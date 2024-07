CPFs final 5, 3, 7, 1, 9, 0, 2, 8, 4 e 6 têm a chance de resgatar HOJE R$ 680 via Caixa Tem

Consulta ao benefício do Caixa Tem liberada hoje. Saiba como verificar seu valor e a data de pagamento de forma rápida e fácil.

A partir desta terça-feira (16), os beneficiários do programa Bolsa Família já podem consultar os valores depositados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o valor médio recebido pelo programa é de R$ 680, incluindo os bônus complementares.

Essa consulta permite ao titular do programa verificar quanto vai receber neste mês e a data em que o dinheiro estará disponível na conta. O valor mínimo garantido é de R$ 600, mas existem benefícios adicionais que variam de R$ 50 a R$ 150.

Beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o valor do benefício. Descubra como acessar essas informações e planejar suas finanças. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar o valor do Bolsa Família?

Para verificar o valor e a data de pagamento do Bolsa Família, os beneficiários têm várias opções:

App Bolsa Família: Basta fazer login com o CPF em https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/bolsa-familia/Paginas/default.aspx .

Basta fazer login com o CPF em . App Caixa Tem: Clique na opção “Bolsa Família” e selecione “Consultar saldo”.

Clique na opção “Bolsa Família” e selecione “Consultar saldo”. Telefone Caixa: Ligue para o número 111 e informe seu CPF.

Ligue para o número 111 e informe seu CPF. Telefone MDS: Ligue para o número 121 e informe seu CPF.

Recomenda-se que a consulta seja feita pelo menos três dias antes do início do calendário de pagamentos. A partir de hoje (16), essas informações já estão disponíveis nos portais indicados.

Veja também: INSS paga R$ 1.502 em julho sem contribuição? Revelamos o suposto TRUQUE

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho

O pagamento do Bolsa Família começa nesta quinta-feira (18). Os depósitos são realizados na conta poupança social do Caixa Tem, seguindo o calendário de acordo com o número final do NIS:

Final do NIS 1: 18 de julho

18 de julho Final do NIS 2: 19 de julho

19 de julho Final do NIS 3: 22 de julho

22 de julho Final do NIS 4: 23 de julho

23 de julho Final do NIS 5: 24 de julho

24 de julho Final do NIS 6: 25 de julho

25 de julho Final do NIS 7: 26 de julho

26 de julho Final do NIS 8: 29 de julho

29 de julho Final do NIS 9: 30 de julho

30 de julho Final do NIS 0: 31 de julho

Cada beneficiário deve verificar o seu número final do NIS para saber exatamente o dia em que o valor será depositado. Este procedimento garante que todos possam organizar suas finanças de forma mais eficiente.

Qual a importância da consulta antecipada?

A consulta antecipada ao valor e data de pagamento do Bolsa Família é essencial para que os beneficiários possam planejar melhor o uso dos recursos. Isso evita surpresas e permite uma melhor gestão financeira do benefício.

Além disso, saber o valor exato que será recebido ajuda as famílias a planejarem suas despesas e a garantir que o dinheiro será utilizado da melhor forma possível.

O programa Bolsa Família, ao proporcionar essa transparência, contribui significativamente para a estabilidade financeira de milhões de brasileiros.

Veja também: CPF final 9, 8, 7, 6, 5 até 0 comemoram SORTE! Resgate de até R$ 1 MILHÃO

Como utilizar os benefícios complementares do Caixa Tem?

Os benefícios complementares, que podem variar de R$ 50 a R$ 150, são destinados a atender necessidades específicas das famílias, como alimentação, educação e saúde. A seguir, algumas dicas sobre como utilizar esses recursos de forma eficaz:

Priorizar necessidades básicas: Use o valor adicional para cobrir despesas essenciais, como alimentação e medicamentos.

Use o valor adicional para cobrir despesas essenciais, como alimentação e medicamentos. Investir na educação: Se possível, destine parte do benefício para materiais escolares ou cursos que possam contribuir para o desenvolvimento da família.

Se possível, destine parte do benefício para materiais escolares ou cursos que possam contribuir para o desenvolvimento da família. Planejar gastos: Anote todas as despesas e faça um planejamento mensal para garantir que o dinheiro seja bem utilizado.

O Bolsa Família é um programa fundamental para milhões de brasileiros, proporcionando um suporte financeiro crucial.

A consulta antecipada e o uso consciente dos benefícios complementares são passos importantes para aproveitar ao máximo o programa.

Com o calendário de pagamentos definido, os beneficiários têm todas as informações necessárias para planejar seus gastos e garantir que o benefício atenda às suas necessidades de forma eficiente.

Lembre-se, a partir de hoje, a consulta já está disponível e o pagamento começa em breve. Verifique seu NIS e prepare-se para receber o benefício.