Contatos MAIS LEGAIS do WhatsApp ESTÃO AQUI; ative a nova função

WhatsApp lança função para facilitar o acesso a contatos importantes. Veja como usar a nova aba “Favoritos” para mensagens e ligações de forma prática.

O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado, anunciou uma nova funcionalidade que promete facilitar ainda mais a vida dos usuários. A partir de agora, é possível “favoritar” seus contatos principais, tanto em mensagens quanto em ligações, criando uma aba exclusiva chamada “Favoritos”. Essa novidade permitirá um acesso mais rápido e organizado às pessoas e grupos mais importantes.

Essa atualização, disponível a partir de hoje, será implementada gradualmente, chegando a todos os usuários nas próximas semanas. A nova aba “Favoritos” aparecerá no topo do aplicativo, ao lado de outros filtros como “Todas”, “Não lidas” e “Grupos”, oferecendo uma maneira prática de gerenciar suas interações no WhatsApp.

Nova atualização do WhatsApp permite organizar contatos e grupos essenciais em uma aba exclusiva. Aprenda como configurar e aproveitar essa funcionalidade inovadora. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a nova aba de favoritos no WhatsApp?

A novidade do WhatsApp vai além da simples fixação de conversas. Agora, é possível selecionar pessoas e grupos que mais importam e agrupá-los em uma aba específica.

Isso facilita a localização rápida de contatos frequentes, tanto para mensagens quanto para ligações. Segundo a empresa, essa funcionalidade visa melhorar a experiência do usuário, tornando a comunicação mais eficiente.

A empresa destaca que: “Seu melhor amigo ou o grupo da família, sejam quais forem seus ‘favoritos’, eles serão os mesmos nas suas conversas e ligações, assim você pode ligar rapidamente para eles usando também a aba Ligações”.

Passo a passo para favoritar contatos no WhatsApp

Para utilizar essa nova função, siga os passos abaixo:

Mensagens:

Abra o WhatsApp e, no topo do aplicativo, selecione o filtro “Favoritos”.

Escolha os contatos que devem ser “favoritados”.

Ligações:

Vá até a aba “Ligações”.

Toque em “Adicionar favorito”.

Selecione os contatos que deverão aparecer no topo do aplicativo.

Administração dos contatos favoritos

Além de adicionar contatos aos favoritos, o WhatsApp também permite uma fácil administração desses contatos. Para isso, acesse:

Configurações

Favoritos

Adicionar aos favoritos

Essa simplicidade no gerenciamento dos favoritos é mais uma vantagem oferecida pela atualização, permitindo que os usuários mantenham sua lista de contatos sempre organizada e acessível.

Benefícios da nova funcionalidade

A introdução da aba “Favoritos” traz diversos benefícios para os usuários do WhatsApp:

Acesso rápido a contatos importantes : Com a nova aba, fica mais fácil encontrar e se comunicar com os contatos mais frequentes.

: Com a nova aba, fica mais fácil encontrar e se comunicar com os contatos mais frequentes. Organização : A possibilidade de separar contatos importantes em uma aba exclusiva ajuda na organização das conversas e chamadas.

: A possibilidade de separar contatos importantes em uma aba exclusiva ajuda na organização das conversas e chamadas. Eficiência: Reduz o tempo gasto procurando por contatos específicos, tornando a comunicação mais eficiente.

Essa atualização do WhatsApp, com a criação da aba “Favoritos”, é uma resposta às necessidades dos usuários por uma maneira mais prática de gerenciar suas comunicações.

Com essa nova funcionalidade, a empresa busca melhorar ainda mais a experiência do usuário, facilitando o acesso rápido e organizado aos contatos mais importantes, tanto em mensagens quanto em ligações.

Como configurar a nova função?

Para aproveitar ao máximo essa novidade, siga as instruções abaixo:

Com essas simples configurações, você estará pronto para usar a nova aba “Favoritos” e aproveitar todos os benefícios dessa funcionalidade.

A empresa também informou que: “Estamos constantemente buscando maneiras de melhorar a experiência dos nossos usuários. A nova aba ‘Favoritos’ é mais um passo nessa direção, facilitando ainda mais a comunicação no WhatsApp”.

Em resumo, a nova função de “favoritar” contatos no WhatsApp é uma adição bem-vinda para aqueles que buscam uma maneira mais eficiente e organizada de gerenciar suas conversas e chamadas.

Com essa atualização, o aplicativo continua a se destacar como uma ferramenta indispensável para a comunicação diária.

