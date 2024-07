R$ 100 LIBERADOS pela Amazon para quem fizer ISSO; descubra

Aproveite os cupons do Amazon Prime Day com Mastercard neste mês de julho e economize nas suas compras online!

A temporada de ofertas já começou na Amazon com a celebração do Prime Day, uma ocasião especial para os membros do serviço Prime. Este ano, os assinantes estão tendo a chance de economizar ainda mais com um cupom exclusivo que oferece R$ 100 de desconto, válido para pagamentos realizados com o cartão Mastercard.

Caso ainda não seja um membro Prime, é possível iniciar um teste gratuito de 30 dias. Além de desfrutar do Prime Day, o serviço oferece uma série de vantagens que vão desde frete grátis até acesso a conteúdos exclusivos de entretenimento. Continue a leitura para mais informações!

Como funciona o desconto especial na Amazon para clientes Mastercard?

Para participar da promoção exclusiva de Prime Day, o consumidor precisa ser um membro ativo do Prime e fazer uma compra mínima de R$ 400 em produtos vendidos e entregues pela própria Amazon.

A aplicação do desconto é simples: ao finalizar a compra, insira o código PRIMEMASTER e escolha a opção de pagamento com o cartão Mastercard.

O cupom oferecido pela Amazon é uma excelente maneira de maximizar suas economias durante o Prime Day.

No entanto, deve-se ressaltar que o código promocional é exclusivo para produtos que alcançam o valor mínimo estipulado e são vendidos diretamente pela plataforma, garantindo assim a confiabilidade e segurança da sua compra.

Passo a passo para aproveitar o desconto:

Seja membro ativo do Prime: Necessário para participar.

Necessário para participar. Faça uma compra mínima de R$ 400: Produtos vendidos e entregues pela Amazon.

Produtos vendidos e entregues pela Amazon. Insira o código PRIMEMASTER: No momento do pagamento.

No momento do pagamento. Utilize o cartão Mastercard: Para validar o desconto.

Esses passos garantem que o consumidor possa aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas pela parceria entre a Amazon e a Mastercard.

Até quando é possível aproveitar a oferta?

A promoção está marcada para se encerrar no dia 21 de julho. Porém, ela está sujeita à disponibilidade e pode sofrer alterações conforme as regras da Amazon. Portanto, aconselha-se fazer as compras o quanto antes para garantir o desconto oferecido pela varejista e a Mastercard.

Para fazer as compras, basta acessar o site da Amazon, escolher os produtos desejados e utilizar o cupom de desconto.

Por fim, lembre-se de verificar sempre as últimas atualizações e ofertas diretamente no site ( https://www.amazon.com.br/ ) ou no aplicativo da varejista (Android, iOS) para garantir que o cliente esteja sempre aproveitando as melhores oportunidades.

Vantagens do Amazon Prime:

Frete grátis: Em diversos produtos.

Em diversos produtos. Acesso a conteúdos exclusivos: Filmes, séries e músicas.

Filmes, séries e músicas. Ofertas especiais: Durante eventos como o Prime Day.

Durante eventos como o Prime Day. Teste gratuito: 30 dias para novos membros.

Essas vantagens tornam a assinatura Prime ainda mais atraente, permitindo que os usuários economizem e desfrutem de benefícios adicionais ao longo do ano.

Dicas para aproveitar o Prime Day:

Planeje suas compras: Faça uma lista de produtos desejados.

Faça uma lista de produtos desejados. Verifique a validade das promoções: Elas podem mudar.

Elas podem mudar. Aproveite o teste gratuito: Caso ainda não seja membro Prime.

Caso ainda não seja membro Prime. Fique atento às atualizações: Acesse o site ou aplicativo regularmente.

Essas dicas ajudam os consumidores a maximizar suas economias e garantir que não percam nenhuma oferta durante o Prime Day.

A parceria entre Amazon e Mastercard oferece uma excelente oportunidade para os consumidores economizarem nas suas compras online.

Com o cupom de R$ 100 de desconto e as vantagens do serviço Prime, é possível aproveitar ao máximo a temporada de ofertas.

Não perca a chance de fazer suas compras com economia e segurança, utilizando as facilidades proporcionadas pela Amazon e Mastercard. Notícia da Manhã.

