Faltou grana? Solicite R$ 21 MIL em empréstimo e dê um passo à frente

Bancos liberam novo empréstimo de R$ 21 mil para pequenos produtores e empreendedores. Saiba quem pode solicitar e como aproveitar essa oportunidade financeira.

Visando impulsionar a agricultura familiar e o microempreendedorismo, o governo do Estado firmou uma parceria estratégica com o Banco do Nordeste. Esta colaboração expande a oferta de microcréditos, oferecendo um empréstimo de R$ 21 mil para apoiar pequenos produtores e novos negócios. A iniciativa é uma oportunidade significativa para os empreendedores locais, possibilitando o acesso ao crédito de maneira mais acessível e eficaz.

Os programas Agroamigo e Crediamigo são os principais focos do novo empréstimo de R$ 21 mil. Através deles, busca-se proporcionar desenvolvimento e suporte financeiro a esses empreendedores, fortalecendo a economia local. Esses programas são fundamentais para garantir que os pequenos negócios tenham a oportunidade de crescer e se desenvolver de forma sustentável.

A oferta de empréstimos de até R$ 21 mil é um incentivo importante para novos e atuais negócios. Este movimento não apenas facilita o acesso ao crédito, mas também garante que os empreendedores possam alcançar seus objetivos de maneira sustentável e eficiente. Com programas específicos, essa medida representa um avanço significativo na promoção do desenvolvimento econômico local e regional.

Novo empréstimo de R$ 21 mil disponível para apoiar microempreendedores e agricultores familiares. Veja os requisitos e benefícios desta iniciativa econômica. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo empréstimo?

O Banco do Nordeste, através dos programas Agroamigo e Crediamigo, planeja disponibilizar empréstimos de até R$ 21 mil, injetando aproximadamente R$ 100 milhões na economia este ano.

Essa medida visa atender às crescentes necessidades de apoio financeiro para famílias agricultoras e empreendedores.

A intenção é aumentar significativamente a capacidade de atendimento e proporcionar um impulso essencial para a economia local e regional.

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, anunciou que um empréstimo de R$ 21 mil será oferecido como parte de uma nova parceria.

Essa iniciativa visa ampliar significativamente as operações do banco no Espírito Santo. Até 2025, o plano é expandir as unidades de apoio do Crediamigo de 4 para 18 e do Agroamigo de 2 para 8, atendendo todos os 31 municípios do Estado.

Com essa expansão, o banco espera melhorar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e agricultores.

Para solicitar o empréstimo, basta seguir alguns passos simples:

Fazer o cadastro no site oficial do Banco do Nordeste ( https://www.bnb.gov.br/ ).

( ). Receber a visita de um agente de microcrédito para avaliação.

Providenciar a documentação necessária: CPF, documento com foto e comprovante de residência.

Quem pode solicitar o empréstimo?

Todos os empreendedores individuais reunidos em grupos solidários e que atuam no setor informal ou formal da economia podem ter acesso ao microcrédito do Crediamigo. Veja alguns segmentos atendidos:

Indústria : marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, alfaiatarias, gráficas, padarias, produções de alimentos, etc.

: marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, alfaiatarias, gráficas, padarias, produções de alimentos, etc. Comércio : ambulantes, vendedores em geral, mercadinhos, papelarias, armarinhos, bazares, farmácias, armazéns, restaurantes, lanchonetes, feirantes, pequenos lojistas, açougueiros, vendedores de cosméticos, etc.

: ambulantes, vendedores em geral, mercadinhos, papelarias, armarinhos, bazares, farmácias, armazéns, restaurantes, lanchonetes, feirantes, pequenos lojistas, açougueiros, vendedores de cosméticos, etc. Serviços: salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias, etc.

Para obter o empréstimo, é necessário atender a algumas condições:

Ser maior de idade.

Ter ou querer iniciar uma atividade comercial.

Ter faturamento de até R$ 360 mil ao ano.

Condições de acesso ao empréstimo

Na circunstância do crédito em grupo, é necessário reunir um grupo de amigos empreendedores, que morem ou trabalhem próximos e que confiem uns nos outros.

Esta união possibilita o aval solidário, que é a garantia conjunta para o pagamento das prestações. Se tratando do crédito individual, é essencial a garantia de coobrigado, aquele que assumiu uma obrigação juntamente com uma outra pessoa.

Relevância do novo empréstimo

O Banco do Nordeste está oferecendo empréstimos de R$ 21 mil para impulsionar micro e pequenos empresários.

Essas iniciativas, em colaboração com o governo do Estado, buscam melhorar as condições de crédito para os empreendedores locais.

A estratégia visa fortalecer políticas públicas focadas no desenvolvimento de pequenos negócios. Essas parcerias são essenciais para potencializar investimentos e apoiar o crescimento econômico regional.

Veja algumas dicas para aproveitar novas oportunidades de microcrédito, como o empréstimo de R$ 21 mil:

Elaborar um plano de negócios: ter um planejamento claro auxiliará na obtenção do crédito.

Entender as condições de crédito: conhecer taxas de juros, prazos e garantias necessárias.

Consulta regular ao banco: manter-se informado sobre novidades e possíveis ajustes nos programas de crédito.

A parceria entre o Banco do Nordeste e o governo do Estado representa um marco na transformação econômica da região. As iniciativas prometem facilitar o acesso ao crédito, estimulando o desenvolvimento sustentável de pequenos negócios.

