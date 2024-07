Abono de R$ 1,4 MIL chama atenção e trabalhadores fazem FESTA

Trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar um benefício importante. Veja como acessar o abono salarial e os critérios para recebê-lo.

O valor de até um salário mínimo, R$ 1.412, já está disponível para saque pelos trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro. Este benefício é destinado àqueles que vivem em condição de baixa renda, com um ganho mensal de até dois salários mínimos.

O abono salarial do PIS/PASEP vem sendo pago desde fevereiro, atendendo a novos grupos a cada mês. Agora, em julho, é a vez dos trabalhadores que fazem aniversário em setembro e outubro. Saiba mais a seguir.

Abono salarial de até R$ 1,4 mil disponível para aniversariantes de setembro e outubro. Saiba quem tem direito e como realizar o saque. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial de R$ 1,4 Mil?

O pagamento do abono salarial de R$ 1.412 foi realizado em 15 de julho. Os depósitos foram efetuados nas contas da Caixa Econômica Federal para trabalhadores da rede privada e no Banco do Brasil para funcionários públicos.

Não é necessário criar uma conta nesses bancos para ter acesso ao dinheiro; basta atender aos critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho.

Critérios para recebimento:

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022.

Ter recebido, no máximo, dois salários mínimos por mês naquele ano.

Possuir o número do PIS/PASEP emitido há pelo menos cinco anos.

Estar incluído na declaração de RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial enviado pelo empregador.

Para receber em julho, é necessário ter nascido nos meses de setembro ou outubro.

Os correntistas já recebem o abono em suas contas. Trabalhadores privados têm a poupança aberta no Caixa Tem, enquanto servidores públicos podem transferir o dinheiro pelo aplicativo BB PASEP.

Quanto é liberado de PIS/PASEP este mês?

O valor do abono salarial PIS/PASEP é calculado com base no número de meses trabalhados em 2022, o ano-base. Quanto mais meses trabalhados, maior será o valor recebido.

Tabela de valores do abono salarial:

Meses trabalhados em 2022 Valor do abono salarial 1 R$ 118 2 R$ 235 3 R$ 353 4 R$ 471 5 R$ 588 6 R$ 706 7 R$ 824 8 R$ 941 9 R$ 1.059 10 R$ 1.177 11 R$ 1.294 12 R$ 1.412

O pagamento segue um calendário específico, e os nascidos até agosto já receberam suas quantias. Agora, é a vez daqueles que nasceram em setembro e outubro.

Este benefício visa apoiar trabalhadores de baixa renda, proporcionando um alívio financeiro significativo. É essencial que os beneficiários estejam atentos aos critérios e ao calendário de pagamentos para garantir o recebimento do abono salarial.

Sempre acompanhe as informações oficiais sobre este assunto junto ao site e app da Caixa, por exemplo. O portal gov.br também oferece valores importantes a saber.