Representante Nubank entrou em contato com você? CUIDADO

Jovem perde R$ 9,2 mil após golpe de suposto representante do Nubank. Saiba como evitar ser vítima de fraudes financeiras.

Em tempos de avanço tecnológico, a facilidade de comunicação traz consigo alguns riscos, especialmente no que diz respeito à segurança financeira.

Recentemente, um caso chamou a atenção para um golpe que vitimou uma jovem de 25 anos. A jovem, que prefere não ser identificada, foi enganada por um golpista que se passava por representante do Nubank, resultando na perda de R$ 9,2 mil.

A situação ocorreu quando a jovem estava em seu trabalho e recebeu uma ligação de um número desconhecido. A pessoa do outro lado da linha se identificou como funcionário do Nubank e informou que havia uma tentativa de compra em seu nome.

Preocupada, a jovem seguiu as instruções fornecidas pelo suposto representante, que a orientou a realizar um bloqueio imediato para evitar maiores transtornos.

Golpista se passa por funcionário do Nubank e engana jovem em Lajeado. Entenda os detalhes do golpe e veja dicas de proteção. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o golpista age?

De acordo com o relato da vítima, o golpista a fez acreditar que estava protegendo sua conta bancária. Ele solicitou que ela fornecesse seus dados bancários e realizasse transferências via Pix para uma conta supostamente segura.

Acreditando estar protegendo seu dinheiro, a jovem efetuou três transferências, totalizando R$ 9.200,00. Somente após finalizar as transações, a jovem percebeu que havia caído em um golpe.

Desesperada, a vítima tentou entrar em contato com o verdadeiro Nubank, mas o dinheiro já havia sido transferido para contas de destino desconhecidas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), e agora está sob investigação da Polícia Civil.

A descoberta do golpe do representante Nubank

A jovem só se deu conta do golpe após finalizar as transações e perceber que o suposto representante do Nubank não era quem dizia ser.

A Polícia Civil está agora em busca de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A vítima, ainda abalada pelo ocorrido, faz um alerta para que outras pessoas tomem cuidado e não forneçam seus dados bancários a estranhos, mesmo que estes se identifiquem como representantes de instituições financeiras.

Dicas para se proteger de golpes

Para evitar que casos como este se repitam, é importante seguir algumas dicas de segurança:

Desconfie de ligações ou mensagens não solicitadas: bancos e instituições financeiras nunca solicitam dados bancários ou pedem para realizar transferências via Pix por telefone ou mensagem.

bancos e instituições financeiras nunca solicitam dados bancários ou pedem para realizar transferências via Pix por telefone ou mensagem. Verifique a autenticidade do número de telefone: antes de atender qualquer ligação, verifique se o número realmente pertence ao banco ou instituição financeira em questão.

antes de atender qualquer ligação, verifique se o número realmente pertence ao banco ou instituição financeira em questão. Nunca forneça seus dados bancários a estranhos: jamais forneça seus dados bancários, como senha, código de segurança ou número de cartão, a qualquer pessoa, mesmo que se identifique como representante de uma instituição financeira.

jamais forneça seus dados bancários, como senha, código de segurança ou número de cartão, a qualquer pessoa, mesmo que se identifique como representante de uma instituição financeira. Em caso de dúvidas, entre em contato com o banco diretamente: se você receber uma ligação ou mensagem suspeita, entre em contato com o banco ou instituição financeira através de seus canais oficiais para verificar a veracidade da informação.

A Polícia Civil está trabalhando para identificar e prender os responsáveis por este golpe. Enquanto isso, é essencial que todos fiquem atentos a qualquer tipo de abordagem suspeita.

A jovem de Lajeado, apesar de abalada, espera que seu caso sirva de alerta para que outras pessoas não passem pela mesma situação.

Manter-se informado e seguir as orientações de segurança pode fazer a diferença entre proteger seu patrimônio e cair em armadilhas.

Esteja sempre atento e desconfie de contatos não solicitados. Se algo parecer fora do comum, é melhor verificar diretamente com a instituição financeira antes de tomar qualquer ação.

Em um mundo cada vez mais digital, a segurança das informações pessoais e bancárias é crucial. Golpistas estão sempre buscando novas formas de enganar as pessoas e roubar seu dinheiro. Portanto, a conscientização e a precaução são as melhores defesas contra esses criminosos.

