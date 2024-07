Chegou sua vez! Caixa libera abono maior que R$ 1.359,90 para NOVA LISTA de CPF

Em caso de dúvidas do abono, é recomendável buscar orientação diretamente com os bancos ou pelo site do Governo Federal.

A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do abono salarial PIS/PASEP para trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Os beneficiários já podem consultar seus saldos e realizar os saques a partir desta semana. A medida visa atender milhares de trabalhadores que têm direito ao benefício.

Com a liberação, a Caixa espera injetar um valor significativo na economia, auxiliando famílias e promovendo o consumo. Os trabalhadores devem ficar atentos às datas e aos procedimentos para garantir o recebimento do abono.

O abono salarial é um direito dos trabalhadores inscritos nos programas PIS/PASEP, com vínculo formal e que atendam aos critérios estabelecidos. A Caixa reforça a importância de verificar as informações e datas para não perder o prazo.

s pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário no caso do PIS. Foto: Jeane de Oliveira.

Quem tem direito ao abono do PIS/PASEP?

O abono salarial do PIS/PASEP é um benefício concedido aos trabalhadores brasileiros que atendem a certos critérios. Para ter direito ao abono, é necessário estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base.

Além disso, a remuneração média mensal do trabalhador não pode ter excedido dois salários mínimos durante o ano-base considerado. O empregador deve ter informado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O valor do abono pode chegar até um salário mínimo, proporcional ao tempo de trabalho no ano-base. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores do setor privado (PIS) e pelo Banco do Brasil para os servidores públicos (PASEP).

Como consultar o saldo do seu benefício

Consultar o saldo do abono PIS/PASEP é um processo simples que pode ser realizado de diversas maneiras. Primeiramente, o trabalhador pode acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal, utilizando o número do PIS/PASEP e uma senha cadastrada.

Outra opção é utilizar o aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para dispositivos Android e iOS. Após baixar e instalar o app, o usuário deve realizar o login com suas credenciais e selecionar a opção “Consultar Saldo”. O aplicativo também permite o acompanhamento de outros benefícios trabalhistas.

Além das opções digitais, o saldo do abono PIS/PASEP pode ser consultado diretamente em agências da Caixa ou Banco do Brasil, dependendo do vínculo do trabalhador. É necessário apresentar um documento de identificação com foto e o número do PIS/PASEP para obter as informações desejadas.

Atenção: o valor máximo do abono do PIS é de um salário mínimo, ou seja, de R$ 1.412,00.

Saque do abono PIS/PASEP na Caixa Econômica Federal

O abono salarial do PIS/PASEP pode ser sacado na Caixa Econômica Federal, seguindo alguns passos simples. Primeiramente, é necessário verificar se você tem direito ao benefício. A consulta pode ser feita através do aplicativo Caixa Trabalhador, do site da Caixa ou diretamente nas agências bancárias.

Após confirmar a elegibilidade, o trabalhador deve reunir os documentos necessários, que incluem um documento de identificação oficial com foto e o número do PIS/PASEP. Em seguida, é preciso dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal ou a uma casa lotérica autorizada para realizar o saque.

Para quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada, o saque pode ser feito diretamente nos caixas eletrônicos da Caixa ou nas lotéricas. Caso contrário, o atendimento deve ser realizado nos guichês das agências bancárias, onde um funcionário da Caixa auxiliará no processo de retirada do benefício.

Os trabalhadores que possuem conta na Caixa Econômica Federal têm a facilidade de receber o abono salarial diretamente na conta, sem a necessidade de se deslocar até uma agência. A instituição realiza o depósito automático conforme o calendário de pagamentos, garantindo maior conveniência e segurança para os beneficiários.

Dúvidas frequentes sobre o abono do PIS/PASEP

O abono salarial do PIS/PASEP é um benefício concedido anualmente a trabalhadores que se enquadram em certos critérios. Para ter direito, é necessário ter trabalhado ao menos 30 dias com carteira assinada no ano-base e receber até dois salários mínimos. O valor do abono pode chegar a um salário mínimo, dependendo do tempo de trabalho.

Muitos trabalhadores têm dúvidas sobre o calendário de pagamento do PIS/PASEP. Os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário no caso do PIS, e conforme o número final de inscrição para o PASEP.

Outra questão frequente é sobre como consultar se tem direito ao benefício. A consulta pode ser feita pela internet, através do site da Caixa Econômica Federal para o PIS e do Banco do Brasil para o PASEP, utilizando o número do NIS ou do CPF.

Por fim, muitos perguntam se é possível acumular o abono salarial de anos anteriores. Se o trabalhador não sacar o benefício no período estipulado, ele perde o direito ao valor correspondente daquele ano. O abono não é cumulativo e não há possibilidade de saque retroativo após o prazo determinado.

