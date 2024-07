Ganhe mais de R$ 3 MIL trabalhando SEM SAIR DE CASA; oportunidade REAL

Oportunidade de trabalho home office com salário atrativo e diversos benefícios. Saiba como se candidatar e quais qualificações são valorizadas para a vaga na Unimed.

Profissionais que buscam uma oportunidade de trabalho têm agora uma excelente chance de se candidatar para vagas home office na Unimed, sem sair de casa. Os contratados terão direito a diversos benefícios atraentes. Para se candidatar, é necessário apenas ter o ensino médio completo.

O trabalho remoto continua sendo uma escolha adotada por muitas empresas em todo o Brasil. Nesse modelo, o profissional não precisa se deslocar e ainda pode usufruir de diversos benefícios.

A seguir, conheça uma oportunidade de emprego que oferece um salário de R$ 2.304,06, além de benefícios adicionais.

Vaga de emprego sem sair de casa

A Unimed está oferecendo uma vaga de emprego home office que exige apenas o ensino médio completo.

No entanto, quem possui algumas qualificações específicas terá um diferencial no processo seletivo. As qualificações desejáveis incluem:

Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, Internet, email);

Boas práticas de atendimento ao cliente;

Boa oratória;

Ensino Superior cursando, preferencialmente em Administração ou áreas afins.

Os profissionais selecionados farão parte de uma das maiores redes de saúde do país, a Unimed. O salário oferecido pela empresa é de R$ 2.304,06, além dos seguintes benefícios:

Vale Refeição/Alimentação : R$ 800,00;

: R$ 800,00; Auxílio Creche ;

; Auxílio Educação ;

; Vale Transporte ;

; Plataforma de Academias ;

; Psicologia Viva ;

; Plano de Saúde para colaboradores que residem na grande Florianópolis. Para colaboradores em home office, fora da grande Florianópolis, é oferecido o auxílio saúde;

para colaboradores que residem na grande Florianópolis. Para colaboradores em home office, fora da grande Florianópolis, é oferecido o auxílio saúde; Plano Odontológico ;

; Folga no mês de aniversário ;

; Plano de Carreira, Cargos e Salários.

Como é o processo seletivo?

A Unimed informou que o processo seletivo para a vaga conta com várias etapas. Os candidatos passarão por testes comportamentais e de raciocínio, entrevista e avaliação do teletrabalho. Isso garante que os profissionais selecionados estejam alinhados com os valores e exigências da empresa.

Os testes comportamentais são utilizados para avaliar se o candidato possui as características pessoais adequadas para o trabalho remoto. Já os testes de raciocínio medem habilidades cognitivas importantes para a função.

A entrevista busca conhecer melhor o candidato e suas motivações, enquanto a avaliação do teletrabalho verifica se o candidato tem condições adequadas para trabalhar de casa.

Como se inscrever para a vaga?

Os candidatos de todo o país podem se inscrever para a vaga através da página de carreiras da Unimed. A empresa não informou uma data limite para as inscrições, o que significa que os interessados devem se candidatar o quanto antes para garantir sua participação no processo seletivo.

Para se inscrever, basta acessar o site da Unimed ( https://www.unimed.coop.br/site/ ) e procurar pela seção de carreiras. Lá, o candidato encontrará todas as informações necessárias sobre a vaga e poderá enviar seu currículo.

É importante preparar um currículo atualizado e destacar as qualificações que podem ser um diferencial no processo seletivo.

Aproveite essa oportunidade de trabalhar de casa e ainda contar com um ótimo salário e benefícios. A Unimed oferece um ambiente de trabalho estruturado e suporte para o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores. Se você está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, não perca tempo e inscreva-se já!

Benefícios em destaque:

Salário competitivo: R$ 2.304,06;

Vale Refeição/Alimentação: R$ 800,00;

Diversos auxílios e planos de saúde e odontológico;

Flexibilidade de trabalhar de casa;

Desenvolvimento de carreira com plano de cargos e salários.

Trabalhar na Unimed pode ser a oportunidade que você estava esperando. Inscreva-se e faça parte de uma das maiores redes de saúde do Brasil.

