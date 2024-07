WhatsApp com a novidade do ano! Mensageiro lança novo recurso MUITO aguardado

WhatsApp libera emojis animados em teste. Saiba mais sobre essa novidade e outras atualizações que estão transformando o aplicativo.

Em uma nova atualização no canal beta, o WhatsApp finalmente começou a permitir o uso dos emojis animados. A novidade está presente na versão 2.24.15.15 distribuída no Android. Conforme explica o WABetaInfo, os emojis animados estão em testes há bastante tempo, mas o WhatsApp optou por limitar o recurso a um número pequeno de usuários. Agora, a tendência é que todos os participantes do programa beta possam experimentar a novidade.

Os emojis animados são projetados usando a biblioteca Lottie, o que garante alta definição, mas ainda assim os mantém leves. Isso permite que o recurso seja habilitado até em smartphones mais simples. Além disso, os emojis animados seguem um padrão semelhante ao do Telegram, ficando maiores para chamar a atenção do usuário.

Contudo, nem todos os emojis disponíveis no WhatsApp suportam animação, já que a funcionalidade ainda está em testes e pode demorar para ser liberada na versão pública do aplicativo. Saiba mais nas linhas a seguir.

Emojis animados chegam ao WhatsApp beta para Android. Veja como essa e outras funcionalidades estão mudando a experiência de uso. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Outra NOVIDADE: agora é possível adicionar chats aos favoritos no WhatsApp

Agora, será mais fácil visualizar suas conversas e grupos preferidos no WhatsApp. Desde a última terça-feira (16), é possível adicionar chats aos seus “favoritos”, facilitando o acesso rápido em uma aba específica na tela inicial do aplicativo. Para adicionar uma conversa aos favoritos, siga os passos abaixo:

Na tela de conversas, selecione o filtro “Favoritos”.

Clique nos contatos ou grupos que deseja adicionar a essa categoria.

Outra opção é ir em “Configurações”, tocar em “Favoritos” e depois em “Adicionar aos favoritos”.

Os favoritos também aparecem na parte superior da tela de ligações, tornando mais fácil a busca por esses contatos em momentos em que se pretende ligar para algum deles.

O recurso está sendo liberado gradualmente e estará disponível para todos os usuários ao longo das próximas semanas.

Mais novidades do WhatsApp em 2024

Este ano tem sido repleto de atualizações interessantes para os usuários do WhatsApp. Entre as novidades, destaca-se a criação de figurinhas dentro do próprio aplicativo.

Liberada em janeiro, essa funcionalidade permite que os usuários criem stickers a partir das fotos da própria galeria, eliminando a necessidade de aplicativos de terceiros.

Outra nova função é a busca de mensagens por data para dispositivos Android. Esse mecanismo, que já estava disponível para iPhone, permite a procura por mensagens a partir de um dia específico.

Para usar esse recurso, basta entrar no aplicativo, abrir a conversa desejada, clicar no nome do contato ou grupo, selecionar “Pesquisar” e depois o ícone de calendário no canto direito superior da tela. Escolha o dia desejado e encontre a mensagem específica com facilidade.

Além disso, o WhatsApp introduziu a possibilidade de reverter o apagamento de mensagens após clicar na opção “Apagar para mim”. Para isso, é só selecionar o botão “Desfazer”, que aparecerá por cinco segundos na tela depois do clique em “Apagar para mim”. Assim, a ação será desfeita e a mensagem voltará a aparecer na tela da conversa.

Essas atualizações têm como objetivo tornar o uso do WhatsApp mais intuitivo e eficiente, melhorando a experiência do usuário. A cada nova versão, o aplicativo se torna mais completo, atendendo às demandas e necessidades de comunicação dos seus usuários de forma prática e inovadora.

