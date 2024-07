ALERTA para WhatsApp! App EXCLUI usuários por 7 dessas atividades; confira a lista

Proteja sua conta no WhatsApp conhecendo as violações que podem levar ao banimento. Saiba como evitar problemas e manter seu acesso seguro.

Já pensou em ser banido do WhatsApp e ficar impossibilitado de responder mensagens de amigos, colegas de trabalho, marcar consultas ou tirar dúvidas na hora de uma compra?

A dependência do aplicativo no dia a dia dos brasileiros aumentou consideravelmente. Por isso, é fundamental estar ciente das situações que podem levar ao bloqueio da conta pela própria empresa.

Como isso pode acontecer? A resposta é simples: basta violar os Termos de Serviço do WhatsApp. O conhecimento dessas regras é essencial para evitar problemas. Saiba mais!

Quais ações no WhatsApp podem causar bloqueio?

A seguir, veja sete situações em que isso pode ocorrer e como evitá-las:

1. Uso de WhatsApp GB e outros “clones” do app

A empresa não autoriza o funcionamento de plataformas não oficiais, como WhatsApp GB e WhatsApp Plus. A resposta para combater essa prática é bloquear números que estiverem utilizando esses aplicativos “clones”.

Por não serem produtos oficiais, essas plataformas violam os termos de serviço da empresa e comprometem a privacidade dos usuários. A recomendação é clara: use apenas o aplicativo original com o seu número de WhatsApp.

2. Conta inativa

Segundo as regras da plataforma, se uma pessoa ficar mais de 120 dias sem utilizar o aplicativo, o sistema entende que a conta está inativa e bane o número.

Antes da exclusão, o usuário é notificado sobre o possível banimento e recebe orientações para evitar o cancelamento.

O objetivo dessa medida é “manter a segurança, limitar a retenção de dados e proteger a privacidade dos nossos usuários”. A empresa destaca que os arquivos permanecem armazenados e podem ser acessados caso o acesso seja regularizado.

3. Bloqueado muitas vezes

Se uma pessoa for bloqueada por várias outras em um período de 24 horas, a plataforma deletará o número imediatamente.

Contudo, é possível recorrer. Quem tiver a conta banida deve contatar o suporte do aplicativo, mas a recuperação pode demorar.

Como evitar problemas com o WhatsApp?

4. Envios de spam

A circulação de vírus e mensagens de spam é comum na plataforma. Caso o sistema detecte tais envios em massa, o responsável pode ter o número bloqueado.

O WhatsApp detecta spam principalmente a partir de denúncias feitas por outros usuários. Para denunciar, entre na conversa, abra as informações do contato, selecione “Denunciar” e siga as orientações.

Além das denúncias, o aplicativo usa inteligência artificial para analisar possíveis padrões de envio de mensagens suspeitas.

5. Fake news

A divulgação de notícias falsas é proibida e vai contra as políticas de serviço do WhatsApp. A punição para fake news é o bloqueio do número, baseado em denúncias de outros usuários.

A propagação de informações falsas pode causar grandes prejuízos e, por isso, é severamente combatida pela plataforma.

6. Ofensas ilícitas ou inadequadas

Mensagens com ofensas ilícitas, difamatórias, obscenas, intimidadoras, assediadoras ou odiosas, especialmente em termos raciais e étnicos, que incentivam crimes violentos ou colocam pessoas em perigo, são totalmente vedadas pelos termos de uso do serviço. O envio dessas mensagens resulta em bloqueio imediato da conta.

7. Contas não autorizadas

Ao criar contas sem autenticação ou confirmação pela Meta, o usuário pode ser banido imediatamente. Todos os usuários do aplicativo precisam verificar o número ao ingressar no serviço, como uma forma de autenticar a existência dos contatos.

Para evitar ser banido do WhatsApp, é crucial seguir os Termos de Serviço e as políticas da plataforma. Usar apenas o aplicativo oficial, manter a conta ativa, evitar bloqueios em massa, não enviar spam, não disseminar fake news, respeitar os outros usuários e autenticar sua conta corretamente são práticas fundamentais para garantir o uso contínuo e seguro do WhatsApp. Assim, você mantém sua comunicação fluida e evita problemas com o aplicativo mais popular do Brasil.

