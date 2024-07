Caixa vai distribuir lucro recorde do FGTS acima de R$ 1.000,00 aos trabalhadores 

Esta medida visa incentivar a economia e proporcionar um alívio financeiro aos brasileiros.

A Caixa Econômica Federal anunciou a distribuição de lucros recordes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores. O valor a ser repassado ultrapassa R$ 1000,00 por beneficiário, resultado do desempenho financeiro positivo do fundo.

Os trabalhadores que possuem contas ativas e inativas do FGTS serão contemplados com essa distribuição. A decisão ocorre em um momento crucial, oferecendo um reforço importante para milhões de famílias. A Caixa destacou que o lucro acumulado será repartido de forma proporcional ao saldo de cada conta.

A distribuição dos lucros do FGTS representa uma injeção significativa de recursos na economia. Essa iniciativa, além de beneficiar diretamente os trabalhadores, promete impulsionar o consumo e contribuir para a recuperação econômica do país.

A expectativa é de que os repasses sejam realizados ainda este ano, conforme o calendário oficial. Foto: Jeane de Oliveira.

Como será a distribuição dos lucros do FGTS pela Caixa

A distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Caixa Econômica Federal seguirá um novo cronograma neste ano. Os trabalhadores que possuem saldo em suas contas ativas e inativas do FGTS terão acesso ao valor proporcional aos rendimentos obtidos pelo fundo.

Os lucros gerados pelo FGTS são provenientes dos investimentos realizados pela Caixa em diversas áreas, como habitação e infraestrutura. A instituição busca maximizar os rendimentos para proporcionar uma distribuição justa e vantajosa para todos os cotistas.

A Caixa Econômica Federal divulgou que o crédito dos lucros será efetuado diretamente nas contas do FGTS dos trabalhadores. Não será necessário realizar qualquer solicitação para receber o valor, que estará disponível para consulta através dos canais de atendimento da Caixa.

Quem tem direito ao lucro recorde do FGTS em 2024?

Os trabalhadores brasileiros que possuem contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm direito ao lucro recorde do FGTS em 2024. Esse benefício é distribuído proporcionalmente ao saldo existente nas contas ativas e inativas até 31 de dezembro de 2023. Os valores serão creditados automaticamente nas contas dos beneficiários.

Além dos trabalhadores com carteira assinada, também têm direito ao lucro do FGTS os trabalhadores domésticos, rurais, temporários, avulsos e safreiros. Esses grupos devem ter saldo nas suas contas vinculadas para receber a parte dos lucros. A distribuição visa valorizar o dinheiro do trabalhador e incentivar o uso consciente dos recursos.

Os lucros são resultantes de investimentos realizados pelo FGTS em áreas como habitação, saneamento e infraestrutura. O rendimento extra visa proteger o poder de compra dos trabalhadores e auxiliar em momentos de necessidade, como desemprego ou doenças graves.

Impacto da distribuição de lucros do FGTS na economia

A distribuição de lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem potencial significativo para impulsionar a economia brasileira. Em 2023, a medida injetou bilhões de reais na economia, fortalecendo o consumo das famílias e estimulando o comércio e os serviços.

Além disso, a distribuição dos lucros do FGTS proporciona um alívio financeiro para trabalhadores que enfrentam dificuldades econômicas. Com mais dinheiro disponível, é possível quitar dívidas, investir em educação ou realizar pequenas reformas em suas residências.

A economia também se beneficia da maior circulação de recursos, o que pode gerar novos empregos e oportunidades de negócios. Empresas de diversos setores, especialmente as pequenas e médias, podem expandir suas operações e contratar mais funcionários.

Por fim, a medida contribui para a redução das desigualdades sociais, uma vez que os lucros são distribuídos de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas dos trabalhadores. Esse fator promove uma maior justiça social e fortalece a confiança da população nas políticas públicas voltadas para o bem-estar dos cidadãos.

Passo a passo para receber seu lucro do FGTS pela Caixa

Para receber seu lucro do FGTS pela Caixa, primeiramente, verifique se você tem saldo disponível no fundo. A consulta pode ser feita através do aplicativo FGTS, disponível para download em smartphones.

Após a verificação, acesse o aplicativo e selecione a opção “Meu FGTS” para visualizar os valores disponíveis. Caso tenha direito, você poderá optar pelo crédito em conta corrente, poupança ou conta digital da Caixa.

É importante conferir as datas de pagamento estabelecidas pela Caixa, pois os lucros são distribuídos de forma escalonada. Mantenha seus dados atualizados no aplicativo para evitar problemas na liberação dos valores.

Se preferir, o saque pode ser realizado diretamente em uma agência da Caixa, apresentando um documento de identificação. O atendimento presencial permite esclarecer dúvidas e garantir que o processo ocorra de maneira segura e eficiente.

