Mais de 8.000 vagas para estudantes! Faça parte do processo seletivo

Está aberta uma grande oportunidade para estudantes do Ensino Médio das escolas públicas do estado: mais de 8.000 vagas gratuitas estão disponíveis no processo seletivo da Plataforma Proa.

Este programa não apenas oferece formação em habilidades essenciais para o mercado de trabalho, mas também conecta os participantes a oportunidades reais de emprego ao término do curso.

Com módulos focados em autoconhecimento, projeto profissional e habilidades práticas, os jovens têm a chance de se preparar de maneira sólida para o futuro profissional.

Os cursos da Proa não são apenas teóricos; eles proporcionam uma experiência prática essencial para quem deseja entrar no mercado de trabalho. Os módulos de autoconhecimento ajudam os estudantes a entenderem suas habilidades e interesses, fundamentais para escolherem suas futuras carreiras.

A Plataforma Proa já ajudou mais de 85% dos seus participantes a conseguirem emprego após a conclusão dos cursos. (Foto:Jeane de Oliveira)

Preparação para o mercado de trabalho

Além disso, o projeto profissional ensina técnicas de elaboração de currículos e preparação para entrevistas, tornando os participantes mais competitivos no mercado.

A vantagem de escolher uma das trilhas técnicas oferecidas pela Proa também é significativa. Com patrocínio de grandes empresas como P&G, Microsoft e Accenture, os alunos têm acesso a conhecimentos específicos em áreas como logística, UX design e educação financeira.

Essa especialização não só amplia suas possibilidades de emprego, mas também os torna mais atraentes para empregadores que buscam habilidades específicas.

Vale destacar que o projeto é parte das ações do estado do Rio de Janeiro.

Acesso a Oportunidades Exclusivas

Uma vez concluído o curso, os participantes recebem um certificado reconhecido e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. Essa plataforma é uma ponte direta entre os jovens qualificados e as empresas que buscam novos talentos.

Com o suporte da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a Proa não apenas forma, mas também facilita a inserção desses jovens no mercado de trabalho, aumentando suas chances de sucesso profissional.

A possibilidade de estudar tanto de forma presencial quanto online é outro ponto positivo do programa. Com espaços equipados no Rio de Janeiro e Seropédica, os alunos têm acesso a recursos como computadores e suporte de tutores, o que facilita o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades.

Impacto na Comunidade e Futuro dos Participantes

O impacto positivo da Plataforma Proa vai além dos indivíduos participantes; ele se estende às comunidades onde estão inseridos. Ao capacitar jovens de escolas públicas, o programa não só eleva o potencial econômico dessas regiões, mas também promove um ciclo virtuoso de desenvolvimento social.

Os participantes não apenas melhoram suas perspectivas pessoais, mas também inspiram outros jovens a buscarem oportunidades de crescimento e desenvolvimento através da educação.

Em conclusão, as mais de 8.000 vagas oferecidas pela Plataforma Proa representam uma verdadeira chance de transformação para estudantes do Ensino Médio no Rio de Janeiro.

Site para se inscrever no Proa: https://www.proa.org.br/ .

Com foco em preparação prática, acesso a oportunidades exclusivas e impacto comunitário positivo, o programa não apenas forma profissionais capacitados, mas também contribui significativamente para o futuro desses jovens e de suas comunidades.

Transformando vidas

Para aqueles que buscam uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, esta é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada.

Além do aprendizado prático, o acesso a uma plataforma exclusiva de empregos e o suporte contínuo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico garantem que os participantes da Proa tenham todas as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso.

Essa rede de apoio não só facilita a entrada no mercado de trabalho, mas também fortalece a economia local ao desenvolver talentos diretamente das comunidades escolares públicas do Rio de Janeiro.

Por fim, ao investir na educação e no desenvolvimento profissional desses jovens, a Proa não apenas transforma suas vidas individualmente, mas também contribui para um futuro mais próspero e inclusivo para toda a sociedade.

A expansão dessas oportunidades educacionais é crucial para promover a igualdade de acesso ao mercado de trabalho e para construir uma base sólida de profissionais preparados para os desafios do século XXI.