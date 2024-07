Bolsa Família libera R$ 43 milhões para 208 mil famílias; como receber uma fatia

Os pagamentos são realizados mensalmente e variam conforme a composição familiar e a renda per capita.

O programa Bolsa Família liberou R$43 milhões para 208 mil famílias em Mato Grosso do Sul, trazendo alívio financeiro para muitos lares. O benefício é parte das políticas de assistência social do governo federal, visando reduzir a pobreza e desigualdade.

As famílias contempladas devem atender aos critérios de renda e cadastro atualizado no CadÚnico. O benefício pode ser solicitado através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou pelo aplicativo oficial.

Para mais informações, é recomendado procurar o CRAS mais próximo ou acessar os canais digitais do programa.

Quem tem direito ao Bolsa Família no MS?

O Bolsa Família no Mato Grosso do Sul é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para ter direito ao benefício, a renda mensal per capita da família deve ser de até R$ 218. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As famílias precisam cumprir certos requisitos para continuar recebendo o benefício. Crianças e adolescentes devem frequentar a escola regularmente e manter a carteira de vacinação em dia. Gestantes também devem realizar o pré-natal conforme orientações do Ministério da Saúde.

Além dos critérios básicos, há prioridades para grupos específicos. Famílias que incluem crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, ou que possuem membros com deficiência, têm preferência no atendimento. O objetivo é garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa.

Documentação necessária para solicitar o benefício

Para solicitar o benefício Bolsa Família no Mato Grosso do Sul, é necessário apresentar documentos de identificação. Os principais documentos exigidos incluem o CPF e a carteira de identidade de todos os membros da família. Também é preciso comprovar residência por meio de contas de água, luz ou aluguel.

Além dos documentos de identificação, é importante fornecer a certidão de nascimento ou casamento de cada membro familiar.

Em caso de famílias com crianças e adolescentes, são exigidos documentos escolares, como comprovante de matrícula e frequência escolar. Esses documentos são fundamentais para garantir a regularidade no programa.

A comprovação de renda é outro requisito essencial para a solicitação do Bolsa Família. É necessário apresentar documentos que demonstrem a renda mensal de todos os integrantes da família, como contracheques ou declarações de trabalho informal.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024 já foi divulgado pelo governo federal. Os beneficiários poderão conferir as datas de liberação dos recursos mensalmente, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Os pagamentos seguirão a mesma lógica dos anos anteriores, com a distribuição ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês. O objetivo é proporcionar previsibilidade e organização para os beneficiários.

Para consultar as datas específicas, os beneficiários podem acessar o aplicativo do Bolsa Família ou o site oficial do programa. Essas ferramentas facilitam o acompanhamento e a gestão dos pagamentos, garantindo maior transparência e comodidade.

Impacto do Bolsa Família na vida das famílias beneficiadas no MS

O Bolsa Família tem sido crucial para as famílias de baixa renda no Mato Grosso do Sul, proporcionando uma rede de segurança social. O programa oferece auxílio financeiro que contribui significativamente para a redução da pobreza e da desigualdade na região.

Além de garantir uma renda mínima, o Bolsa Família melhora o acesso à educação e saúde, exigindo contrapartidas como a frequência escolar e a vacinação. Isso contribui para o desenvolvimento humano e a inclusão social das famílias beneficiadas.

O impacto econômico também é notável, com o aumento do poder de compra das famílias, o que aquece o comércio local e gera empregos. A economia regional se beneficia da maior circulação de dinheiro, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável

