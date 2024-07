CRAS convoca inscritos para receber benefício de R$ 3,9 MIL

CRAS oferece oportunidade única para inscritos em 2024. Saiba como aumentar sua renda familiar com novos benefícios e suporte financeiro no próximo ano.

A rede de assistência social do Brasil está prestes a ver uma expansão significativa em seus programas, especialmente o Bolsa Família. Com o início previsto para julho de 2024, as famílias cadastradas poderão esperar um aumento nos valores recebidos.

Atualmente, a base dos pagamentos mensais é de R$ 600, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal, crucial na luta contra a pobreza.

Oferece suporte financeiro com pagamentos mensais direcionados às famílias que mais precisam. Complementando esse esforço, o Cadastro Único (CadÚnico) centraliza o acesso aos benefícios sociais, tornando o processo mais organizado e acessível.

Como os benefícios do CRAS e o Bolsa Família estão evoluindo?

O programa Bolsa Família não apenas oferece assistência financeira básica, mas também integra outros auxílios, como o Auxílio Gás. Este auxílio consiste em uma ajuda bimestral de cerca de R$ 100, destinada a aliviar o custo de vida das famílias inscritas. No final do ano, a acumulação desses benefícios pode alcançar o impressionante montante de R$ 3.900.

Para ser elegível ao Bolsa Família e outros programas sociais, as famílias precisam estar registradas no CadÚnico. Esse processo envolve uma visita ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, levando documentos essenciais como RG, CPF, comprovante de residência e certidões de nascimento dos dependentes.

Um assistente social facilitará todo o processo de inscrição, garantindo que todas as informações sejam corretamente registradas e atualizadas.

Quais são os adicionais?

O valor destinado às famílias através do Bolsa Família varia segundo a quantidade de integrantes de cada núcleo familiar. Famílias maiores podem receber até R$ 1.420, garantindo assim suporte proporcional às suas necessidades.

Além deste suporte principal, o programa oferece o Benefício Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF), que ajudam núcleos com crianças e adolescentes.

Os benefícios do Bolsa Família são administrados pela Caixa Econômica Federal e os pagamentos seguem um calendário detalhado segundo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Esse sistema organizado ajuda a evitar aglomerações e garante que os beneficiários possam receber seu auxílio de forma tranquila e sem complicações.

Calendário de pagamentos Bolsa Família Julho 2024:

NIS final 1: dia 18 de julho

NIS final 2: dia 19 de julho

NIS final 3: dia 20 de julho (antecipado para sábado)

NIS final 4: dia 23 de julho

NIS final 5: dia 24 de julho

NIS final 6: dia 25 de julho

NIS final 7: dia 26 de julho

NIS final 8: dia 27 de julho (antecipado para sábado)

NIS final 9: dia 30 de julho

NIS final 0: dia 31 de julho

Este calendário organizado pela Caixa Econômica Federal garante que cada beneficiário saiba exatamente quando esperar seu pagamento, evitando possíveis atrasos e garantindo uma melhor gestão dos recursos familiares.

A implementação dessas medidas visa proporcionar um suporte mais robusto às famílias em situação de vulnerabilidade, assegurando que possam contar com um auxílio financeiro consistente e de fácil acesso.

Ao ampliar os valores e diversificar os tipos de benefícios oferecidos, o governo federal busca combater a pobreza de forma mais efetiva, proporcionando um futuro mais seguro e digno para milhões de brasileiros.

Em resumo, a expansão do Bolsa Família e a introdução de novos benefícios representam um passo significativo na luta contra a pobreza no Brasil.

Com o aumento nos valores pagos e a inclusão de auxílios adicionais como o Auxílio Gás, as famílias terão um apoio financeiro mais robusto.

A centralização do acesso aos benefícios através do CadÚnico e a administração organizada dos pagamentos pela Caixa Econômica Federal garantem que o processo seja eficiente e acessível para todos.

