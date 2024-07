Dinheiro INESPERADO chegando para idosos 60+; como resgatar? Veja

Anúncio do Banco do Brasil beneficia brasileiros com idades entre 60 e 64 anos. Saiba mais sobre os pagamentos do PIS/Pasep disponíveis para saque.

Um anúncio feito nesta terça-feira (16) pelo Banco do Brasil trouxe uma boa notícia para muitos brasileiros que atuaram formalmente antes dos anos 2000. O comunicado informou que cidadãos com idades entre 60 e 64 anos podem ser beneficiados com um importante pagamento.

Esses recursos referem-se ao pagamento do PIS/Pasep, disponível para saque neste ano. Além do pagamento regular de 2024, serão liberados recursos esquecidos pelos trabalhadores. Neste mês, o Banco do Brasil está convocando trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988.

Para esse grupo, será disponibilizado o resgate das cotas do PIS/Pasep esquecidas ao longo dos anos. A liberação desses valores pode ser significativa para muitas famílias, especialmente em tempos de dificuldades econômicas. Saiba mais a seguir.

Quem poderá receber o dinheiro INESPERADO?

Aproximadamente 10,5 milhões de brasileiros serão beneficiados. Este número representa trabalhadores que possuem recursos do PIS/Pasep esquecidos no banco e que agora têm direito aos pagamentos adicionais.

O Banco do Brasil é o responsável pela viabilização do pagamento do PASEP, que foi instituído em 1971 e é destinado aos trabalhadores do setor público.

Além dos trabalhadores que realizaram atividades entre 1971 e 1988, os herdeiros também poderão receber os valores. Isso significa que os segurados legais de titulares falecidos, que se enquadrem no período elegível, terão direito ao saque dos valores acumulados.

Como realizar o saque do PIS/Pasep?

Para facilitar o processo, o saque deve ser realizado pelo aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. A plataforma está disponível para download e pode ser acessada por qualquer dispositivo móvel. Seguem os passos para realizar o saque:

Baixe o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal.

Realize o cadastro ou faça login no aplicativo, caso já tenha uma conta.

Cheque a existência de cotas do PIS/Pasep vinculadas ao seu CPF.

Solicite o resgate dos valores encontrados.

Escolha uma conta bancária para onde os recursos serão encaminhados. É importante que a conta esteja vinculada ao CPF do trabalhador ou do seu segurado legal.

Prazo para solicitação

O pedido de resgate das cotas do PIS/Pasep pode ser realizado até o final de 2024. Após esse período, os valores que não forem solicitados serão automaticamente destinados a outros programas sociais.

Portanto, é fundamental que os beneficiários ou seus herdeiros legais fiquem atentos ao prazo para não perderem o direito ao saque.

O Banco do Brasil, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, está empenhado em assegurar que todos os cidadãos elegíveis tenham acesso a esses recursos.

Este é um esforço significativo para reconhecer e valorizar o trabalho formal realizado por milhões de brasileiros ao longo das décadas. Notícia da Manhã.

Informações EXTRAS

Além de fornecer acesso aos recursos esquecidos, o Banco do Brasil está trabalhando para garantir que as informações sejam amplamente divulgadas.

Os cidadãos são incentivados a verificar se possuem direito ao pagamento e a seguir os procedimentos necessários para o resgate.

Em resumo, o pagamento do PIS/Pasep para idosos de 60 a 64 anos que trabalharam antes de 2000 representa uma oportunidade significativa para muitas famílias.

Com a facilidade de acesso ao aplicativo FGTS e a clareza nas instruções, o processo de resgate torna-se simples e eficiente. É crucial que todos os elegíveis aproveitem essa oportunidade antes do prazo final.

Não perca a chance de resgatar os valores do PIS/Pasep. Verifique sua elegibilidade, siga os passos indicados e garanta que os recursos acumulados ao longo dos anos sejam devidamente resgatados.

