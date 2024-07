O FIM de uma era: Didi ganha homenagem de famosos, Renato Aragão deixa grande legado

No último domingo (21), o “Domingão com Huck” trouxe de volta o quadro “Linha do Tempo”, que homenageou o icônico Renato Aragão, mais conhecido como Didi Mocó.

Durante o programa, diversas celebridades que participaram da trajetória profissional de Didi se reuniram para celebrar os mais de 40 anos de carreira do humorista e sua contribuição para as artes.

Xuxa Meneghel foi uma das primeiras a prestar sua homenagem, relembrando o período em que foi “namorada do Didi” em um dos filmes dos Trapalhões. “Didi nunca tinha tido namorada, foi a primeira vez que ele teve alguém, que fui eu. Eu tinha meus 20 anos e fiquei muito feliz com isso. Falei, ‘caraca, eu fui escolhida pra ser namorada do Didi, cara'”, contou Xuxa, emocionando o público e o próprio Renato Aragão.

Ela acrescentou: “Não acho que sou só amiga dele. Amo esse cara do jeitinho que ele é. Bobo, triste, tímido, fechado, alegre, bobão, criança, velho, rabugento. Ele é tudo um pouquinho e eu amo esse cara.”

Renato aragão recebe homenagem, o famoso Didi – Foto: reprodução / TV Globo/ YouTube.

Reconhecimento de colegas e parceiros do eterno Didi

Angélica também fez questão de expressar sua admiração por Renato Aragão e refletiu sobre a importância d’Os Trapalhões em sua carreira.

“Foi muito louco participar de um filme com Didi, porque eu era uma criança que assistia no cinema e, em algum momento, eu estava lá, na tela, fazendo parte daquilo. Os Trapalhões mobilizavam o cinema nacional, né?” disse Angélica, destacando a influência do grupo no cenário cinematográfico brasileiro. “Eu não normalizo estar na frente do Renato Aragão. Não dá. Ele está sempre em um lugar, pra mim, de um ser especial”, complementou a apresentadora.

Homenagens da família e amigos próximos

Uma das homenagens mais tocantes veio da família de Renato Aragão. Sua esposa Lilian e sua filha Lívian participaram do programa, proporcionando um momento emocionante ao cantar “Amigos do Peito”, clássico d’Os Trapalhões e tema do Criança Esperança.

O tributo familiar ressaltou a importância de Renato não só como artista, mas também como marido e pai dedicado.

Depoimentos de carreira e gratidão ao Didi

Lucinha Lins também subiu ao palco do “Domingão” para relembrar a sua participação em “Os Saltimbancos”, um dos sucessos do grupo de comédia. Ela compartilhou como um convite de Renato Aragão transformou sua vida: “Um dia [Renato] ligou para minha casa e disse ‘queria que você fizesse um filme comigo’. Eu disse, ‘mas eu não sou atriz’.

Ele respondeu: ‘não, mas você é maravilhosa, você vai fazer a gata’. Eu disse, ‘que gata?'” Lucinha Lins, visivelmente emocionada, completou: “Eu não sei como agradecer a esse convite. Eu não sabia nem andar, nem falar [como atriz].

E eu aprendi com esses quatro malucos, e principalmente com o Renato, o líder disso tudo. Você abriu uma porta para um mundo infantil que fez parte da minha vida de uma maneira extraordinária. Eu vou imitar a Xuxa, porque não tem jeito. Eu amo você. Muito obrigada.”

O legado de Renato Aragão

Renato Aragão, com sua vasta carreira e contribuições para a cultura brasileira, continua a inspirar gerações. Seu trabalho, especialmente com “Os Trapalhões”, marcou a infância e a vida de muitos brasileiros, além de deixar um legado duradouro na comédia e no entretenimento do país.

O tributo no “Domingão com Huck” não apenas celebrou seu talento e dedicação, mas também destacou o impacto profundo que Renato teve na vida de seus colegas e fãs.

A celebração da carreira de Renato Aragão no “Domingão com Huck” foi um evento repleto de emoções e memórias afetuosas. As homenagens de Xuxa, Angélica, Lucinha Lins e da família de Renato reforçaram o impacto duradouro de seu trabalho e seu papel crucial na história do entretenimento brasileiro.

A contribuição de Renato Aragão para a comédia e a cultura nacional continua a ser reconhecida e celebrada, evidenciando seu legado como um dos maiores humoristas do Brasil.

Com sua carreira brilhante e inesquecível, Renato Aragão permanece um ícone do humor e da alegria no Brasil. O tributo no “Domingão com Huck” é uma prova do quanto ele é amado e respeitado por todos.