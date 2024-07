Caixa Tem com BÔNUS de quase R$ 5 MIL; finalize julho com o pé direito

Titulares do Caixa Tem podem acessar uma nova linha de crédito para empreendedores. Saiba como conseguir até R$ 4,5 mil e impulsionar seu negócio.

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, voltou a oferecer empréstimos de até R$ 4,5 mil para empreendedores. A linha de crédito, que havia sido suspensa, está novamente disponível para pessoas físicas e pequenas empresas.

Pessoas físicas podem solicitar até R$ 1,5 mil, enquanto pequenas empresas têm um limite maior, de até R$ 4,5 mil.

A liberação do empréstimo pelo Caixa Tem visa proporcionar oportunidades para pequenos empreendedores investirem em seus negócios. Com essa linha de crédito, é possível melhorar e expandir os empreendimentos, com a facilidade de pagamento em pequenas parcelas mensais.

Caixa Tem libera empréstimos para pequenos empreendedores com condições facilitadas. Entenda os requisitos e como solicitar até R$ 4,5 mil para seu negócio crescer. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem consegue empréstimo pelo Caixa Tem?

A obtenção do empréstimo pelo Caixa Tem para pessoas físicas depende de uma análise de perfil do cliente. Para isso, é necessário trocar a Poupança Social pelo Poupança+, anexando uma foto do documento de identidade.

Após a verificação, se o empréstimo estiver disponível, a função “Empréstimo Caixa Tem” será adicionada ao aplicativo. Assim, basta a pessoa querer iniciar ou expandir um pequeno negócio para obter o crédito.

Para as empresas, os critérios são específicos e mais rigorosos. Microempreendedores Individuais (MEI) precisam cumprir os seguintes requisitos:

Ter 12 meses ou mais de atividade como MEI;

como MEI; Faturar menos de 81 mil reais anualmente;

anualmente; Possuir menos de 3 mil reais em dívidas bancárias , excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados;

, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados; Ter uma Conta Pessoa Jurídica CAIXA ;

; Ser aprovado na análise de crédito.

Como pedir o empréstimo do Caixa Tem?

Para pessoas físicas, o dinheiro pode ser liberado diretamente no aplicativo Caixa Tem. No entanto, para MEIs, o processo é diferente. O pedido não é feito pelo aplicativo, mas sim através de uma primeira conversa direta com o banco, onde os documentos necessários são apresentados.

Após a análise de crédito, a quantia solicitada será transferida. O prazo de pagamento do empréstimo pode chegar a 24 meses, com taxas de juros de até 3,99% ao mês.

Documentação necessária para o empréstimo

Para agilizar o processo e garantir a aprovação do empréstimo, é importante que os solicitantes estejam preparados com a documentação correta.

No caso das pessoas físicas, a mudança para a Poupança+ já inclui a verificação dos documentos. Entretanto, para os MEIs, a lista de documentos necessários inclui:

Comprovante de atividade como MEI há mais de 12 meses;

há mais de 12 meses; Declaração de faturamento anual ;

; Certidões negativas de débitos bancários ;

; Documentação da Conta Pessoa Jurídica da CAIXA.

Benefícios do empréstimo Caixa Tem

Os benefícios desta linha de crédito são diversos, destacando-se:

Facilidade de acesso pelo aplicativo para pessoas físicas;

pelo aplicativo para pessoas físicas; Possibilidade de crescimento e expansão dos pequenos negócios;

e expansão dos pequenos negócios; Condições de pagamento acessíveis com parcelas mensais;

com parcelas mensais; Taxas de juros competitivas comparadas a outras opções de crédito no mercado.

Ao fornecer uma linha de crédito acessível, o Caixa Tem busca impulsionar a economia local, ajudando pequenos empreendedores a superar desafios financeiros e investir em melhorias contínuas.

A iniciativa também visa a inclusão financeira, garantindo que mais brasileiros tenham acesso a recursos essenciais para o desenvolvimento de seus negócios.

Essa linha de crédito se destaca pela simplicidade do processo para pessoas físicas, permitindo que pequenos empreendedores se beneficiem de recursos financeiros sem complicações excessivas.

Para as empresas, apesar das exigências adicionais, a possibilidade de obter um crédito de até R$ 4,5 mil é uma oportunidade significativa para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Embora o processo de solicitação e as exigências variem entre pessoas físicas e jurídicas, o empréstimo do Caixa Tem representa uma ferramenta valiosa para estimular o empreendedorismo e fortalecer pequenos negócios no Brasil.

A facilidade de pagamento e as taxas de juros acessíveis tornam esta linha de crédito uma opção atrativa para quem deseja investir e crescer.

