Inscrição no CadÚnico pode te render R$ 600 a mais por mês; pagamentos JÁ estão acontecendo

Governo inicia pagamento de R$ 600 para inscritos no CadÚnico hoje. Saiba como sacar o benefício e os detalhes da redução temporária deste mês.

Hoje, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) recebem uma boa notícia. O Governo Federal iniciou o pagamento do benefício de R$ 600 do Bolsa Família. Este benefício, que ajuda milhões de famílias brasileiras, será distribuído a partir desta quinta-feira (18).

O Bolsa Família é um dos maiores programas sociais do Brasil, auxiliando mais de 21 milhões de famílias. Para muitos, este auxílio é essencial para o sustento diário. A distribuição do benefício é feita pela conta poupança social do Caixa Tem, mas os beneficiários também têm outras opções de acesso ao valor.

Este mês, os pagamentos apresentam uma particularidade. O valor pago será reduzido devido à ausência do adicional do vale gás, que é fornecido apenas em meses pares. Ainda assim, existem outras formas de complementação do benefício.

Beneficiários do CadÚnico começam a receber R$ 600 do Bolsa Família hoje. Veja como acessar o valor e entenda as mudanças nos pagamentos deste mês. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao benefício do CadÚnico ?

Os inscritos no CadÚnico são os principais beneficiários do Bolsa Família. O programa tem como objetivo fornecer apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste mês, os depósitos iniciaram hoje, quinta-feira (18), e o valor base é de R$ 600. O depósito do Bolsa Família é realizado diretamente na conta poupança social do Caixa Tem.

Esta conta permite que os beneficiários movimentem o dinheiro como quiserem, oferecendo uma variedade de serviços bancários. Para quem prefere o valor em mãos, o saque é uma alternativa viável.

Embora já mencionado, vale destacar que, neste mês, o valor do benefício será reduzido. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não incluirá o adicional extra de R$ 110 do vale gás.

A saber, esse adicional é pago apenas nos meses pares, o que significa que em julho os beneficiários não o receberão.

Não deixe de conferir: PIX SOS! CPF 0, 1, 3, 5, 8 e outros estão na LISTA desse benefício de emergência

Como sacar o benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família têm duas opções principais para sacar o benefício: nas agências da Caixa ou casas lotéricas, e nos caixas eletrônicos.

Cada método tem suas próprias etapas, garantindo que o acesso ao valor seja o mais conveniente possível.

Saque na agência ou casa lotérica

Para sacar o benefício em uma agência da Caixa ou casa lotérica, siga os passos abaixo:

Apresente um documento com foto em nome do titular do programa .

. Informe o valor que deseja sacar .

. Receba o dinheiro no guichê de atendimento.

Saque no Caixa Eletrônico

O saque no caixa eletrônico pode ser feito da seguinte maneira:

No caixa eletrônico, selecione a opção “Saque sem cartão” .

. Digite o número do seu CPF .

. Selecione “Saque Caixa Tem” .

. Abra o aplicativo Caixa Tem e escolha “Saque sem cartão” .

. Um código será gerado. Informe este código no caixa eletrônico .

. Digite o valor que deseja sacar .

. Informe a senha da sua conta (a mesma do aplicativo).

Assim como em meses anteriores, o Governo Federal antecipou o pagamento do benefício para os moradores do Rio Grande do Sul.

Esta medida visa apoiar as famílias que ainda enfrentam as consequências de tragédias naturais recentes. A antecipação busca fornecer suporte financeiro adicional em um momento de necessidade.

Outros adicionais disponíveis

Embora o adicional do vale gás não seja incluído este mês, os beneficiários podem receber outros complementos para aumentar o valor total do benefício.

Esses adicionais são concedidos de acordo com critérios específicos, visando atender às diversas necessidades das famílias inscritas no programa.

O Bolsa Família é uma ferramenta vital para milhões de famílias brasileiras. Com o início dos pagamentos de R$ 600, mesmo com a redução temporária, o programa continua a oferecer suporte essencial.

A flexibilidade nas opções de saque e a antecipação para regiões necessitadas mostram o compromisso do governo em apoiar a população vulnerável.

É crucial que os beneficiários estejam cientes das opções disponíveis para acessar seus benefícios, garantindo assim que possam utilizar o auxílio da maneira mais conveniente e eficaz possível.

Não deixe de conferir: Aposentadoria para baixa renda ASSIM: pague MENOS e receba MAIS DINHEIRO;entenda