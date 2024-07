Lucro do FGTS: R$ 14 Mi serão repartidos! Quanto e quando você pode sacar?

A previsão é de que o valor a ser repartido alcance cifras significativas, fortalecendo a economia nacional.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se prepara para distribuir os lucros acumulados no segundo semestre de 2024. Esta distribuição beneficia milhões de trabalhadores brasileiros, que poderão ver um incremento em suas contas vinculadas.

A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FGTS, anunciou recentemente as datas e os critérios para a distribuição dos lucros. A medida visa proporcionar maior transparência e previsibilidade para os beneficiários.

O lucro do FGTS é resultado dos investimentos realizados com os recursos do fundo ao longo do ano. Esses rendimentos são essenciais para assegurar a valorização do patrimônio dos trabalhadores, que contam com esse benefício como uma reserva financeira importante.

A previsão é de que o valor a ser repartido alcance cifras significativas, fortalecendo a economia nacional. Foto: Jeane de Oliveira.

Como é calculado o lucro do FGTS?

O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é calculado a partir dos rendimentos das aplicações financeiras realizadas pelo fundo. Os recursos do FGTS são investidos em projetos de infraestrutura, saneamento básico e habitação, gerando retornos que compõem o lucro anual do fundo.

Esses rendimentos são somados ao saldo das contas vinculadas dos trabalhadores, sendo distribuídos proporcionalmente conforme o saldo de cada conta. A distribuição do lucro é determinada pelo Conselho Curador do FGTS.

Além disso, o cálculo do lucro considera o desempenho das aplicações e o cenário econômico do país, influenciando diretamente os valores distribuídos aos trabalhadores. Os resultados são divulgados anualmente, e os depósitos são realizados até o final de agosto, conforme determina a legislação vigente.

Veja também: FGTS libera R$ 14 bilhões para quem teve carteira assinada em 2023, saiba como sacar

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

O lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é distribuído anualmente aos trabalhadores que possuíam saldo nas contas vinculadas até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Esse benefício é garantido a todos que têm carteira assinada.

Para ter direito ao lucro do FGTS, é necessário que o trabalhador não tenha realizado saque integral do fundo antes da data de referência. Aqueles que fizeram retiradas parciais, como nos casos de saque-aniversário, ainda têm direito à parte dos lucros proporcionais ao saldo remanescente na conta.

O FGTS é uma importante ferramenta de proteção ao trabalhador, oferecendo não apenas uma reserva financeira em casos de desemprego, mas também uma fonte de rendimento adicional através da distribuição de lucros.

Quando será feita a distribuição do lucro do FGTS?

A distribuição do lucro do FGTS referente ao ano de 2023 será realizada até o dia 31 de agosto de 2024. Esta data foi estabelecida pelo Conselho Curador do FGTS, que determina anualmente o cronograma de repasse dos rendimentos aos trabalhadores.

Os valores serão creditados nas contas vinculadas dos trabalhadores com saldo positivo no FGTS em 31 de dezembro de 2023. Esta distribuição é proporcional ao saldo existente nas contas, garantindo que todos os beneficiários recebam sua parte dos lucros gerados.

A medida visa aumentar a rentabilidade das contas do FGTS, proporcionando uma remuneração adicional aos trabalhadores. Desde a implementação dessa política, a distribuição dos lucros tem sido uma importante fonte de rendimento para os brasileiros, complementando a correção monetária anual das contas.

Como consultar o saldo do lucro do FGTS?

Consultar o saldo do lucro do FGTS é um processo simples e acessível aos trabalhadores. Para verificar os valores, é possível utilizar o aplicativo FGTS, disponível para download em dispositivos Android e iOS. Após o login com CPF e senha, o usuário terá acesso ao saldo atualizado de sua conta.

Outra forma de consulta é pelo site da Caixa Econômica Federal. Ao acessar a página específica do FGTS, o trabalhador deve informar o CPF e a senha cadastrada. A consulta também pode ser realizada pelo internet banking da Caixa, garantindo praticidade e segurança.

Além dos meios digitais, a consulta pode ser feita presencialmente em agências da Caixa Econômica Federal. Com o documento de identidade e o número do PIS em mãos, o trabalhador pode solicitar o saldo do FGTS junto ao atendimento. É importante verificar se a agência exige agendamento prévio.

Por fim, é possível receber o saldo do FGTS por SMS. Para isso, o trabalhador deve cadastrar o serviço diretamente no site da Caixa ou em uma agência. O serviço envia mensalmente informações sobre os depósitos realizados na conta do FGTS, facilitando o controle dos recursos disponíveis.

Veja também: Fim do bloqueio do FGTS! Confira as mudanças e os benefícios e QUANTO RECEBE