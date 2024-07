FGTS libera lucro recorde! Saiba quanto você pode receber em 2024

A medida visa impulsionar a economia e proporcionar maior segurança financeira aos beneficiários do fundo.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciou a liberação de um lucro recorde para os trabalhadores em 2024. Os valores a serem distribuídos serão maiores do que os dos anos anteriores, beneficiando milhões de brasileiros.

Os trabalhadores poderão consultar os valores a que têm direito diretamente no aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal. A expectativa é que a liberação desses recursos aqueça o mercado e traga alívio financeiro para muitas famílias.

Especialistas apontam que o lucro recorde do FGTS em 2024 é resultado de uma gestão eficiente e de investimentos lucrativos ao longo do último ano. O montante a ser distribuído será proporcional ao saldo de cada conta, garantindo uma distribuição justa e transparente dos recursos.

Entenda como é calculado o lucro do FGTS

O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é calculado a partir dos rendimentos das aplicações financeiras feitas com os recursos do fundo. Esses rendimentos são provenientes de investimentos em títulos públicos, operações de crédito, entre outras fontes.

Os valores arrecadados são distribuídos proporcionalmente entre as contas vinculadas dos trabalhadores, com base no saldo de cada uma. A distribuição do lucro é uma forma de garantir que os trabalhadores tenham um retorno financeiro sobre o dinheiro depositado no FGTS.

Essa prática foi estabelecida pela Lei 13.446/2017, que determinou a obrigatoriedade da distribuição de parte dos lucros do FGTS para os trabalhadores. O cálculo exato do lucro a ser distribuído é feito anualmente pela Caixa Econômica Federal, que administra o fundo.

O objetivo principal é aumentar a rentabilidade das contas do FGTS, que tradicionalmente têm um rendimento inferior ao de outras aplicações financeiras. Isso visa proteger o poder de compra dos trabalhadores e incentivar a manutenção do fundo como uma poupança segura e rentável.

Veja quem tem direito ao recebimento do lucro

. O lucro das contas do FGTS, distribuído anualmente, é um adicional ao saldo acumulado e é dividido entre os trabalhadores com contas ativas e inativas. Para ter direito a esse lucro, é necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS até o último dia do ano anterior à distribuição.

Os valores distribuídos são proporcionais ao saldo de cada conta, garantindo que todos os trabalhadores tenham uma participação justa no lucro gerado pelo fundo. A distribuição do lucro é uma forma de incrementar os rendimentos dos trabalhadores, incentivando a permanência dos recursos no FGTS.

A quantia exata a ser recebida por cada trabalhador depende do lucro total gerado pelo FGTS no ano anterior e do saldo de sua conta individual. Essa distribuição anual é uma política que fortalece a segurança financeira dos trabalhadores brasileiros.

Saiba os prazos para o saque do lucro do FGTS

Os trabalhadores brasileiros devem ficar atentos aos prazos para o saque do lucro do FGTS, que é um direito garantido por lei. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) distribui anualmente uma parte dos lucros obtidos aos trabalhadores com saldo nas contas vinculadas.

O período para realizar o saque varia conforme o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. Geralmente, os saques podem ser feitos a partir de agosto, mas é importante verificar as datas específicas para não perder o prazo.

Para saber se tem direito ao saque, o trabalhador deve consultar o saldo de sua conta vinculada ao FGTS. As informações estão disponíveis no aplicativo FGTS, no site da Caixa ou em agências bancárias.

Dicas para usar o lucro do FGTS de forma inteligente

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser uma ferramenta valiosa para garantir a segurança financeira dos trabalhadores. Utilizar o lucro do FGTS de forma inteligente é essencial para maximizar os benefícios oferecidos por esse recurso.

Investir parte do lucro em aplicações financeiras de baixo risco pode ser uma opção segura e rentável. Títulos do Tesouro Direto ou CDBs, por exemplo, oferecem rentabilidade superior à poupança e são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos.

Outra dica é utilizar o lucro do FGTS para quitar dívidas com altas taxas de juros. Priorizar o pagamento de cartões de crédito ou empréstimos pessoais pode reduzir significativamente os gastos com juros ao longo do tempo, promovendo um alívio financeiro importante para o trabalhador.

