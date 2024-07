Bolsa Família pagando ANTECIPADO? Veja o que o Governo está fazendo

Pagamentos do Bolsa Família antecipados surpreendem beneficiários neste sábado. Entenda como a Caixa Econômica Federal organizou o calendário para julho e quem será beneficiado com a medida.

O final de semana trouxe uma notícia positiva para os beneficiários do Bolsa Família. Tradicionalmente, os pagamentos do maior programa de transferência de renda do Brasil ocorrem apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira.

No entanto, um grupo de beneficiários teve seu pagamento antecipado para este sábado (20). Isso permite que milhares de segurados acessem o valor do benefício antes da data oficial prevista.

A antecipação do pagamento foi uma iniciativa do Governo Federal para beneficiar um grupo específico de segurados, evitando que esperassem até a próxima segunda-feira (22). O calendário de pagamento do Bolsa Família segue um padrão específico, com repasses realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês.

A Caixa Econômica Federal, responsável por esses repasses, decidiu adiantar a parcela para grupos cujos pagamentos estavam agendados para segundas-feiras.

Qual é o calendário do Bolsa Família de julho?

Os repasses do Bolsa Família ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo um calendário preestabelecido. Esse calendário já está disponível para consulta pelos beneficiários do programa.

A Caixa Econômica realiza os repasses de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários, permitindo que um novo grupo acesse o valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2024:

18 de julho – Beneficiários com NIS de final 1 – LIBERADO;

19 de julho – Beneficiários com NIS de final 2 – LIBERADO;

22 de julho – Beneficiários com NIS de final 3 – LIBERADO ANTECIPADAMENTE NESTE SÁBADO (20);

23 de julho – Beneficiários com NIS de final 4;

24 de julho – Beneficiários com NIS de final 5;

25 de julho – Beneficiários com NIS de final 6;

26 de julho – Beneficiários com NIS de final 7;

29 de julho – Beneficiários com NIS de final 8;

30 de julho – Beneficiários com NIS de final 9;

31 de julho – Beneficiários com NIS de final 0.

Como acessar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem?

Os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. Para isso, é necessário baixar o app na loja do smartphone e fazer o login informando o CPF e a senha de cadastro.

Através do Caixa Tem, os beneficiários podem conferir o extrato do benefício, realizar transações via PIX e até mesmo pagar contas. Para o primeiro acesso ao Caixa Tem, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem.

). Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”.

Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso.

Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail.

Crie uma senha.

Após seguir esses passos, será necessário confirmar o acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo. Com isso, o usuário poderá utilizar todos os serviços disponíveis no Caixa Tem.

Caso os beneficiários desejem sacar o dinheiro, podem ir a uma agência bancária da Caixa Econômica, utilizando o cartão de débito da conta ou o cartão social. Os saques podem ser realizados em Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e Agências da CAIXA.

O que fazer para evitar o bloqueio do benefício?

Todos os meses, o governo federal realiza uma verificação nos cadastros do Bolsa Família. O objetivo principal dessa ação é retirar da folha de pagamento os usuários que não cumprem mais os requisitos estabelecidos pelo programa social.

Para evitar o bloqueio do benefício, é importante que os beneficiários mantenham seus dados atualizados. Isso pode ser feito visitando o centro de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) ou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Em muitos casos, uma simples atualização de dados é suficiente para resolver a situação.

Além disso, a suspensão do benefício pode ocorrer quando as famílias não cumprem requisitos secundários, como manter dados de vacinação e de frequência escolar atualizados. Se alguma informação estiver desatualizada, o benefício poderá ser suspenso até que os dados sejam corrigidos.

O cancelamento do benefício ocorre quando o beneficiário deixa de atender à condicionalidade da renda. As famílias que passam a ter uma renda superior ao limite estabelecido para receber o Bolsa Família precisarão fazer um recadastramento completo. Esse processo pode ser demorado, pois há uma fila de espera para esse grupo de beneficiários.

Ao seguir essas orientações, os beneficiários podem garantir o recebimento contínuo do Bolsa Família, evitando surpresas desagradáveis e mantendo o auxílio essencial para suas famílias.

