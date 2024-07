Benefício de R$ 118, R$ 588 ou R$ 1.294 disponível para saque IMEDIATO; consulte e resgate

Caixa Econômica libera até R$ 1.412 para trabalhadores com carteira assinada. Saiba mais sobre os critérios e prazos para receber o benefício.

Quase R$ 4 milhões foram liberados pela Caixa Econômica nesta segunda-feira, 15 de julho, para trabalhadores com carteira assinada. O valor disponibilizado varia entre R$ 117,67 e R$ 1.412 e deve ser sacado até dezembro deste ano. Confira os critérios para receber o depósito.

A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de R$ 3,9 milhões para o pagamento de um abono salarial destinado aos trabalhadores com carteira assinada. Este é o penúltimo pagamento do adicional que também contempla servidores públicos, cujo pagamento é realizado pelo Banco do Brasil.

Nas linhas a seguir, veja os detalhes sobre o pagamento do abono e os critérios para receber o valor.

Trabalhadores com carteira assinada têm direito a saque de até R$ 1.412. Entenda os critérios e como realizar o saque do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o pagamento do abono 2024?

O Programa de Integração Social (PIS) é pago de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Em julho, os depósitos são voltados para aqueles que nasceram em setembro ou outubro.

O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal, independentemente do trabalhador ter uma conta no banco.

Para este ano, a previsão é de que R$ 27 bilhões sejam destinados à população. O valor do abono salarial depende do número de meses trabalhados no ano-base, que neste caso é 2022. Confira a tabela abaixo:

1 mês trabalhado: R$ 117,67

R$ 117,67 2 meses trabalhados: R$ 235,34

R$ 235,34 3 meses trabalhados: R$ 353,01

R$ 353,01 4 meses trabalhados: R$ 470,68

R$ 470,68 5 meses trabalhados: R$ 588,35

R$ 588,35 6 meses trabalhados: R$ 706,02

R$ 706,02 7 meses trabalhados: R$ 823,69

R$ 823,69 8 meses trabalhados: R$ 941,36

R$ 941,36 9 meses trabalhados: R$ 1.059,03

R$ 1.059,03 10 meses trabalhados: R$ 1.176,70

R$ 1.176,70 11 meses trabalhados: R$ 1.294,37

R$ 1.294,37 12 meses trabalhados: R$ 1.412,00

Como realizar o saque do benefício PIS 2024?

O valor do PIS pode ser depositado em diferentes tipos de conta na Caixa Econômica Federal, incluindo conta corrente, conta poupança e Conta Digital.

Para os trabalhadores que não possuem conta no banco, o crédito pode ser realizado pelo aplicativo CAIXA Tem ( https://www.caixa.gov.br/caixatem/Paginas/default.aspx ), em uma conta poupança social digital.

Os saques podem ser feitos em várias plataformas oferecidas pela Caixa, tais como:

Agências da Caixa

Lotéricas

Caixas de autoatendimento

Unidades CAIXA Aqui

Demais canais de pagamento oferecidos pelo banco

Informações adicionais sobre o saque do PIS 2024

Os cidadãos também podem sacar R$ 540 durante cinco meses. Para obter mais informações sobre como receber este adicional, é possível acessar detalhes específicos fornecidos pela especialista.

A liberação desses valores busca proporcionar um alívio financeiro significativo aos trabalhadores com carteira assinada, contribuindo para o fortalecimento da economia doméstica.

Fique atento aos prazos e às formas de saque disponíveis para garantir que você receba o seu benefício sem problemas. Notícia da Manhã.

Manter-se informado sobre os direitos trabalhistas e benefícios é essencial para garantir o acesso aos recursos disponibilizados pelo governo.

A Caixa Econômica Federal continua a oferecer suporte e informações detalhadas para facilitar o processo de saque e assegurar que todos os trabalhadores elegíveis recebam o abono salarial a que têm direito.

Aproveite os canais de atendimento da Caixa para esclarecer dúvidas e obter orientações sobre o PIS 2024, garantindo assim que você esteja plenamente ciente dos benefícios disponíveis e das etapas necessárias para o saque.

Este abono é uma forma de reconhecimento e suporte financeiro para os trabalhadores brasileiros, sendo crucial que todos os elegíveis estejam cientes de como proceder para acessar esses recursos.

Certifique-se de verificar sua situação e agir dentro do prazo estipulado para não perder esse importante benefício.