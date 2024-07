Quem tem carteira assinada pode receber BÔNUS do FGTS? Entenda

Saiba como a reunião do Conselho Curador do FGTS pode impactar seu saldo. Veja se você está entre os trabalhadores que receberão o lucro em 2024.

Está marcada para a próxima semana a reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Este encontro definirá o funcionamento do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Conforme as regras habituais, a distribuição desse lucro deve ocorrer durante o mês de agosto.

A distribuição do lucro do FGTS é realizada pela Caixa Econômica Federal, o banco público responsável pela administração dessas contas. O valor acumulado em lucros no ano passado será repartido entre os trabalhadores que possuem uma conta do Fundo de Garantia. Saiba mais a seguir.

Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao lucro do FGTS?

Não! Para receber o lucro do FGTS, não basta ter carteira assinada. É necessário cumprir outros critérios importantes. A distribuição é um direito do trabalhador, mas só será concedida se:

O trabalhador tiver saldo positivo (acima de R$ 0,00) no Fundo de Garantia até dezembro de 2023.

Se a carteira de trabalho foi assinada a partir de janeiro de 2024, os lucros obtidos no ano passado não serão distribuídos a esse funcionário, pois ele não tinha dinheiro no Fundo de Garantia em 2023.

Como é calculado o lucro do FGTS?

O lucro é calculado com base nos investimentos que a Caixa Econômica Federal fez durante o ano utilizando os recursos do FGTS.

O banco financia obras públicas, serviços de habitação e outros projetos, com o objetivo de receber o dinheiro de volta.

Parte dos lucros obtidos nessas operações é devolvida ao trabalhador, que na verdade é o dono do dinheiro emprestado e/ou investido.

Quando o lucro do FGTS será creditado?

Ainda não se sabe exatamente o valor do lucro do FGTS que será distribuído. No entanto, a expectativa é de que o montante fique em torno de R$ 14,4 bilhões. O resultado oficial será divulgado a partir de terça-feira (16), após a reunião do Conselho Curador.

Pelas regras gerais, o valor será creditado na conta do Fundo de Garantia até 31 de agosto de 2024. O valor é incorporado ao saldo já disponível e não pode ser sacado individualmente.

Requisitos para receber o lucro do FGTS

Para garantir que você esteja entre os beneficiados pela distribuição do lucro do FGTS, atente-se aos seguintes pontos:

Saldo positivo até dezembro de 2023 : Verifique se sua conta do FGTS possui saldo positivo antes do final do ano de 2023.

: Verifique se sua conta do FGTS possui saldo positivo antes do final do ano de 2023. Data de assinatura da carteira : Se você teve sua carteira assinada após janeiro de 2024, não será possível receber o lucro referente ao ano de 2023.

: Se você teve sua carteira assinada após janeiro de 2024, não será possível receber o lucro referente ao ano de 2023. Atualizações da Caixa Econômica Federal: Acompanhe as atualizações e comunicados da Caixa para se manter informado sobre o processo de distribuição e valores a serem recebidos.

A distribuição do lucro do FGTS é uma importante medida de retorno financeiro para os trabalhadores. No entanto, é fundamental estar atento aos critérios estabelecidos e acompanhar as atualizações para garantir que você possa usufruir desse benefício.

A reunião do Conselho Curador na próxima semana trará mais clareza sobre os valores e o processo de distribuição, garantindo que os trabalhadores que atendam aos requisitos possam receber sua parte justa dos lucros acumulados.

Fique atento às atualizações e garanta que sua conta do FGTS esteja em conformidade com os critérios estabelecidos para não perder essa oportunidade de rendimento extra.

