet não é apenas um programa de vantagens qualquer. Ele oferece a oportunidade de comprar dois pratos principais pelo preço de um em milhares de restaurantes no Brasil, sem limites de uso. Imagine saborear deliciosos jantares pela metade do preço todas as vezes que sair para comer fora!

Ao associar-se ao Duo Gourmet, você pode solicitar um elegante cartão de crédito Inter Black, sem anuidade. Este cartão facilita sua vida financeira e transforma seus gastos rotineiros em recompensas palpáveis.

Com ele, você acumula pontos que podem ser convertidos em cashback ou acessos VIP em aeroportos ao redor do mundo, através do Priority Pass. Os benefícios incluem:

Dois pratos pelo preço de um em milhares de restaurantes.

Cartão de crédito Inter Black sem anuidade.

Acúmulo de pontos convertíveis em cashback ou acessos VIP em aeroportos.

Onde o Duo Gourmet está disponível?

A rede do Duo Gourmet cobre a maioria das capitais brasileiras e mais de 100 cidades do país. De norte a sul, de Aracaju a Vitória, passando por metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, os membros do programa podem desfrutar de refeições deliciosas com economia significativa.

Cidades onde está presente incluem:

Grandes centros como Brasília e Belo Horizonte.

Cidades charmosas como Gramado e Canela.

Variedade gastronômica:

Culinária regional e internacional, como pratos do mediterrâneo, ameríndios e orientais, disponíveis para almoços e jantares.

Além de todos esses benefícios, os membros do Duo Gourmet possuem facilidades únicas, como realizar pagamentos mensais de R$ 40, e se inscrever sem juros. Dessa maneira, além de se deliciar com pratos excepcionais, você otimiza suas finanças sem sacrificar sua paixão por explorar novos restaurantes.

Como assinar o Duo Gourmet e adquirir o cartão Inter Black?

Para aproveitar essa promoção e garantir todos os benefícios, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo do Inter ou Duo Gourmet e faça seu registro.

Use o código promocional ANIVERSARIOMD para obter o desconto.

Aguarde 7 dias e solicite o upgrade para o cartão Inter Black diretamente no app do Inter.

Desfrute de todos os benefícios e acessos VIP em aeroportos, além de acumular pontos para cashback.

A adesão ao Duo Gourmet e ao cartão Inter Black oferece uma experiência completa para quem valoriza o prazer de comer bem e viajar com comodidade.

Usando o código promocional ANIVERSARIOMD durante o registro no app do Inter ou Duo Gourmet, você recebe um desconto especial.

Após aguardar apenas 7 dias, é possível solicitar o upgrade para o cartão Inter Black no app do Inter. Não perca essa oportunidade de transformar suas refeições e viagens em experiências ainda mais agradáveis e econômicas!

