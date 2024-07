Essa é a sua chance! Pic Pay abre mais de 100 vagas de trabalho

Se você está à procura de novas oportunidades no mercado de trabalho, temos uma notícia incrível para você!

O PicPay, uma das maiores fintechs do Brasil, acaba de anunciar a abertura de mais de 100 vagas de emprego. As oportunidades estão espalhadas por diversas áreas e níveis de experiência, garantindo que haja uma vaga perfeita para o seu perfil.

E o melhor de tudo: além de cargos presenciais, há também opções de trabalho remoto, proporcionando flexibilidade e comodidade para os candidatos.

A empresa busca profissionais que se identifiquem com seus valores, como atitude de dono, humildade, determinação e franqueza.

Além das oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, o PicPay oferece uma série de benefícios atraentes para seus colaboradores.

Entre eles, estão o vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e licença maternidade e paternidade estendidas. Quer saber mais detalhes sobre essas vagas e como se inscrever? Continue lendo!

Em 2024, a taxa de desemprego no Brasil atingiu seu menor nível em nove anos, chegando a 7,9%

Diversidade de vagas

O PicPay está oferecendo mais de 120 vagas para áreas como operações, dados, growth, desenvolvimento, produto, segurança e design. Isso significa que não importa qual seja a sua especialização, existe uma oportunidade esperando por você.

Os cargos variam de analistas a coordenadores e gerentes, abrangendo diferentes níveis de experiência e qualificações.

Além disso, as vagas estão disponíveis para candidatos ou residentes de São Paulo, Vitória e cidades adjacentes. Para quem prefere a comodidade do trabalho remoto, o PicPay também disponibiliza oportunidades nesse formato, permitindo que você trabalhe de qualquer lugar do Brasil.

Processo seletivo e cultura organizacional

O processo seletivo do PicPay não se resume apenas à análise curricular e experiência profissional. A empresa valoriza muito a aderência dos candidatos à sua cultura organizacional.

Os sete valores que norteiam o ambiente de trabalho no PicPay são atitude de dono, humildade, determinação, disponibilidade, disciplina, simplicidade e franqueza.

Isso significa que, além de apresentar um bom currículo, é fundamental demonstrar que você compartilha desses valores durante o processo seletivo. A empresa busca profissionais comprometidos, que estejam dispostos a crescer junto com ela e a contribuir para um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Benefícios e desenvolvimento profissional

Trabalhar no PicPay vai muito além de receber um salário. A empresa oferece uma gama de benefícios que visam proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos seus colaboradores. Entre os benefícios estão o vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e licença maternidade e paternidade estendidas.

Além disso, o PicPay proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional, incentivando o crescimento e a evolução contínua de seus funcionários.

A empresa oferece programas de capacitação e desenvolvimento, garantindo que seus colaboradores estejam sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios do mercado.

Não perca sua chance!

Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho que ofereça crescimento profissional, um ambiente de trabalho dinâmico e uma cultura organizacional sólida, o PicPay pode ser o lugar ideal para você.

Com mais de 100 vagas abertas, a empresa está à procura de talentos que compartilhem dos seus valores e que estejam prontos para fazer a diferença.

Não perca tempo! As vagas estão disponíveis para diferentes níveis de experiência e áreas de atuação, com opções tanto presenciais quanto remotas. Aproveite essa chance de fazer parte de uma das maiores fintechs do Brasil e dar um novo rumo à sua carreira.