WhatsApp ganha ÁREA VIP; veja como ativar o novo recurso

O WhatsApp está implementando uma nova funcionalidade para organizar melhor os contatos no aplicativo. Desde a última terça-feira (16), a empresa vem liberando o recurso de contatos favoritos para todos os usuários. Essa novidade visa facilitar a priorização de interações com pessoas e grupos mais importantes.

Este recurso permitirá que os usuários escolham seus contatos favoritos, que ficarão destacados em uma aba específica ao lado das abas “Todas”, “Não Lidas” e “Grupos”. Os contatos marcados como favoritos também aparecerão com destaque na área de ligações, facilitando ainda mais a interação com eles.

O objetivo é proporcionar uma experiência mais organizada e eficiente, especialmente em um momento em que o WhatsApp se tornou um dos principais meios de comunicação. Saiba mais nas linhas a seguir.

Novo recurso do WhatsApp permite destacar contatos favoritos. Entenda como essa atualização pode ajudar a organizar suas conversas e chamadas no aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a escolha de contatos favoritos?

Ao acessar a aba Favoritos, haverá um símbolo de “+” para adicionar contatos e grupos a essa “área VIP”. Segundo a Meta, é possível incluir até cem contatos favoritos, entre pessoas e grupos, oferecendo uma ampla margem para que os usuários personalizem suas listas de acordo com suas necessidades. Essa personalização pode ser realizada de duas formas:

A primeira opção é diretamente na aba Favoritos, onde é possível adicionar contatos e grupos.

A segunda opção é acessar Configurações > Favoritos > Adicionar Favoritos, permitindo ainda que os contatos ou grupos sejam colocados em ordem de preferência.

Benefícios da nova funcionalidade

A principal vantagem desta funcionalidade é destacar as contas com as quais os usuários mais interagem ou consideram mais importantes.

Com o WhatsApp se consolidando como um meio essencial de comunicação tanto pessoal quanto profissional, organizar os contatos de maneira eficiente pode auxiliar na priorização de interações. Este recurso é especialmente útil para:

Usuários que utilizam o WhatsApp para comunicação frequente com familiares e amigos.

Profissionais que dependem do WhatsApp para interações rápidas e prioritárias com colegas de trabalho e clientes.

Pessoas que participam de diversos grupos e precisam de uma forma mais fácil de acessar os mais importantes.

Disponibilidade do recurso

O recurso de escolher contatos favoritos começará a ser liberado gradualmente a partir de hoje. Nas próximas semanas, todos os usuários que atualizarem o aplicativo terão acesso à funcionalidade.

A implementação gradual permite que a empresa ajuste eventuais problemas e garanta uma experiência otimizada para todos. Para aproveitar essa nova ferramenta, é essencial manter o aplicativo atualizado.

Com essas mudanças, o WhatsApp busca melhorar a organização e a eficiência da comunicação no aplicativo.

A possibilidade de destacar contatos favoritos certamente trará benefícios significativos para a experiência dos usuários.

Manter o aplicativo atualizado e explorar as novas funcionalidades permitirá uma interação mais fluida e organizada com os contatos mais importantes. Notícia da Manhã.

