Crie figurinhas no Instagram com auxílio de IA; veja o passo a passo

Crie figurinhas personalizadas no Instagram com IA e adicione um toque único às suas mensagens. Siga nosso tutorial passo a passo e explore essa novidade.

O Instagram, uma das plataformas de redes sociais mais populares do mundo, continua a inovar e a trazer novas funcionalidades para seus usuários. Recentemente, a rede social introduziu uma ferramenta que permite a criação de figurinhas personalizadas usando inteligência artificial (IA). Esta novidade, disponível na versão mobile, promete tornar as interações no Direct ainda mais divertidas e criativas.

Esta nova funcionalidade do Instagram é semelhante ao recurso já existente no WhatsApp, mostrando o esforço contínuo da Meta em expandir a presença da IA em seus aplicativos. Com essa ferramenta, os usuários podem criar stickers únicos a partir de comandos de texto, permitindo uma personalização sem precedentes nas conversas.

Para ajudar você a aproveitar ao máximo essa novidade, preparamos um tutorial detalhado sobre como criar figurinhas personalizadas com IA no Direct do Instagram. Siga os passos abaixo e descubra como adicionar um toque pessoal às suas mensagens.

Aprenda a usar a nova ferramenta de figurinhas com IA no Instagram Direct. Personalize suas conversas com stickers únicos criados a partir de comandos de texto. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como criar figurinhas personalizadas com IA no Instagram Direct?

Acesse o Direct do Instagram

Passo 1: A primeira etapa para criar suas figurinhas personalizadas é acessar o Direct do Instagram no seu dispositivo móvel. Abra o aplicativo no seu Android ou iPhone (iOS) e selecione a conversa desejada. Isso garantirá que você está no lugar certo para começar a personalizar suas mensagens.

Utilize o ícone de figurinha

Passo 2: Com a conversa aberta, toque no ícone de figurinha localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, toque novamente no botão que abre a bandeja de stickers. Esse passo é crucial para acessar a funcionalidade de criação de figurinhas personalizadas.

Selecione a opção “Figurinhas de IA”

Passo 3: Na bandeja de stickers, selecione a opção “Figurinhas de IA”. Agora, escreva o comando que descreve a figurinha desejada e confirme no botão “Gerar”. A IA do Instagram irá trabalhar para criar a figurinha com base no seu comando.

Escolha comandos pré-definidos

Passo 4: Além de criar comandos personalizados, você também pode escolher comandos pré-definidos pelo Instagram. Essa opção facilita o processo e oferece inspirações prontas para quem busca praticidade. Basta selecionar um dos comandos sugeridos para gerar a figurinha.

Visualize e envie as figurinhas

Passo 5: Após definir o prompt, o Instagram exibirá as figurinhas criadas a partir do comando. Toque no sticker desejado para enviá-lo imediatamente na conversa. Este passo finaliza a criação e envio da sua figurinha personalizada.

Adicione figurinhas aos favoritos

Passo 6: Depois de enviar a figurinha, toque nela para adicioná-la aos favoritos. Isso permite um acesso facilitado ao sticker, tornando-o disponível para uso rápido em futuras conversas.

Dicas adicionais para usar figurinhas com IA no Instagram

Explore a criatividade

O uso de comandos personalizados permite que você explore sua criatividade ao máximo. Descreva com detalhes o que você deseja e veja como a IA transforma suas palavras em imagens divertidas e únicas. Quanto mais detalhado o comando, mais precisa será a figurinha.

Utilize para ocasiões especiais

As figurinhas personalizadas são uma excelente maneira de celebrar ocasiões especiais, como aniversários, feriados ou conquistas pessoais. Crie stickers temáticos para surpreender seus amigos e familiares em momentos importantes.

Mantenha suas figurinhas organizadas

Adicionar as figurinhas aos favoritos ajuda a manter sua coleção organizada e facilita o acesso aos seus stickers preferidos. Faça isso regularmente para garantir que você tenha sempre à mão suas criações favoritas.

O Instagram continua a inovar e oferecer ferramentas que tornam as interações mais dinâmicas e personalizadas. Com a criação de figurinhas personalizadas usando IA, os usuários têm mais uma forma de expressar sua criatividade e personalizar suas conversas no Direct. Siga o tutorial e aproveite ao máximo essa nova funcionalidade!

