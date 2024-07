Quer se aposentar? COMEMORE! INSS tem 3 grandes notícias

O INSS passa por mudanças importantes em 2024. A nova lei da idade mínima e o aumento salarial trazem benefícios significativos para os aposentados e pensionistas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por mudanças significativas em 2024, trazendo grandes benefícios para aposentados e pensionistas. O governo de Lula introduziu uma nova lei da idade mínima e aumentou os pagamentos mensais, gerando alívio e comemoração entre os beneficiários. Com mais de 39 milhões de pessoas dependendo deste auxílio, as alterações são sempre aguardadas com grande expectativa.

Os brasileiros estão acostumados com o aumento contínuo da idade mínima para aposentadoria. No entanto, existem situações especiais em que a aposentadoria pode ser concedida mais cedo, o que traz alegria para muitos trabalhadores. A aposentadoria especial é destinada a quem exerce atividades que representam riscos à saúde, como trabalhos com alta voltagem, exploração mineral, locais subterrâneos e exposição a agentes nocivos.

Trabalhadores com 55, 58 e 60 anos podem se aposentar, dependendo do grau de exposição no serviço. Além da idade, é necessário ter contribuído por pelo menos 15, 20 ou 25 anos. Para solicitar este benefício, é preciso apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e extrato do FGTS. O contato pode ser feito presencialmente ou através do aplicativo Meu INSS. Saiba mais a seguir.

O governo Lula implementa três grandes vitórias para o INSS em 2024. Mudanças na idade mínima e aumento salarial impactam positivamente os beneficiários do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais tarefas garantem a aposentadoria especial do INSS?

Várias tarefas se qualificam para a aposentadoria especial, permitindo que trabalhadores se aposentem aos 55 anos. Algumas dessas tarefas incluem:

Trabalhos com substâncias perigosas especificadas pelo governo

Exploração mineral em locais subterrâneos

Ocupações envolvendo asbestos ou fibras de amianto

Processamento de metais com exposição a substâncias prejudiciais

Tarefas expostas ao sistema elétrico de alta voltagem

Serviços de vigilância, mesmo sem necessidade de armamento

Além das mudanças na idade mínima, o INSS trouxe outras vitórias importantes. Os aposentados e pensionistas receberam um aumento significativo em seus salários.

O valor passou de R$1.320 para R$1.412, com a expectativa de atingir R$1.500 em 2025. Esta medida alivia a situação financeira de milhões de brasileiros que dependem desse benefício para suas despesas diárias.

Menor tempo de espera para concessão de benefícios

Outra melhoria foi na redução do Tempo Médio de Concessão (TMC) do INSS. O TMC ficou em 43 dias, abaixo do prazo legal de 45 dias. Essa mudança significa que os brasileiros agora esperam menos tempo para receber seus benefícios.

Anteriormente, o tempo de espera podia chegar a três meses, o dobro do período permitido. A redução do TMC representa uma grande vitória para os segurados.

O INSS segue um cronograma específico para o pagamento dos benefícios. Em julho, os pagamentos começarão a partir do dia 25, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada segurado. Quem ganha um salário mínimo e tem o NIS terminado em 1 será o primeiro a receber.

Enfim, as mudanças implementadas pelo governo Lula em 2024 trouxeram significativas melhorias para os beneficiários do INSS. A nova lei da idade mínima para aposentadoria e o aumento dos pagamentos mensais representam grandes vitórias.

Além disso, a redução no tempo de espera para a concessão dos benefícios mostra o comprometimento do governo em melhorar a vida dos aposentados e pensionistas.

As medidas não apenas garantem um apoio financeiro mais robusto, mas também asseguram que esse apoio chegue de maneira mais eficiente e rápida.

