TRISTEZA! Nubank ENCERRA um dos seus serviços e deixa clientes SURPRESOS

Nubank anuncia mudanças importantes para clientes do cartão Ultravioleta. Parceria com Rappi Pro chega ao fim, impactando benefícios. Saiba mais sobre o que muda.

Recentemente, o Nubank anunciou mudanças significativas para os clientes do cartão Ultravioleta. A instituição decidiu encerrar sua parceria com a Rappi Pro, anteriormente conhecida como Rappi Prime. Essa alteração impacta diretamente os benefícios oferecidos aos usuários do cartão.

Até então, os clientes do Nubank com o cartão Ultravioleta aproveitavam entregas gratuitas e descontos em diversos estabelecimentos através da Rappi Pro. Com o término dessa parceria, muitos estão se perguntando sobre as novas condições.

É importante destacar que a assinatura gratuita da Rappi Pro será mantida até 31 de dezembro de 2024 ou até completar um ano, o que ocorrer primeiro. Dessa forma, os usuários ainda poderão usufruir de algumas vantagens durante esse período de transição.

Mudanças no Nubank afetam clientes do cartão Ultravioleta. Parceria com Rappi Pro termina em dezembro de 2024. Entenda como isso impacta os usuários.

O que muda com o fim da parceria do Nubank?

Com o término da colaboração, os privilégios associados ao serviço serão interrompidos. Após o período de vigência gratuita, os clientes serão automaticamente cobrados por uma mensalidade de R$ 34,90 pelo serviço. Essa mudança exige atenção dos usuários para evitar cobranças indesejadas.

Para os clientes que não desejam continuar pagando pela funcionalidade, é importante que estejam cientes da necessidade de cancelar a assinatura pelo aplicativo da Rappi. A instituição visa revisar e oferecer novas alternativas para agregar valor à experiência do usuário.

Entre as novidades planejadas pelo Nubank estão possíveis parcerias globais e serviços aprimorados, buscando inovar e melhorar ainda mais os benefícios oferecidos aos seus clientes.

Como cancelar a assinatura Rappi Pro vinculada ao Nubank?

Caso você seja um usuário que deseja evitar cobranças futuras, é fundamental seguir o processo de cancelamento de subscrição antes que seu período gratuito expire. Aqui está um guia passo a passo para realizar o cancelamento:

Acesse o aplicativo da Rappi ( https://www.rappi.com.br/ ) no seu dispositivo móvel .

. Navegue até a seção de gerenciamento do Rappi Pro e verifique a data de expiração em “Próxima Carga” .

. Deslize até a opção “Precisa de ajuda?” na parte inferior .

. Selecione “Cancelar sua assinatura” para finalizar o serviço.

O futuro dos benefícios do Nubank

O Nubank está empenhado em buscar novas parcerias globais e serviços aprimorados para continuar oferecendo vantagens competitivas aos seus clientes. A instituição reconhece a importância de proporcionar benefícios relevantes e atrativos para manter a satisfação dos usuários.

Os clientes podem esperar novidades e melhorias nos serviços oferecidos, com foco em agregar valor e inovar no mercado financeiro. A instituição está sempre atenta às necessidades e feedbacks dos usuários para continuar evoluindo e proporcionando a melhor experiência possível.

Embora a parceria entre o Nubank e a Rappi Pro esteja chegando ao fim, a instituição está comprometida em buscar alternativas e melhorias para continuar atendendo seus clientes com excelência.

É essencial que os usuários fiquem atentos às mudanças e sigam os passos necessários para evitar cobranças indesejadas, enquanto aguardam as próximas inovações e benefícios que o Nubank trará.

