R$ 6.220 EXTRAS do FGTS é a sensação do momento; veja como sacar

O FGTS oferece uma modalidade de saque que permite retirar até R$ 6.220,00. Veja quem tem direito e como solicitar esse benefício

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um dos direitos mais importantes para os trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Uma das modalidades de saque permite a retirada de até R$ 6.220,00.

O saque de R$ 6.220,00 está disponível através da modalidade de saque-calamidade do FGTS. Para receber esse benefício, é necessário que a região onde o trabalhador reside tenha o Estado de Calamidade decretado pelo Governo Federal. Saiba mais a seguir.

Saiba como trabalhadores com carteira assinada podem acessar até R$ 6.220,00 do FGTS. Entenda os requisitos e o passo a passo para receber. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Saque-Calamidade?

A quantia de R$ 6.220,00 está disponível apenas para trabalhadores com carteira assinada que moram em regiões afetadas pela calamidade, como é o caso do Rio Grande do Sul. Além disso, há um intervalo mínimo de 12 meses entre os saques calamidade.

Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul receberam permissão do governo para liberar o saque de calamidade, ajudando assim os moradores das áreas afetadas pelas condições climáticas adversas. Os requisitos são:

Trabalhadores com carteira assinada residentes nos municípios afetados.

Não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Os moradores do Rio Grande do Sul estão enfrentando enchentes e alagamentos causados por fortes chuvas desde o final de abril, e o saque-calamidade foi uma das medidas adotadas para oferecer suporte financeiro emergencial.

Não perca: Brasileiros com dívidas entre R$ 0 e R$ 20 MIL podem garantir NOME LIMPO na hora; veja como

Como solicitar o benefício de R$ 6.220,00 do FGTS?

Para solicitar o saque-calamidade do FGTS, o trabalhador precisa seguir alguns passos simples através do aplicativo FGTS. Confira o passo a passo detalhado para garantir o benefício:

Acesse o aplicativo FGTS no seu dispositivo móvel.

no seu dispositivo móvel. Faça o login com suas credenciais cadastradas na Caixa Econômica Federal.

com suas credenciais cadastradas na Caixa Econômica Federal. Na tela inicial, selecione “Meus saques”.

Escolha a modalidade de saque que deseja, no caso, saque-calamidade.

Leia com atenção cada modalidade de saque para entender qual se enquadra no seu caso.

Siga as instruções exibidas na tela e preencha as informações solicitadas.

Verifique e confirme os dados bancários para a transferência.

Confirme a operação.

Após a confirmação, o valor será depositado na conta bancária em alguns dias úteis. Notícia da Manhã.

O saque-calamidade não é oferecido apenas em situações como a do Rio Grande do Sul. O benefício pode ser liberado em qualquer situação onde o Governo Federal decrete Estado de Calamidade, permitindo aos trabalhadores afetados acesso a esse recurso financeiro.

O saque-calamidade do FGTS é uma medida essencial para apoiar trabalhadores em situações de emergência, proporcionando um alívio financeiro significativo.

Se você reside em uma área afetada e atende aos requisitos, não deixe de solicitar o seu benefício. Siga o passo a passo e garanta o seu direito ao saque de R$ 6.220,00.

Este benefício é uma das diversas modalidades de saque do FGTS, mostrando a importância do fundo em momentos de crise. Manter-se informado e aproveitar os direitos garantidos por lei é fundamental para enfrentar adversidades com maior segurança e tranquilidade.

Não perca: Você tem conta poupança na Caixa? Banco emite 5 ALERTAS URGENTES; confira