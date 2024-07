Surpresa no INSS! Confira as novas regras do instituto que têm dado o que falar

INSS muda regras para prorrogação de benefícios por incapacidade. Veja como as novas diretrizes impactam aposentados e pensionistas, trazendo mais segurança e agilidade.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) trouxe novidades importantes para aposentados e pensionistas. Recentemente, foram anunciadas novas regras para a prorrogação de benefícios por incapacidade, anteriormente conhecidos como auxílios-doença.

As mudanças surgem após o término da renovação automática de 30 dias, que era concedida mediante solicitação nos últimos 15 dias antes da data do encerramento do benefício. Essa atualização promete impactar significativamente aqueles que dependem desses auxílios para sua subsistência.

O auxílio-doença é um benefício essencial pago pelo INSS para trabalhadores temporariamente incapacitados de trabalhar devido a doenças ou acidentes. Ele garante que, durante o período de incapacidade, os segurados continuem recebendo uma renda. Saiba mais!

INSS anuncia novas regras para auxílio-doença e benefícios por incapacidade. Entenda as principais mudanças e como elas afetam os beneficiários. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas regras do INSS?

A Portaria Conjunta 49, publicada pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, introduz novas regras para quem precisa prorrogar o benefício por incapacidade temporária. As principais mudanças são:

Espera de até 30 dias: se a espera para a perícia médica for de 30 dias ou menos, a avaliação com o perito será marcada. Nesse caso, será definida uma Data de Cessação Administrativa (DCA).

se a espera para a perícia médica for de 30 dias ou menos, a avaliação com o perito será marcada. Nesse caso, será definida uma Data de Cessação Administrativa (DCA). Espera superior a 30 dias: se a espera para a perícia médica for superior a 30 dias, o benefício será prorrogado automaticamente por mais 30 dias, sem necessidade de marcar nova perícia. Será estabelecida uma nova Data de Cessação do Benefício (DCB).

Essas modificações foram feitas para garantir que os segurados continuem recebendo o benefício enquanto aguardam a perícia médica, evitando longas esperas e interrupções desnecessárias.

Essa abordagem visa proporcionar mais segurança e tranquilidade para os beneficiários, garantindo que não fiquem desamparados enquanto aguardam a avaliação médica necessária.

Aproveite para conferir: BPC pagando R$ 250 a mais? Consulte e saiba como receber

Como solicitar o auxílio-doença online?

Para solicitar o auxílio-doença de forma online, os segurados devem seguir alguns passos simples no site ( https://meu.inss.gov.br/#/login ) ou aplicativo Meu INSS.

Primeiramente, é necessário realizar o login na plataforma. Em seguida, deve-se clicar em ‘pedir benefício por incapacidade’ e prosseguir para a página que diz ‘novo requerimento’.

Durante o processo, será solicitado o envio de documentos que comprovem a incapacidade para o trabalho, como atestados e laudos médicos. Os documentos devem conter informações detalhadas, incluindo:

Nome completo do paciente;

Data de emissão do documento;

Diagnóstico por extenso ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças);

Assinatura do profissional de saúde responsável;

Data de início do repouso ou afastamento;

Prazo necessário para a recuperação.

Esses detalhes são fundamentais para que o INSS possa avaliar corretamente a condição de saúde do segurado e conceder o benefício de forma adequada.

A digitalização do processo de solicitação visa facilitar o acesso ao benefício, tornando-o mais rápido e eficiente para todos os envolvidos.

O que muda com as novas regras do INSS?

As novas regras para a prorrogação do benefício por incapacidade temporária refletem uma tentativa do INSS de melhorar a experiência dos segurados e otimizar o processo de avaliação médica.

Essas mudanças são vistas como positivas, pois reduzem a burocracia e agilizam o atendimento, especialmente para aqueles que enfrentam longas esperas para a perícia médica.

A introdução da prorrogação automática em casos de espera superior a 30 dias é uma medida que visa proteger os segurados, garantindo que continuem recebendo o auxílio sem interrupções desnecessárias.

Essa medida traz mais segurança e estabilidade para aqueles que dependem do benefício para sua subsistência durante períodos de incapacidade temporária.

O objetivo dessas novas regras é proporcionar um sistema mais eficiente e justo, onde os beneficiários não sejam prejudicados por atrasos na marcação de perícias médicas.

O INSS busca, assim, assegurar que os segurados tenham acesso contínuo ao suporte financeiro necessário, enquanto aguardam a avaliação de sua condição de saúde.

Em resumo, as mudanças anunciadas pelo INSS trazem uma nova dinâmica para a prorrogação dos benefícios por incapacidade, oferecendo mais agilidade e menos burocracia.

Essas atualizações são cruciais para garantir que os segurados não fiquem desamparados durante a espera por uma perícia médica, proporcionando uma rede de segurança mais robusta e eficiente.

Aproveite para conferir: Bolsa Família divulga NIS bloqueados em JULHO; consulte e veja a sua situação