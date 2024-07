Revelado novo TRUQUE para NUNCA MAIS levar multas; confira

O prazo para cadastro no Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) está se esgotando. Evite multas severas e conheça os passos essenciais para regularizar seu MEI.

O prazo para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e outras empresas do Simples Nacional se cadastrarem no Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) está se esgotando. Faltam menos de três semanas para o encerramento, marcado para o dia 1º de agosto. A não adesão ao DET pode resultar em penalidades e multas severas, tornando essencial que os empresários cumpram essa exigência a tempo.

O DET é uma ferramenta vital do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que visa assegurar a conformidade das empresas com a legislação trabalhista. Estabelecido pelo artigo 628-A da CLT e regulamentado pelos Decretos 10.854/2021 e 11.905/2024, o DET fortalece a fiscalização e o cumprimento das normas, garantindo que as empresas estejam dentro das regras trabalhistas.

Empresas que não aderirem ao DET enfrentam multas que variam de R$ 208,09 a R$ 2.080,91, valores significativos especialmente para os microempreendedores. Além das multas, a não utilização do DET pode resultar na perda de benefícios como a isenção da necessidade de publicar comunicados no Diário Oficial da União (DOU) ou enviá-los pelo correio, o que torna a adesão ainda mais crucial.

Microempreendedores Individuais têm prazo curto para aderir ao DET. Saiba como se cadastrar corretamente e evitar penalidades que podem afetar seu negócio. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o MEI pode se cadastrar no DET?

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) precisam estar atentos ao prazo para adesão ao DET. Para realizar o cadastro, é necessário acessar o site específico do DET e utilizar o login e senha do gov.br, com nível de segurança prata ou ouro para pessoa física, ou certificado digital (e-CPF ou e-CNPJ).

Passo a passo para o cadastro no DET:

Acesse o site do DET: https://det.sit.trabalho.gov.br/

Faça login com a conta do governo, informando CPF e senha do Gov.br.

Preencha a palavra-chave e adicione seus dados de contato (nome, telefone e e-mail), depois salve.

Se você é um MEI, clique em “Trocar perfil”, confira o CNPJ e preencha novamente os campos de contato, então salve.

O DET é gratuito, online e administrado pela Inspeção do Trabalho, sendo essencial para o cumprimento das obrigações trabalhistas e para garantir acesso às funcionalidades oferecidas pela plataforma.

O que é preciso para ser MEI em 2024?

Para se registrar como MEI em 2024, é necessário cumprir alguns requisitos básicos:

Não ter sócios no negócio.

Não ter outra empresa aberta em seu nome.

Não participar de outro negócio, seja como sócio, seja como administrador.

Passo a passo para abrir um MEI:

Obtenha uma senha de acesso ao Portal de Serviços do Governo Federal (Plataforma gov.br).

Caso ainda não tenha a senha, clique na opção “Fazer Cadastro”.

Com a senha em mãos, acesse o Portal do Empreendedor.

Consulte se a atividade exercida é permitida ao MEI clicando em “Quem pode ser MEI?”.

Se a atividade for permitida, clique em “Quero ser MEI” e depois em “Formaliza-se”.

Preencha o cadastro online.

Documentos necessários para abrir um MEI:

CPF.

Título de eleitor.

CEP residencial e do local onde a atividade será exercida (verifique junto à prefeitura local se o negócio pode ser exercido no endereço escolhido).

Número das duas últimas declarações do Imposto de Renda.

Número de celular ativo.

Mudanças no MEI em 2024

Para os Microempreendedores Individuais em 2024, a principal alteração nas obrigações está relacionada ao valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Esse documento inclui pagamentos para o ISS (Imposto Sobre Serviços), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Embora os valores vinculados ao ISS e ICMS permaneçam inalterados, houve uma atualização no salário mínimo, o que resultou em um aumento na taxa de contribuição para o INSS. Os novos valores para a contribuição são:

Prestadores de serviços : R$ 75,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 5,00 de ISS).

: R$ 75,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 5,00 de ISS). Comércio e indústria : R$ 71,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 1,00 de ICMS).

: R$ 71,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 1,00 de ICMS). Caminhoneiros: R$ 174,44 (R$ 169,44 de INSS + R$ 5,00 de ISS).

Essas alterações impactam diretamente os MEIs, que precisam ajustar seu planejamento financeiro para cumprir com as novas obrigações de pagamento. Manter-se atualizado sobre essas mudanças é essencial para evitar surpresas e garantir a continuidade do negócio de forma regularizada e em conformidade com a legislação vigente.

