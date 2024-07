CNH de GRAÇA com 3,5 MIL vagas disponibilizadas; como se inscrever? Confira

DETRAN confirma 3,5 mil vagas na CNH Social. Confira quem pode se inscrever e quais são os critérios para participar.

O DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) confirmou a liberação de 3,5 mil vagas no programa CNH Social. Essas oportunidades para a emissão da primeira carteira ou adição de categoria serão oferecidas na segunda edição do programa em 2024.

Ao todo, o Detran planeja oferecer 7 mil vagas no CNH Social durante o ano de 2024. No primeiro semestre, foram disponibilizadas as primeiras 3,5 mil oportunidades, e agora, um novo processo seletivo abrirá mais vagas.

O programa CNH Social existe desde 2011 e tem como objetivo oferecer mais uma opção de qualificação para os moradores locais. Isso porque o governo acredita que ter uma CNH é um diferencial importante para conseguir emprego.

Além de oferecer a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), o projeto também permite a adição de categorias C, D e E, que autorizam a condução de veículos de transporte de pessoas e mercadorias.

Quem pode se inscrever na CNH Social?

Para participar do programa CNH Social, os candidatos precisam atender a alguns critérios específicos. Os requisitos incluem:

Ter mais de 18 anos de idade

Saber ler e escrever

Estar inscrito no Cadastro Único

Possuir renda de até dois salários mínimos por mês

Morar no estado do Espírito Santo

Além disso, 8% das vagas são reservadas para candidatos que sejam egressos do sistema prisional. Essa reserva visa proporcionar uma oportunidade de reintegração e inclusão social para essas pessoas.

Como realizar a inscrição na CNH Social?

Ainda não foram abertas as inscrições para a segunda edição da CNH Social do Espírito Santo. A expectativa é de que, a partir de agosto, seja lançado um novo edital com o período de inscrições.

Quando abertas, as inscrições devem ser realizadas seguindo os passos abaixo:

Acesse o site do Detran-ES ( https://detran.es.gov.br/ ) e clique em “CNH Social”

) e clique em “CNH Social” Escolha a opção “Inscrição”

Preencha a ficha de inscrição e envie

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:

Menor renda per capita

Maior número de componentes no grupo familiar

Candidatos com Ensino Fundamental completo

Beneficiário do Bolsa Família

Data e hora de inscrição

Pessoas egressas e liberadas do sistema penitenciário, e seus familiares

Benefícios da CNH Social

A CNH Social é uma importante iniciativa que visa melhorar as condições de empregabilidade dos cidadãos do Espírito Santo. Entre os principais benefícios do programa, podemos destacar:

Qualificação profissional: A obtenção da CNH permite que os participantes se qualifiquem para vagas que exigem a habilitação, aumentando suas chances no mercado de trabalho.

A obtenção da CNH permite que os participantes se qualifiquem para vagas que exigem a habilitação, aumentando suas chances no mercado de trabalho. Inclusão social: O programa promove a inclusão social de diversos grupos, incluindo egressos do sistema prisional.

O programa promove a inclusão social de diversos grupos, incluindo egressos do sistema prisional. Mobilidade: A CNH facilita a mobilidade dos cidadãos, permitindo maior acesso a diferentes oportunidades de trabalho e lazer.

O lançamento da segunda edição do programa CNH Social em 2024 reafirma o compromisso do Detran-ES com a qualificação e inclusão dos cidadãos do estado.

Com a oferta de 7 mil vagas, o programa pretende impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, proporcionando novas oportunidades e contribuindo para a redução do desemprego. Notícia da Manhã.

Além disso, a CNH Social destaca-se como um modelo de programa social que pode servir de exemplo para outros estados do Brasil.

Ao combinar qualificação profissional com inclusão social, o programa demonstra como políticas públicas bem estruturadas podem gerar benefícios significativos para a população.

Os interessados em participar devem ficar atentos ao lançamento do edital em agosto, garantindo que estejam preparados para realizar a inscrição assim que o processo for aberto.

A CNH Social é mais do que uma oportunidade de obter a carteira de motorista; é um passo importante rumo a uma vida melhor e mais digna para muitos capixabas.

