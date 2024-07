CRAS convoca brasileiros para PIX de R$ 1.080; receba assim

Novo benefício de R$ 1.080 será lançado para desempregados. Saiba como se inscrever e quais são os requisitos para receber esse auxílio financeiro e qualificação profissional.

A iniciativa Bolsa Trabalho está prestes a lançar um novo benefício no valor de R$ 1.080, direcionado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse auxílio é voltado para aqueles que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo é fornecer suporte financeiro e oportunidades de qualificação profissional para os mais necessitados.

O Bolsa Trabalho, gerido em parceria com a Caixa Econômica Federal, é voltado para cidadãos que estão fora do mercado de trabalho há pelo menos um ano. A renda familiar per capita dos beneficiários deve ser inferior a meio salário mínimo, o que equivale a R$ 706.

O programa oferece um auxílio financeiro mensal de R$ 540, por cinco meses, totalizando R$ 2.700. Esse valor é disponibilizado por meio do Cartão Bolsa do Povo, que pode ser usado para saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos conveniados. Para se manter elegível, os beneficiários não podem receber outros benefícios federais, exceto o Bolsa Família.

Programa Bolsa Trabalho oferece auxílio financeiro de R$ 1.080. Entenda quem pode se inscrever e quais são os principais benefícios dessa iniciativa voltada à inserção profissional. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como ter acesso ao benefício do CRAS?

Para participar do Bolsa Trabalho, é fundamental manter os dados atualizados no CadÚnico e cumprir todos os requisitos do programa. Isso inclui estar desempregado por pelo menos um ano e ter uma renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

Além disso, é necessário não receber simultaneamente outros benefícios federais que possam conflitar com as regras do Bolsa Trabalho.

Os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para fazer a inscrição ou atualizar seus dados no CadÚnico.

A inscrição no CadÚnico é um passo crucial, pois é a partir dele que os candidatos são selecionados para o Bolsa Trabalho. O CRAS é responsável por orientar e acompanhar as famílias, garantindo que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Para se inscrever no Bolsa Trabalho, siga os seguintes passos:

Atualize seus dados no CadÚnico;

Verifique se atende aos requisitos de renda e tempo de desemprego;

Procure o CRAS mais próximo para orientação;

Certifique-se de que não recebe outros benefícios federais que impeçam a participação.

Qualificação profissional

Um dos maiores benefícios do Bolsa Trabalho é a oferta de formação profissional. O programa visa equipar os participantes com habilidades e competências necessárias para uma reentrada bem-sucedida no mercado de trabalho.

As atividades formativas são planejadas para desenvolver as capacidades individuais, alinhando-as com as exigências do mercado atual.

A qualificação profissional oferecida pelo Bolsa Trabalho é uma oportunidade única para os beneficiários se prepararem para novas oportunidades de emprego.

Os cursos são variados e abrangem diferentes áreas do conhecimento, sempre focados nas demandas do mercado. A formação não só aumenta as chances de empregabilidade como também contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

Outros benefícios do Bolsa do Povo

O Bolsa Trabalho faz parte do programa Bolsa do Povo, que abrange diversas ações de suporte socioeconômico voltadas para vários segmentos da população paulista. Além do auxílio financeiro e da qualificação profissional, o Bolsa do Povo oferece outros tipos de suporte, como assistência social e programas de inclusão.

O programa Bolsa do Povo é uma iniciativa mais ampla que visa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando acesso a recursos essenciais e oportunidades de crescimento. Entre os principais benefícios, destacam-se:

Auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade;

Programas de qualificação e requalificação profissional;

Acesso facilitado a serviços sociais e de saúde;

Incentivo à educação e ao desenvolvimento pessoal.

O Bolsa Trabalho e o Bolsa do Povo representam um esforço conjunto do governo estadual para combater a pobreza e promover a inclusão social.

Esses programas são fundamentais para garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a recursos que as ajudem a superar as dificuldades e a construir um futuro melhor.

