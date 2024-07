SEM problemas! Faça ISSO, aumente seu benefício e siga no Bolsa Família

Bloqueios no Bolsa Família afetam milhares de famílias em julho. Saiba como evitar a suspensão do benefício e manter seu cadastro atualizado.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está realizando uma averiguação e revisão cadastral no Bolsa Família. Mais de 670 mil benefícios foram bloqueados em todo o país. Compreenda o motivo e como evitar a suspensão do pagamento.

Em junho, cerca de 20,8 milhões de famílias receberam o Bolsa Família. Esse número inclui novos beneficiários que ganharam o direito ao benefício no último mês. No entanto, muitas famílias não receberam o depósito.

Isso ocorreu devido aos bloqueios no Bolsa Família, realizados pelo MDS após averiguações e revisões cadastrais.

Como funcionam os bloqueios no Bolsa Família?

O bloqueio não significa necessariamente o cancelamento do benefício. Indica que, por alguma razão, o pagamento está suspenso até que o beneficiário corrija o problema encontrado.

Desde o início de sua gestão, o MDS está reconstruindo o Cadastro Único para evitar distorções nos pagamentos. Investigações do Poder Judiciário também estão em andamento para identificar pagamentos indevidos e informações falsas.

Nesse processo, foram descobertos cadastros desatualizados, pagamentos para pessoas falecidas ou com renda acima do permitido. Essas ações tiram a participação de outras pessoas no programa.

O MDS informou que o bloqueio tem como efeitos:

Incentivar a regularização das situações identificadas no monitoramento.

Impedir a retirada de parcelas não sacadas até a regularização.

Impedir a retirada de novas parcelas geradas para meses posteriores até a regularização.

A família bloqueada permanece no programa e volta a receber o benefício quando o problema é solucionado.

Quais ações bloqueiam o Bolsa Família?

O MDS divulgou uma cartilha com motivos para o bloqueio do benefício:

Famílias que não regularizaram seus cadastros até o prazo do Processo de Qualificação Cadastral 2024 (públicos P3 e P6 da Averiguação e P1 e P2 da Revisão).

Famílias com CPF irregular na base da Receita Federal.

Falecimento de pessoa da família.

Nesses casos, a família permanece no programa por até 6 meses, mas não pode fazer o saque. Se a situação não for regularizada, o benefício é cancelado. Cerca de 677 mil famílias estão com benefícios bloqueados desde junho.

Há também a suspensão do benefício, que ocorre quando a família não cumpre as condições que garantem o depósito mensal. Essa suspensão acontece após advertência e bloqueio. Em junho, 249 mil famílias saíram do programa.

Como evitar o bloqueio do Bolsa Família?

Para evitar o bloqueio, mantenha os dados atualizados no Cadastro Único. Se houve mudança de endereço, nascimento, falecimento, conquista de emprego ou desemprego, é necessário fazer a atualização.

Outro ponto importante é manter a vacinação das crianças em dia e garantir boa frequência escolar.

Calendário do Bolsa Família de Julho

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

