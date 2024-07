Antecipação no Banco do Brasil faz brasileiros sacarem benefício de 50% antes da data; entenda

Banco do Brasil lança oferta para antecipação do 13º salário. Saiba como trabalhadores, aposentados e pensionistas podem se beneficiar dessa oportunidade financeira.

Prepare-se para dar um impulso nas suas finanças! O Banco do Brasil lançou uma oferta imperdível: a antecipação do 13º salário, que permite que você acesse até R$ 20 mil para realizar seus sonhos e metas.

Com o objetivo de tornar a vida mais fácil para aposentados, pensionistas e trabalhadores com carteira assinada que recebem seus pagamentos pelo banco, esta nova opção financeira está disponível. Agora, clientes elegíveis podem antecipar parte do seu décimo terceiro salário com facilidade.

A antecipação do 13º salário do Banco do Brasil pode ajudar nas suas finanças. Confira quem pode acessar até R$ 20 mil. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a antecipação do 13º Salário no Banco do Brasil?

Para quem deseja organizar as finanças ou cobrir gastos imprevistos, a antecipação de até R$ 20 mil pode ser uma excelente alternativa.

Contudo, é essencial que os correntistas atendam a alguns critérios específicos estabelecidos pelo banco, como ter uma conta corrente no BB e receber seu salário, pensão ou aposentadoria por esta conta.

Os requisitos para antecipar o décimo terceiro incluem:

Ter limite de crédito disponível.

Assinatura do Contrato de Adesão às Cláusulas Gerais do CDC.

Após atender a essas condições, é possível optar por reembolsar o adiantamento em uma parcela única ou de forma parcelada, adaptando-se ao seu planejamento financeiro pessoal.

Aproveite e veja: Consulte seu tempo de contribuição ao INSS e saiba quanto falta para se aposentar

Quais são as taxas de juros em vigor?

As taxas de juros para a antecipação do 13º salário variam de acordo com a política de crédito do Banco do Brasil.

De acordo com simulações, essas taxas podem variar de 2,86% ao mês, com um Custo Efetivo Total (CET) anual de 44,71%, até 5,68% ao mês, resultando em um CET anual de até 98,47%.

Por isso, é fundamental que os clientes verifiquem as taxas atualizadas diretamente com o banco para tomar uma decisão informada.

Como solicitar a antecipação pelo aplicativo do Banco do Brasil?

Para solicitar a antecipação do 13º salário, siga estes passos:

Baixe o app do Banco do Brasil no seu celular.

Insira os dados pessoais solicitados.

Realize a verificação do dispositivo usado para o acesso.

Envie os documentos necessários para análise.

Crie uma senha segura.

Aguarde a confirmação da abertura de conta e a disponibilidade do limite de crédito.

A antecipação do 13º salário oferecida pelo Banco do Brasil permite aos clientes receberem o valor adiantado, ajudando a equilibrar as finanças e proporcionando um alívio financeiro rápido para quem precisa de recursos adicionais.

Quem pode se beneficiar dessa antecipação?

Este serviço é destinado a trabalhadores brasileiros do setor rural e urbano, empregados domésticos e beneficiários do INSS, oferecendo uma forma prática de gerenciar melhor os recursos financeiros ao longo do ano.

Além disso, a antecipação pode ser uma solução eficaz para aqueles que enfrentam despesas imprevistas ou desejam planejar melhor suas finanças. A possibilidade de antecipar até R$ 20 mil pode proporcionar uma maior tranquilidade financeira e permitir a realização de sonhos e metas pessoais.

Vantagens de antecipar o 13º salário no Banco do Brasil

As vantagens de optar pela antecipação do 13º salário no Banco do Brasil incluem:

Acesso rápido a até R$ 20 mil.

Facilidade no processo de solicitação pelo aplicativo.

Flexibilidade no reembolso, podendo ser em parcela única ou parcelada.

Ajuda no planejamento financeiro pessoal.

Ao optar por esta modalidade de crédito, é importante que os clientes do Banco do Brasil estejam cientes das taxas de juros aplicáveis e avaliem cuidadosamente suas necessidades financeiras.

A antecipação do 13º salário pode ser uma ferramenta valiosa para enfrentar desafios financeiros, desde que utilizada de maneira consciente e planejada.

Dessa forma, o Banco do Brasil busca oferecer soluções financeiras que atendam às necessidades de seus clientes, proporcionando maior comodidade e suporte na gestão de seus recursos.

A antecipação do 13º salário é mais uma dessas soluções, disponível para aqueles que buscam um alívio financeiro imediato e uma melhor organização de suas finanças pessoais.

Aproveite e veja: Caixa econômica federal paga R$ 200,00 para clientes entre 14 e 24 anos