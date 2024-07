Novidades CHOCANTES no PIX; veja o que o Banco Central mudou no sistema de pagamento instantâneo

Novas regras para o Pix são anunciadas pelo Banco Central, limitando transações em dispositivos novos. Entenda as mudanças e a segurança contra fraudes.

O Banco Central do Brasil anunciou, nesta segunda-feira (22), novas regras e limites para transações via Pix. A partir de 1° de novembro, dispositivos que nunca tenham realizado uma transferência com o método de pagamento terão os valores iniciais limitados a R$ 200 por vez, com um limite diário de R$ 1 mil.

O objetivo é aumentar a segurança das transferências e impedir que fraudadores realizem golpes com grandes montantes usando apenas as credenciais de usuários, como login e senha.

Ainda, o órgão publicou que o aguardado Pix Automático foi adiado para 2025, com lançamento previsto para 16 de junho do mesmo ano. Nas próximas linhas, confira todas as novidades antecipadas pelo Banco Central e entenda o que muda no Pix.

Banco Central impõe limites no Pix para novos dispositivos e adia o Pix Automático. Saiba como isso afetará suas transações e segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que vai mudar no Pix?

As novas regras do Banco Central não afetam quem já utiliza o Pix. A novidade é exclusiva para dispositivos novos que ainda não estão autorizados para o uso pleno do método de pagamento.

A partir de 1° de novembro, se o usuário comprar um novo celular ou começar a usar uma nova chave, estará limitado a R$ 200 por transação, com um limite diário de R$ 1 mil.

Essa medida visa garantir que, mesmo com login e senha, golpistas não consigam concluir transações maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um dispositivo novo.

Para transações fora desses limites, os clientes precisarão cadastrar o novo dispositivo no banco parceiro.

Não deixe de conferir: Consulte seu tempo de contribuição ao INSS e saiba quanto falta para se aposentar

Medidas adicionais para bancos

Os bancos também terão que se adequar às novas normas do Banco Central. As instituições financeiras devem adotar medidas para garantir mais segurança aos correntistas, incluindo a identificação de transações via Pix atípicas ou fora do perfil do cliente.

Além disso, os bancos devem verificar se os clientes têm marcação de fraude junto ao BC pelo menos uma vez a cada seis meses e disponibilizar informações sobre como evitar fraudes em seus sites oficiais.

Caso os bancos identifiquem que um cliente praticou fraude contra outros, o Banco Central espera que as instituições encerrem o relacionamento com o fraudador ou limitem de forma diferenciada as transações já iniciadas, além de bloquear as recebidas.

Pix automático adiado e nova data

O aguardado Pix Automático, inicialmente previsto para outubro de 2024, foi adiado para 16 de junho de 2025.

O Banco Central anunciou a nova data de lançamento do serviço, que promete facilitar alguns pagamentos recorrentes.

Com o Pix Automático, os usuários poderão realizar transações periódicas sem a necessidade de autenticação no momento da transferência.

O recurso deve funcionar de forma semelhante ao débito automático em conta-corrente, mas sem as taxas atribuídas ao uso do cartão.

O recurso será obrigatório para todos os bancos que participem do Pix. Caso não disponibilizem o serviço ou não sejam aprovados nos testes do Banco Central até a data de lançamento, as instituições serão multadas por dia de atraso, com um limite de 60 dias.

Pontos principais das novas regras do Pix

Limites para novos dispositivos: R$ 200 por transação e R$ 1 mil diários.

R$ 200 por transação e R$ 1 mil diários. Segurança contra fraudes: Novos dispositivos precisam ser cadastrados no banco parceiro para transações fora dos limites.

Novos dispositivos precisam ser cadastrados no banco parceiro para transações fora dos limites. Regras para bancos: Identificação de transações atípicas e verificação periódica de fraudes.

Identificação de transações atípicas e verificação periódica de fraudes. Pix Automático: Adiado para 16 de junho de 2025, funcionará como débito automático sem taxas de cartão.

Essas mudanças visam proporcionar mais segurança e praticidade para os usuários do Pix, ao mesmo tempo em que endurecem as medidas contra fraudes. Fique atento às novidades e prepare-se para as novas regras que entram em vigor em breve.

Não deixe de conferir: De 60 a 64 anos: idosos comemoram NOVO benefícios e + vantagens; como pedir