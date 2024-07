CONFIRMADO o FIM do WhatsApp em celulares populares; notícia pega usuários de SURPRESA

WhatsApp deixará de funcionar em certos celulares a partir de 2025. Descubra quais dispositivos serão afetados e as possíveis alternativas para os usuários.

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, deixará de funcionar em celulares que utilizam o sistema operacional KaiOS.

Essa mudança afetará diretamente os usuários desses aparelhos, especialmente aqueles que nunca conectaram seus dispositivos ao app ou desfizeram a conexão antes de 25 de junho.

Para quem ainda tem o WhatsApp ativado, será possível usá-lo apenas até o início de 2025. Saiba mais a seguir.

Quais dispositivos serão afetados e ficarão sem WhatsApp?

O sistema operacional KaiOS, baseado no antigo Firefox OS, é comumente utilizado em celulares básicos, conhecidos como feature phones.

Esses dispositivos são populares por serem mais acessíveis e robustos, sendo uma opção para quem não necessita de um smartphone com todas as funcionalidades modernas.

Marcas como Nokia, Positivo e Multilaser utilizam a plataforma KaiOS em seus aparelhos, o que amplia o alcance da mudança.

A decisão de descontinuar o suporte ao WhatsApp nesses dispositivos foi anunciada na página de ajuda do site da KaiOS.

Contudo, a empresa não forneceu justificativas detalhadas para o encerramento do serviço. A Central de Ajuda do WhatsApp ainda menciona que aparelhos com KaiOS 2.5.0 e posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2, são compatíveis com o aplicativo. No entanto, isso deve mudar a partir de 2025.

Por que o WhatsApp deixará de funcionar no KaiOS?

Anualmente, a KaiOS Technologies realiza uma análise dos aparelhos e softwares mais antigos e com menor número de usuários.

A descontinuação do suporte ao WhatsApp pode estar relacionada a esses aparelhos não conseguirem acompanhar as atualizações de segurança mais recentes ou não possuírem as funcionalidades necessárias para o funcionamento do aplicativo.

Os usuários que dependem desses aparelhos para comunicação precisarão buscar alternativas. Isso pode incluir a aquisição de novos dispositivos que suportem sistemas operacionais mais avançados, como Android ou iOS.

Para muitos, essa mudança pode representar um custo significativo e a necessidade de adaptação a novos aparelhos e sistemas.

O que os usuários podem fazer?

Verificar a compatibilidade do seu dispositivo: Usuários devem consultar a Central de Ajuda do WhatsApp para confirmar se seus aparelhos ainda são compatíveis.

Usuários devem consultar a Central de Ajuda do WhatsApp para confirmar se seus aparelhos ainda são compatíveis. Considerar a aquisição de um novo dispositivo: Se o seu celular utiliza KaiOS e você depende do WhatsApp, pode ser necessário planejar a compra de um novo aparelho que suporte Android ou iOS.

Se o seu celular utiliza KaiOS e você depende do WhatsApp, pode ser necessário planejar a compra de um novo aparelho que suporte Android ou iOS. Procurar alternativas de comunicação: Existem outros aplicativos de mensagens que podem ser utilizados em celulares básicos, mas é importante verificar a compatibilidade com o seu dispositivo.

Mudanças em outros sistemas operacionais

Até o momento, não foram anunciadas alterações significativas no funcionamento do WhatsApp para os sistemas operacionais Android e iOS.

Isso significa que usuários desses sistemas não precisam se preocupar com mudanças imediatas na disponibilidade do aplicativo.

A decisão de descontinuar o suporte ao WhatsApp em dispositivos KaiOS marca um ponto importante na evolução dos aplicativos de mensagens.

Enquanto o foco se desloca para dispositivos mais avançados, os usuários de feature phones precisam se adaptar às novas realidades tecnológicas.

Ficar atento às mudanças e planejar a transição para novos aparelhos pode ser essencial para manter a conectividade e o acesso a serviços de mensagens essenciais. Notícia da Manhã.

Com o fim do suporte, a KaiOS e o WhatsApp incentivam os usuários a atualizarem seus dispositivos para continuarem a desfrutar de todas as funcionalidades e atualizações de segurança oferecidas pelos sistemas operacionais mais modernos.

A transição pode ser um desafio, mas é necessária para garantir uma experiência de usuário segura e completa.

