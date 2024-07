Pagamentos do Bolsa Família: NOVO PIX começa nesta semana; dia e hora marcados

O Bolsa Família é uma das principais políticas de transferência de renda do Brasi e é essencial para milhões de famílias.

Com o início dos pagamentos de julho marcado para esta semana, muitas pessoas já estão se organizando para receber o benefício. O programa, que visa garantir uma renda mínima para famílias de baixa renda, continua a ser um alicerce no combate à pobreza no país.

Neste mês, os pagamentos começam no dia 18 e vão até o dia 31, seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Para garantir que todos recebam suas parcelas sem complicações, é importante ficar atento às datas específicas e entender como funcionam os adicionais do benefício.

Datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados de forma escalonada, ao último dígito do NIS dos beneficiários. Este mês, a distribuição começa no dia 18 de julho para aqueles cujo NIS termina em 1.

Seguindo o calendário, no dia 19, recebem aqueles com NIS final 2, e assim por diante. Esse escalonamento evita aglomerações nas agências e facilita o processamento dos pagamentos.

O calendário completo para julho é o seguinte: NIS final 1 no dia 18, final 2 no dia 19, final 3 no dia 22, final 4 no dia 23, final 5 no dia 24, final 6 no dia 25, final 7 no dia 26, final 8 no dia 29, final 9 no dia 30, e final 0 no dia 31.

É essencial verificar o último dígito do seu NIS para saber exatamente quando você receberá o pagamento​.

Valores do Benefício

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$600, mas muitos beneficiários podem receber mais, dependendo da composição familiar. Por exemplo, famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$150 por criança.

Além disso, gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 17 anos têm direito a um bônus de R$50. Esses adicionais ajudam a atender melhor às necessidades específicas de cada família.

Em julho, o pagamento do Auxílio Gás não será realizado, pois é um benefício bimestral, tendo sido pago em junho. O próximo pagamento deste auxílio está previsto para agosto.

Apesar disso, os adicionais do Bolsa Família garantem que as famílias continuem a receber suporte financeiro necessário para suas despesas básicas​​.

Como consultar e sacar o benefício

Para consultar o saldo e as datas de pagamento, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem.

Este aplicativo permite não só verificar informações do benefício, mas também realizar movimentações financeiras, como transferências via Pix, pagamento de boletos e recarga de celular.

O uso do aplicativo facilita muito a vida dos beneficiários, evitando a necessidade de deslocamento até agências bancárias.

Além do Caixa Tem, os beneficiários também podem consultar informações e realizar saques em caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Se organize

Os pagamentos do Bolsa Família deste mês começam em breve, e é crucial estar atento ao calendário para garantir o recebimento correto do benefício.

Com valores que podem ser incrementados por adicionais específicos, o programa continua a ser uma ferramenta vital no suporte a famílias em situação de vulnerabilidade.

Verifique seu NIS e as datas de pagamento para evitar qualquer imprevisto. Dessa forma, você garante que continuará a receber o suporte financeiro necessário para manter sua família.

Fique atento às datas e boa sorte com o recebimento do seu benefício este mês!