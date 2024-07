Mensagens AUTOMÁTICAS no WhatsApp: como enviar? Aprenda!

Aprenda a automatizar respostas no WhatsApp para melhorar sua comunicação. Veja como configurar mensagens automáticas no WhatsApp Business e pessoal de maneira simples e prática.

A rotina profissional e pessoal pode se tornar bastante agitada, especialmente quando o número de mensagens recebidas no WhatsApp de amigos, familiares e contatos de trabalho é alto.

Responder a todas essas mensagens pode ser uma tarefa árdua. Felizmente, existe a possibilidade de automatizar as respostas no WhatsApp. No entanto, é importante ressaltar que a criação de atalhos para mensagens padronizadas como mensagens de boas-vindas, de ausência ou outros recados automáticos só pode ser realizada de forma nativa usando o WhatsApp Business.

Já a versão pessoal do WhatsApp necessita de programas externos para Android e iOS, permitindo funcionalidades semelhantes. Saiba mais a seguir.

Facilite sua rotina com mensagens automáticas no WhatsApp. Conheça as opções para versões Business e pessoal e otimize suas respostas diárias de forma eficiente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como configurar mensagens automáticas no WhatsApp Business?

Para configurar mensagens automáticas na versão Business do WhatsApp, siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo e clique nos três pontos no canto superior direito.

e clique nos três pontos no canto superior direito. Selecione menu e acesse configurações . Nas versões iOS, o campo configurações está no canto inferior direito.

e acesse . Nas versões iOS, o campo configurações está no canto inferior direito. Toque em ferramentas comerciais ou configurações da empresa.

Veja também: Kwai faz PIX de R$ 1500,00 e outros valores em auxílio, saiba como conseguir

Mensagens de ausência

Ative as mensagens de ausência .

. Para editar a mensagem, vá até o ícone do lápis ao lado direito, digite a mensagem desejada e clique em ok .

. Escolha quando a mensagem será recebida pelos usuários tocando em enviar sempre, selecione a opção desejada e salve a configuração na parte superior direita.

Mensagens de saudação

Ative o recurso e clique no ícone do lápis para criar um texto padrão.

e clique no ícone do lápis para criar um texto padrão. Escreva a mensagem desejada, clique em ok e salve na parte superior direita.

Respostas rápidas

Para criar atalhos para mensagens padrão , clique no sinal de mais no canto superior direito.

, clique no sinal de mais no canto superior direito. Escreva a mensagem, coloque o atalho desejado e salve.

Na conversa, basta digitar o sinal de barra, selecionar o atalho e o texto será inserido. Aí é só enviar normalmente.

Como configurar mensagens automáticas no WhatsApp pessoal?

Diferentemente da versão empresarial, o WhatsApp pessoal não possui uma configuração própria para a criação de mensagens automáticas.

No entanto, usuários do Android podem utilizar aplicativos externos como Whatauto ou AutoResponder para WhatsApp, enquanto usuários do sistema iOS podem optar pela ferramenta DirectChat.

Aplicativos externos para Android

Baixe e instale o aplicativo Whatauto ou AutoResponder para WhatsApp.

o aplicativo Whatauto ou AutoResponder para WhatsApp. Abra o aplicativo e siga as instruções para configurar as respostas automáticas.

Crie mensagens automáticas personalizadas e defina quando elas devem ser enviadas.

Aplicativos externos para iOS

Baixe e instale o aplicativo DirectChat.

o aplicativo DirectChat. Configure o aplicativo seguindo as instruções fornecidas.

Personalize as mensagens automáticas de acordo com suas necessidades.

Benefícios da automação de mensagens no WhatsApp

Automatizar respostas no WhatsApp pode trazer vários benefícios:

Eficiência : Reduz o tempo gasto respondendo a mensagens repetitivas.

: Reduz o tempo gasto respondendo a mensagens repetitivas. Profissionalismo : Mantém uma comunicação consistente e profissional com os contatos.

: Mantém uma comunicação consistente e profissional com os contatos. Disponibilidade: Garante que os contatos recebam uma resposta imediata, mesmo quando você não está disponível.

Utilizar as ferramentas adequadas para cada versão do WhatsApp pode facilitar muito a gestão das mensagens recebidas, tornando a comunicação mais ágil e eficiente.

Com essas dicas, você pode configurar respostas automáticas de maneira simples e prática, melhorando sua rotina de comunicação diária.

Veja também: Transcrição de voz já é REALIDADE no WhatsApp; veja como ativar