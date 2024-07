NOVÍSSIMO auxílio para MEI faz empresários comemorar; veja o que foi aprovado

MEI pode solicitar auxílio de R$ 1.412 por quatro meses. Saiba os requisitos e documentos necessários para garantir esse benefício essencial para microempreendedoras.

O auxílio maternidade é um direito fundamental para as microempreendedoras individuais (MEI) no Brasil. Este benefício assegura um suporte financeiro de R$ 1.412 mensais por quatro meses, oferecendo um alívio essencial durante o período de maternidade. Para ter acesso a esse benefício, é necessário que a MEI esteja em conformidade com alguns requisitos específicos, garantindo que as contribuições ao INSS estejam em dia. Este auxílio é particularmente importante, pois as MEIs possuem direitos trabalhistas limitados em comparação aos profissionais contratados sob o regime CLT.

A concessão do auxílio maternidade para MEIs é um passo significativo para fortalecer a segurança social dessas profissionais. O processo para solicitar o benefício é relativamente simples, desde que os critérios sejam cumpridos. A elegibilidade para o auxílio inclui a regularidade nas contribuições mensais ao INSS por meio do DAS-MEI, bem como a observância de uma carência mínima de contribuições. Este artigo detalha como as microempreendedoras podem fazer o pedido e os documentos necessários para garantir o benefício.

A seguir, apresentamos um guia passo a passo para ajudar as MEIs a entenderem como proceder com a solicitação do auxílio maternidade junto ao INSS. Este guia cobre desde os requisitos iniciais até o processo detalhado de solicitação, assegurando que todas as informações essenciais estejam disponíveis para as microempreendedoras.

Microempreendedoras individuais têm direito a auxílio maternidade de R$ 1.412 mensais. Veja como solicitar e quais são os critérios exigidos pelo INSS. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os requisitos para solicitar o Auxílio Maternidade?

1. Estar em dia com o DAS-MEI

Para ter direito ao auxílio maternidade, a MEI deve garantir que todas as suas contribuições mensais estejam em dia.

O pagamento do documento de arrecadação DAS-MEI deve ser feito até o dia 20 de cada mês. Apenas com essas contribuições devidamente pagas, a microempreendedora poderá pleitear o benefício.

A regularidade nas contribuições é essencial para manter a elegibilidade e garantir o suporte financeiro durante a maternidade.

Aproveite e confira: Lucro do FGTS chega a R$ 23,4 bilhões saiba como antecipar o seu de forma rápida e fácil

2. Cumprir a carência mínima

Além de estar em dia com os pagamentos, é necessário cumprir uma carência mínima de 10 meses de contribuição ao INSS como MEI antes de solicitar o auxílio.

Esta carência é uma medida para assegurar que o sistema de seguridade social esteja sendo corretamente financiado.

Sem esse período mínimo de contribuições, a microempreendedora não será elegível para receber o benefício.

3. Procedimento de solicitação

O pedido do auxílio maternidade deve ser feito diretamente junto ao INSS. A MEI pode iniciar o processo de solicitação até 28 dias antes do parto ou, no caso de adoção, até 120 dias após a decisão judicial para crianças de até 12 anos.

É fundamental seguir os procedimentos corretos para garantir que o pedido seja processado de maneira eficiente e sem atrasos.

Quais documentos são necessários para a solicitação?

Para solicitar o auxílio maternidade, a MEI deve apresentar uma série de documentos. Esses documentos são essenciais para comprovar a elegibilidade e assegurar que todas as informações necessárias estejam disponíveis para o INSS. Os principais documentos incluem:

Certidão de nascimento do bebê

Documento de identidade

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Comprovante de residência

Carnês do DAS-MEI pagos

Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF) dos últimos 2 anos

Certifique-se de que todos os documentos estão corretos e completos antes de iniciar o processo de solicitação.

Como solicitar o Auxílio Maternidade passo a passo?

1. Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS

O primeiro passo é acessar a plataforma Meu INSS ( https://meu.inss.gov.br/#/ ), que pode ser acessada tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Essa plataforma é o ponto de partida para a maioria das solicitações de benefícios junto ao INSS.

2. Faça login com seu CPF e senha

Se a microempreendedora ainda não possui um cadastro, será necessário criar um. O login é realizado com o CPF e uma senha previamente cadastrada.

3. Clique em “Agendamentos/Solicitações”

Na seção de “Agendamentos/Solicitações”, a MEI pode iniciar o processo de pedido de benefícios. Esta área é dedicada a diversas solicitações, incluindo o auxílio maternidade.

4. Selecione a opção “Auxílio Maternidade”

Dentro da categoria de solicitações, é necessário escolher a opção “Auxílio Maternidade”. Essa seleção garante que o pedido seja direcionado corretamente.

5. Preencha o formulário online e anexe os documentos exigidos

Preencher o formulário online com as informações necessárias e anexar todos os documentos exigidos é crucial para a continuidade do processo. Certifique-se de que todos os documentos estão corretos e completos.

6. Aguarde a análise do pedido

Após a submissão, o INSS avaliará a documentação e a elegibilidade para conceder o benefício. A microempreendedora deve aguardar a análise do pedido, que será comunicada pelo INSS.

Quais são os prazos para solicitar o auxílio maternidade MEI?

Gravidez : até 28 dias antes do parto

: até 28 dias antes do parto Adoção: até 120 dias após a decisão judicial

Além do auxílio maternidade, as MEIs têm acesso a uma gama de benefícios providos pelo INSS, como auxílio doença, aposentadoria por idade ou invalidez, entre outros. Esses benefícios são fundamentais para garantir a proteção social e promover a formalização e sustentabilidade dos negócios individuais.

Com essas informações, as microempreendedoras podem se preparar adequadamente para solicitar o auxílio maternidade e aproveitar os benefícios que lhes são de direito.

Aproveite e confira: Bolsa Família libera R$ 43 milhões para 208 mil famílias; como receber uma fatia