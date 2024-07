FGTS: brasileiros com CPF final 8, 6, 7, 1, 0, 5, 3, 4, 2 e 9 têm oportunidade ÚNICA de sacar muita grana

FGTS anuncia distribuição de R$ 14 bilhões entre trabalhadores com carteira assinada. Confira se seu CPF foi sorteado e prepare-se para as próximas etapas.

A Caixa Econômica Federal anunciou um lucro recorde para o FGTS em 2023, atingindo impressionantes R$ 23,4 bilhões. Esse montante representa o maior lucro já registrado na história do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Agora, a expectativa é que esse valor seja distribuído entre os trabalhadores com carteira assinada.

Na última terça-feira, 17, ocorreu a 196ª reunião ordinária do Conselho Curador do FGTS, no Ministério do Trabalho e Emprego. Durante o encontro, foram discutidos os resultados do fundo em 2023. Estavam presentes representantes da Caixa Econômica e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Esse evento foi fundamental para delinear os próximos passos na distribuição dos lucros aos trabalhadores.

O FGTS oferece um rendimento anual de 3%, além da Taxa Referencial (TR). Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a correção mínima deve ser baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que pode beneficiar ainda mais os trabalhadores. A seguir, veja mais sobre o assunto!

Trabalhadores com carteira assinada podem receber parte do lucro recorde do FGTS. Veja como o valor será distribuído e se seu CPF foi contemplado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Recorde histórico de lucro no FGTS

A Caixa Econômica Federal, operadora do FGTS, informou que o lucro de R$ 23,4 bilhões foi alcançado devido ao excelente desempenho do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que contribuiu com R$ 6,5 bilhões.

Além disso, o lucro recorrente foi de R$ 16,8 bilhões, enquanto R$ 6,5 bilhões resultaram de ganhos não recorrentes.

Comparado a 2022, houve um aumento de 12% no lucro líquido, que foi de R$ 33,1 bilhões. Em 2023, o volume de saques também aumentou em 12,6% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 142,3 bilhões. Esses números destacam a robustez do FGTS e seu impacto significativo na economia brasileira.

Aproveite e veja: Benefício de R$ 118, R$ 588 ou R$ 1.294 disponível para saque IMEDIATO; consulte e resgate

Contribuições importantes para o lucro

FII Porto Maravilha : Contribuiu com R$ 6,5 bilhões.

: Contribuiu com R$ 6,5 bilhões. Lucro Recorrente : R$ 16,8 bilhões.

: R$ 16,8 bilhões. Resultado Não Recorrente: R$ 6,5 bilhões.

O aumento no volume de saques e os resultados positivos dos investimentos foram cruciais para o desempenho recorde do FGTS em 2023.

Distribuição dos lucros do FGTS

A próxima reunião do Conselho Curador do FGTS está marcada para o dia 6 de agosto, quando será definida a distribuição do lucro entre os trabalhadores. Nos anos de 2023 e 2022, 99% do lucro foi distribuído aos cidadãos com contas do FGTS. Em 2021, essa distribuição foi de 96%.

A expectativa é alta para a reunião de agosto, especialmente entre os trabalhadores que aguardam a distribuição dos lucros. A medida beneficiará milhões de brasileiros, reforçando a importância do FGTS como uma ferramenta de proteção financeira e incentivo econômico.

Percentuais de distribuição

2023 e 2022 : 99% do lucro distribuído.

: 99% do lucro distribuído. 2021: 96% do lucro distribuído.

Esses dados refletem o compromisso do FGTS em garantir que a maioria dos lucros seja destinada aos trabalhadores, proporcionando um alívio financeiro significativo.

Como verificar se seu CPF foi sorteado?

Para verificar se o seu CPF foi sorteado e se você tem direito ao recebimento dos lucros do FGTS, siga estas etapas:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal : Utilize o portal oficial para consultar informações atualizadas.

: Utilize o portal oficial para consultar informações atualizadas. Aplicativo FGTS : Disponível para download em smartphones, permitindo consultas rápidas e seguras.

: Disponível para download em smartphones, permitindo consultas rápidas e seguras. Agências da Caixa: Compareça a uma agência com seus documentos pessoais para obter assistência.

A distribuição dos lucros do FGTS é uma excelente oportunidade para os trabalhadores brasileiros fortalecerem suas finanças pessoais. Fique atento às próximas reuniões e consulte regularmente suas informações para não perder nenhum benefício.

Aproveite e veja: Consulta de DINHEIRO NOVO! Lote de pagamentos da Receita Federal chegando