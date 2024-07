Comentários no Instagram te incomodando? Saiba como desativar

Aprenda a desativar comentários nos stories do Instagram com um simples passo a passo. Novo recurso oferece mais controle e privacidade para suas publicações temporárias.

Em meados de junho, o Instagram lançou um novo recurso que permite comentários públicos nos stories. Similar ao que ocorre nas publicações do feed, os comentários nos stories duram apenas enquanto o Story está no ar, ou seja, no máximo 24 horas, a menos que o proprietário do perfil os exclua antes.

Para alguns usuários, a novidade chegou com uma notificação informando que “Agora seus amigos podem adicionar comentários ao seu story”.

A plataforma explicou que esses comentários ficam visíveis para qualquer pessoa que visualizar o story. Além disso, a empresa destacou que os usuários sempre podem desativar essa opção nas configurações.

Instagram agora permite comentários públicos nos stories. Saiba como desativar essa opção e garantir uma experiência mais segura e personalizada na rede social. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como desativar os comentários dos Stories no Instagram?

Passo a passo para desativar os comentários dos Stories no Instagram:

Abra a tela de publicação do Story, como se fosse criar e publicar um novo Story, e clique no ícone de configurações no canto superior direito.

Clique em “Story”.

Deslize a tela até a seção “Comentários” e clique em “Permitir comentários”.

Clique em “Desativado” para desativar todos os comentários ou selecione a opção que preferir.

Não perca: SmartWatch é coisa do passado! Conheça Smart Ring, novidade para 2024

Vantagens e desvantagens do novo recurso

O novo recurso de comentários nos stories traz diversas vantagens. Ele permite uma interação mais direta e imediata com o público, enriquecendo a experiência de engajamento nas redes sociais.

Os usuários podem receber feedback instantâneo, o que pode ser especialmente útil para marcas e influenciadores.

Por outro lado, existem desvantagens. A visibilidade dos comentários pode gerar desconforto para alguns usuários, principalmente em casos de comentários indesejados ou ofensivos.

Embora seja possível desativar os comentários, a configuração pode não ser intuitiva para todos, exigindo uma navegação mais detalhada nas opções de privacidade.

Configurações de privacidade e controle

O Instagram oferece diversas opções de privacidade para que os usuários controlem a interação nos stories. Além de desativar os comentários, é possível:

Restringir quem pode ver seus stories : Definir uma lista de amigos próximos ou selecionar manualmente quem pode visualizar seus stories.

: Definir uma lista de amigos próximos ou selecionar manualmente quem pode visualizar seus stories. Ocultar stories de pessoas específicas : Impedir que certas pessoas vejam seus stories sem precisar bloqueá-las.

: Impedir que certas pessoas vejam seus stories sem precisar bloqueá-las. Responder aos stories: Escolher quem pode responder aos seus stories, limitando respostas a seguidores ou desativando respostas completamente.

Essas opções permitem um controle mais rigoroso sobre quem pode interagir com o conteúdo, oferecendo uma camada adicional de segurança e privacidade.

O impacto das interações nos Stories

A introdução dos comentários nos stories altera a dinâmica de interação na plataforma. Os stories do Instagram são uma ferramenta poderosa para engajamento, permitindo que os usuários compartilhem momentos de forma rápida e efêmera.

Com a possibilidade de comentários, essa interação se torna ainda mais dinâmica, incentivando conversas e aumentando o tempo de permanência dos usuários na plataforma.

Para criadores de conteúdo, os comentários podem fornecer insights valiosos sobre a percepção do público em relação ao conteúdo compartilhado. Feedbacks positivos e negativos podem ser utilizados para ajustar estratégias de comunicação, melhorar o conteúdo e aumentar o engajamento.

A implementação dos comentários nos stories do Instagram representa uma mudança significativa na forma como os usuários interagem na plataforma.

Embora ofereça novas oportunidades de engajamento, também exige um cuidado maior com a privacidade e o controle das interações.

Ao seguir as orientações para desativar os comentários, os usuários podem personalizar sua experiência na rede social, garantindo uma navegação mais segura e agradável.

Não perca: Recurso de segurança do Instagram ajuda a prevenir que hackers entrem na sua conta; ative já