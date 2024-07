DECEPÇÃO! Anúncio Nubank deixa clientes frustrados; confira

Clientes Nubank enfrentam mudanças com o fim de um serviço em parceria. Entenda como isso afeta os benefícios e o que esperar para 2024.

Os clientes do Nubank foram surpreendidos com o anúncio do encerramento de um serviço oferecido em parceria pelo banco. O fim do benefício foi agendado para dezembro deste ano, e até lá é necessário decidir se continuarão com o serviço, pois haverá cobrança pelo uso. Entenda melhor agora.

O Nubank informou o término de um dos benefícios voltados para os seus clientes de cartão de crédito. Até o fim do ano, os clientes ainda poderão aproveitar o recurso gratuitamente, mas após essa data, será necessário pagar pelo uso. A data de encerramento é crucial para evitar cobranças inesperadas.

A notícia pegou de surpresa muitos usuários, especialmente aqueles que já usufruíam do serviço há mais tempo, causando frustração e decepção entre os clientes.

Nubank anuncia o fim de um benefício para clientes de cartão de crédito.

Encerramento de serviço do Nubank

O Nubank oferece uma conta especial, chamada Ultravioleta, que proporciona diversas vantagens aos seus usuários. Entre esses benefícios, estava o acesso gratuito a serviços como o Nubank+ e o Rappi Prime.

Todavia, é justamente a parceria com a Rappi que será encerrada. Agora, para continuar aproveitando as vantagens do programa, que incluía descontos em delivery de alimentos, será necessário pagar uma assinatura.

A assinatura do Rappi Prime será mantida até um ano após a ativação do benefício ou até 31 de dezembro de 2024, o que ocorrer primeiro. Após essa data, a gratuidade será descontinuada.

Apesar disso, os clientes do banco ainda podem aproveitar outras vantagens, como o cashback, disponível para todos os usuários do Nubank.

Rappi Prime

Caso o cliente queira continuar aproveitando os benefícios do Rappi Prime, poderá optar pela assinatura paga, que custa R$ 24,90 mensais. A cobrança começará em 1º de janeiro de 2025, sendo descontada diretamente no cartão de crédito dos clientes do Nubank.

Benefícios da conta Ultravioleta : Acesso gratuito a serviços como Nubank+ e Rappi Prime (até 31 de dezembro de 2024); Cashback disponível para todos os usuários; Outras vantagens exclusivas da conta Ultravioleta.

Com o fim da gratuidade do Rappi Prime, os clientes precisam decidir se continuarão com o serviço pago ou se abrirão mão dos descontos em delivery de alimentos oferecidos pelo programa.

O Nubank continua comprometido em oferecer benefícios diferenciados para seus clientes, mesmo com o encerramento desta parceria específica. No entanto, a decisão de cobrar pelo Rappi Prime gerou descontentamento entre os usuários, que agora precisam reavaliar se o custo adicional compensa as vantagens oferecidas.

Ao planejar o encerramento deste benefício, o Nubank comunicou a decisão com antecedência para que os clientes possam se preparar e tomar uma decisão informada. É importante que os usuários verifiquem suas contas e benefícios associados para evitar surpresas com cobranças futuras.

Apesar do fim da gratuidade do Rappi Prime, o Nubank ainda oferece diversos benefícios para seus clientes, como o cashback e outras vantagens exclusivas da conta Ultravioleta.

A decisão de continuar com o serviço pago cabe agora a cada usuário, que deve avaliar se as vantagens oferecidas compensam o custo adicional de R$ 24,90 mensais. O Nubank segue empenhado em proporcionar um serviço de qualidade, mesmo com as mudanças anunciadas.

