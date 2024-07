ATENÇÃO! Novo comunicado Nubank atinge TODOS os clientes com contas ativas em julho

Nubank emite comunicado crucial para clientes ativos em julho. Saiba mais sobre as mudanças nos benefícios do cartão Ultravioleta e como isso impacta você.

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, emitiu um comunicado importante para seus clientes em julho de 2024. A partir de 1º de janeiro de 2025, a parceria que oferece a assinatura gratuita do Rappi Pro aos usuários do cartão de crédito Ultravioleta será encerrada. Para continuar utilizando o serviço de entregas, os clientes deverão pagar uma mensalidade de R$34,90, que será debitada diretamente no cartão.

Além disso, o Nubank anunciou melhorias significativas nos benefícios oferecidos pelo cartão Ultravioleta. Entre as novidades estão a introdução do Cartão Mastercard Black com 1% de cashback, investimentos exclusivos com alta rentabilidade, e o NuTag para pedágios sem cobrança mensal. A empresa destacou também o atendimento personalizado de alta qualidade e a inclusão da Assinatura MAX para acesso a conteúdos de entretenimento.

Segundo o Nubank, estas mudanças visam aprimorar a experiência dos clientes, permitindo uma oferta mais vantajosa e completa de serviços financeiros. Os usuários terão a liberdade de optar pela continuidade ou cancelamento do serviço diretamente pelo aplicativo do Rappi, mantendo assim a flexibilidade na gestão de suas assinaturas.

Para novos clientes interessados no cartão Ultravioleta, o processo de adesão continua acessível, sem exigência de renda mínima específica. Após análise de crédito personalizada, os aprovados terão acesso à Conta Global integrada, facilitando transações internacionais com menor custo e maior rapidez.

Parceria com Rappi Pro será encerrada

O comunicado do Nubank trouxe uma importante mudança para os usuários do cartão Ultravioleta. A partir de 1º de janeiro de 2025, a parceria que oferecia a assinatura gratuita do Rappi Pro será encerrada.

Com isso, os clientes que desejarem continuar utilizando o serviço de entregas terão que pagar uma mensalidade de R$34,90, que será debitada diretamente no cartão de crédito.

Novos benefícios do cartão Ultravioleta Nubank

Apesar do fim da parceria com o Rappi Pro, o Nubank anunciou melhorias consideráveis nos benefícios oferecidos pelo cartão Ultravioleta. Entre as principais novidades, destacam-se:

Cartão Mastercard Black com 1% de cashback: Esta atualização proporciona aos usuários um retorno financeiro sobre suas compras, aumentando a atratividade do cartão.

Investimentos exclusivos com alta rentabilidade: O Nubank passou a oferecer opções de investimentos exclusivos para os clientes do Ultravioleta, permitindo maior diversificação e potencial de ganhos.

NuTag para pedágios sem cobrança mensal: A introdução do NuTag facilita o pagamento de pedágios, eliminando a necessidade de cobranças adicionais.

Além disso, a empresa destacou a inclusão da Assinatura MAX, que oferece acesso a uma variedade de conteúdos de entretenimento, e o atendimento personalizado de alta qualidade, melhorando ainda mais a experiência do cliente.

Flexibilidade na gestão de assinaturas

O Nubank assegurou que as mudanças visam aprimorar a experiência dos clientes, proporcionando uma oferta mais completa e vantajosa de serviços financeiros.

Os usuários terão a liberdade de optar pela continuidade ou cancelamento do serviço de entregas diretamente pelo aplicativo do Rappi, mantendo a flexibilidade na gestão de suas assinaturas. Essa medida reforça o compromisso da fintech em oferecer praticidade e autonomia aos seus clientes.

Adesão facilitada para novos clientes

Para aqueles que ainda não possuem o cartão Ultravioleta, o Nubank manteve o processo de adesão acessível, sem exigir uma renda mínima específica.

Após uma análise de crédito personalizada, os novos clientes aprovados terão acesso à Conta Global integrada, o que facilita transações internacionais com menor custo e maior rapidez.

Essa conta global representa uma solução vantajosa para quem precisa realizar operações financeiras fora do Brasil, oferecendo uma alternativa competitiva em comparação aos serviços bancários tradicionais.

Compromisso com a inovação

O Nubank continua comprometido com a inovação e a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos seus clientes. As mudanças anunciadas refletem o esforço da fintech em se manter competitiva e alinhada com as necessidades e expectativas do mercado.

A introdução de novos benefícios e a flexibilidade na gestão das assinaturas são exemplos claros desse compromisso, evidenciando a busca incessante por soluções que agreguem valor aos seus usuários.

Com essas atualizações, o Nubank reforça sua posição como líder no setor de fintechs no Brasil, oferecendo serviços financeiros que combinam tecnologia, praticidade e benefícios exclusivos.

Os clientes podem esperar uma experiência ainda mais completa e personalizada, com soluções que atendem tanto às necessidades cotidianas quanto às demandas mais específicas.

Por fim, o Nubank demonstra que está atento às tendências do mercado e disposto a adaptar seus serviços para melhor atender aos seus clientes, sempre focando em inovação, qualidade e satisfação.

