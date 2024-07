CPF final 9, 8, 7, 6, 5 até 0 comemoram SORTE! Resgate de até R$ 1 MILHÃO

Confira os benefícios de incluir seu CPF na nota fiscal e saiba como consultar seus créditos e bilhetes de sorteios. Entenda como essa prática pode gerar recompensas.

Tem se tornado cada vez mais comum a inscrição do número do CPF na nota fiscal. Ao se identificar nas compras feitas nos comércios da sua região, o consumidor soma pontos que se tornam créditos e, mais tarde, viram dinheiro na sua conta.

Esse processo gera benefícios se houver um programa de recompensas no estado, e se o consumidor estiver inscrito nele. Quanto mais notas forem emitidas, maior será o valor somado em recompensas em cada lote.

Para verificar o quanto somou em créditos pelo CPF na nota fiscal, e se há liberação de benefícios como a premiação em sorteios, o consumidor deve fazer a consulta online.

Saiba como incluir seu CPF na nota fiscal pode trazer vantagens financeiras. Descubra como verificar seus créditos acumulados e participar de sorteios com prêmios em dinheiro. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar os prêmios do CPF?

A cada vez que soma um valor X em compras, de acordo com as regras do programa naquela região, um bilhete é gerado e o consumidor passa a concorrer.

Passo a passo para consultar os créditos:

Acesse o site ou app do programa CPF na Nota;

Faça login;

Procure por “Saldo” e descubra quanto já somou de crédito;

Verifique “Sorteios” para visualizar seus bilhetes e a opção “Resultados” para conferir os vencedores.

Não deixe de acompanhar: Como fazer DINHEIRO criando UMA LOJA no Instagram

Existem benefícios em incluir o CPF na Nota Fiscal?

O governo estadual tem tornado cada vez mais atrativa a inclusão do CPF na nota fiscal. O objetivo é aumentar a participação no programa e fiscalizar se os comércios estão pagando os tributos corretamente.

Ao emitir uma nota fiscal, há cobrança de impostos pela compra efetuada. Se o comércio não emite a nota, pode estar sonegando tributos. Pedir pelo documento fiscal ajuda o governo na fiscalização e garante benefícios para o consumidor.

Entre os benefícios estão:

Retorno em dinheiro de 30% do valor pago em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de cada nota;

Possibilidade de converter os créditos em recarga para o celular;

Possibilidade de abater os créditos no valor do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores);

Participação nos sorteios com prêmios em dinheiro, podendo chegar a R$ 1 milhão.

Em suma, a estratégia do governo estadual visa aumentar a adesão ao programa CPF na Nota, incentivando a população a exigir a emissão da nota fiscal em suas compras.

De modo geral, isso não só ajuda a evitar a sonegação de impostos, mas também fortalece a fiscalização tributária.

Como usar os créditos acumulados?

Os créditos acumulados pelo consumidor podem ser usados de várias maneiras. Além do retorno em dinheiro, há a possibilidade de usar esses créditos para recarga de celular ou para abater o valor do IPVA.

Os sorteios são uma atração à parte, com prêmios que podem chegar a cifras milionárias, incentivando ainda mais a participação no programa.

A consulta dos benefícios é simples e pode ser feita online. Após se cadastrar e fazer login no site ou app do programa CPF na Nota, o consumidor pode verificar o saldo acumulado, os bilhetes gerados para sorteios e os resultados desses sorteios.

É uma maneira prática de acompanhar os ganhos e aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo programa.

Enfim, incluir o CPF na nota fiscal traz vantagens significativas para o consumidor. Além de ajudar na fiscalização tributária, o programa oferece retornos financeiros e outras facilidades, como a conversão de créditos para recarga de celular e abatimento de impostos.

Os sorteios com prêmios em dinheiro são um atrativo adicional, aumentando o engajamento dos consumidores. Por isso, é vantajoso aproveitar essa oportunidade e se beneficiar das recompensas oferecidas.

Não deixe de acompanhar: Pagamentos do Bolsa Família: NOVO PIX começa nesta semana; dia e hora marcados