Está sabendo do novo botão MISTERIOSO do Instagram?

Ferramenta de IA da Meta deve chegar ao país até o fim de julho, segundo estimativas apresentadas no evento Meta Conversations.

A área de directs do Instagram passou a mostrar um curioso ícone roxo para alguns usuários. Quando eles tocam na caixa de busca, surge a figura em formato circular. Trata-se da ferramenta batizada de IA da Meta, que permitirá o acesso à inteligência artificial generativa fornecida pelo conglomerado de Mark Zuckerberg.

No entanto, ela não está funcionando e nem há prazo para começar a operar. O toque na IA da Meta abre uma nova tela que fica carregando infinitamente, sem apresentar nenhuma informação adicional. Nós procuramos a empresa, mas o Instagram não respondeu nossas perguntas até o fechamento desta matéria.

Ícone roxo no Instagram gera perguntas entre os usuários brasileiros. Ferramenta de IA da Meta está chegando, mas há obstáculos no caminho. Entenda o contexto. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é IA da Meta no Instagram?

A IA da Meta foi apresentada oficialmente em setembro de 2023 e começou a ser liberada em abril, com base no modelo de linguagem de grande porte Llama 3.

Ela chegou aos Estados Unidos e outras dezenas de países, porém em inglês. Ela seria capaz de responder dúvidas, num estilo de chatbot que lembra o ChatGPT, Copilot, Gemini e outros aplicativos similares.

A Meta anunciou o lançamento da ferramenta em português do Brasil no evento Meta Conversations, realizado em São Paulo no começo de junho.

A expectativa era de que fosse liberado tanto no WhatsApp quanto no Instagram em julho. Esse lançamento prometia facilitar a interação dos usuários com a tecnologia de IA, expandindo seu alcance e funcionalidade no Brasil.

Proibição no Brasil

A empresa vem passando por pesadas críticas desde então, em virtude de mudar a política de privacidade. Os novos termos estabelecem que as postagens dos usuários em redes sociais poderão ser usadas para treinar modelos de IA.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) proibiu o avanço da ferramenta e estipulou multa, a partir de uma ação do órgão de defesa do consumidor Idec. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também foram envolvidos no assunto.

Na ocasião, a Meta declarou estar “desapontada” com a ANPD, disse que outras empresas do setor realizam práticas ainda piores e que “cumpre as leis de privacidade e regulações do Brasil”. Esta situação complicou o cenário para a liberação da ferramenta no país, gerando incertezas sobre seu futuro.

Apesar da proibição, a curiosidade dos usuários brasileiros continua crescendo. Muitos aguardam ansiosamente pela funcionalidade completa da IA da Meta, esperando que as questões legais sejam resolvidas rapidamente para que possam experimentar as novidades prometidas. A expectativa é grande, mas as barreiras regulatórias impõem um desafio significativo para a Meta.

Acompanhar as atualizações sobre este tema é essencial para entender os próximos passos da Meta e o impacto dessa tecnologia no dia a dia dos usuários brasileiros. Fique atento às notícias e esteja preparado para as mudanças que a inteligência artificial pode trazer para as redes sociais.

