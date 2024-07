Consulta de DINHEIRO NOVO! Lote de pagamentos da Receita Federal chegando

A Receita Federal inicia o pagamento do 3º lote da restituição do IRPF. Milhões de contribuintes brasileiros serão beneficiados com esse alívio financeiro.

No ciclo recente de restituição do IRPF, mais de 5,7 milhões de contribuintes brasileiros foram contemplados com o 2º lote, totalizando cerca de R$ 8,5 bilhões distribuídos pela Receita Federal em 28 de junho.

Esse processo inclui uma ampla variedade de perfis de contribuintes, refletindo uma distribuição significativa de recursos. À medida que o calendário avança, é crucial acompanhar as datas para o pagamento do 3º lote da restituição do IRPF, garantindo que todos os contribuintes estejam informados e preparados para receber os valores devidos.

O 3º lote da restituição do IRPF promete trazer alívio financeiro para milhões de contribuintes brasileiros. A Receita Federal iniciou o pagamento desses valores em agosto, contemplando aqueles que aguardavam ansiosamente por esse recurso extra durante o ano. Para verificar se você está incluído neste lote, os contribuintes podem acessar o site ‘Meu Imposto de Renda’, onde inserem CPF, data de nascimento e senha pessoal para checar sua situação.

Além do site, há também um aplicativo disponível para Android e iOS, oferecendo uma opção móvel conveniente para consulta rápida e segura. O 3º lote da restituição do IRPF está prestes a ser liberado pela Receita Federal, trazendo alívio para muitos contribuintes que aguardam o reembolso de seus impostos. Este novo lote, programado para ser disponibilizado em agosto, segue o calendário padrão de pagamentos estabelecido pelo órgão.

Contribuintes aguardam ansiosos pelo 3º lote da restituição do IRPF. Verifique agora mesmo se você está entre os beneficiados. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito à restituição do IRPF 2024?

A restituição do IRPF nada mais é do que a devolução do valor pago em excesso na declaração do tributo. Qualquer dúvida acerca do direito à devolução, saldo zerado ou necessidade de pagar o Imposto de Renda deve ser esclarecida através do próprio programa de preenchimento e envio das declarações.

É importante ressaltar que o pagamento dos valores é distribuído em lotes. No entanto, a data de recebimento está condicionada à categorização do contribuinte no grupo prioritário ou da data em que ele enviou a declaração.

Não perca: Seu CPF é final 4, 9, 0, 7, 5, 1, 6, 2, 8 ou 3? Pode ser que você tenha um BÔNUS de até R$ 1.412 para receber

Grupos prioritários da restituição do IRPF 2024

De acordo com a Receita Federal, têm prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda 2024, os seguintes grupos:

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Em seguida, vem o grupo de contribuintes que optaram pelo modelo pré-preenchido e pela restituição por Pix. Neste último, porém, o método de pagamentos instantâneo vale apenas para quando a chave é o CPF do contribuinte.

Chaves de Pix que usam e-mail, telefone ou código aleatório não podem receber a restituição. Por fim, quando todos esses contribuintes que se encaixam nos critérios da lista acima receberem suas restituições, a Receita passará a devolver o imposto recolhido em excesso dos demais cidadãos.

Como consultar a restituição do IRPF 2024?

Para consultar se foi incluído no próximo lote de restituição do IRPF 2024, o contribuinte deve esperar uma semana antes da data de pagamento e seguir este passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br ) e clique em “Meu Imposto de Renda”

Na opção “Serviços” selecione “Consultar minha restituição”

Em seguida, clique em “Iniciar”

Informe: CPF do titular, data de nascimento e ano

Confirme

Como calcular a restituição do IRPF 2024?

A Restituição do IRPF 2024 é calculada pela diferença entre o valor pago em tributos e o valor devido pelo contribuinte. Esse cálculo é realizado automaticamente pelo sistema da Receita Federal.

Por exemplo, se alguém teve uma renda anual de R$ 23 mil e pagou R$ 2.500 em tributos, a restituição será de R$ 2.500 menos R$ 1.713,58, resultando em R$ 786,42. O programa do IRPF efetua esse cálculo de forma automática.

Calendário de restituição do IRPF 2024

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 28 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 30 de agosto

Quinto lote: 30 de setembro

O acompanhamento das datas e a correta verificação dos dados são essenciais para garantir o recebimento da restituição do IRPF.

Utilizar os recursos disponíveis, como o site e o aplicativo da Receita Federal, facilita o acesso às informações e assegura que os contribuintes estejam bem informados sobre o status de suas restituições.

Não perca: TRISTEZA! Nubank ENCERRA um dos seus serviços e deixa clientes SURPRESOS